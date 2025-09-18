18/09/2025 Edu Diaz

Apple a bouleversé la donne avec ses nouveaux iPhone 17, et tout particulièrement avec l’iPhone Air, et la comparaison inévitable se fait avec le Galaxy S25 Edge de Samsung. Tous deux se vantent d’être les vaisseaux les plus fins de leurs catalogues traditionnels et se placent dans ce segment « premium intermédiaire » qui évite les prix vertigineux sans tomber dans des compromis de milieu de gamme. Quel modèle devriez-vous choisir si vous cherchez un flagship ultra-fin qui ne sacrifie pas l’essentiel ? Sur ActualApp, nous avons réuni les éléments clés — design, écran, appareil photo, performance, batterie, mises à jour et prix — pour vous aider à prendre la décision avec la tête et le cœur.

Design ultrafin et écran: style et visibilité

Si vous aimez les profils « lame », l’iPhone Air est un peu plus fin : 5,64 mm contre 5,8 mm pour le Galaxy S25 Edge. De plus, Apple mise sur Ceramic Shield 2, tandis que Samsung répond avec Gorilla Glass Ceramic 2 ; ce sont deux protections haut de gamme, bien que l’Air ajoute un plus en résistance à l’eau avec son IP68 qui promet jusqu’à 6 mètres, au-dessus des 1,5 m du Edge. En revanche, Samsung compense par le poids : 163 g qui se sentent en main, idéal si vous privilégiez la légèreté absolue.

Sur l’écran, Samsung prend un cran en diagonale avec 6,7 pouces contre 6,5 pour l’Air, une différence que les fans des grands panneaux apprécieront. En luminosité, le rôle principal pourrait changer : Samsung annonce près de 2 400 nits réels, mais Apple promet 3 000 nits pour l’Air ; si ces chiffres se confirment, nous serions face à l’un des téléphones les plus confortables à utiliser en plein soleil. Préférez-vous l’épaisseur minimale ou le poids minimal ? Au toucher, les deux dégagent l’esprit des ultrabooks : élégants, ciselés et prêts pour le quotidien sans gestes superflus.

Appareils photo et performances: polyvalence ou vitesse?

En photo, le Galaxy S25 Edge mise sur la polyvalence : un capteur principal de 200 MP plus un ultra grand-angle de 12 MP, un tandem qui offre une marge créative et prend l’avantage en scènes nocturnes et en flexibilité. L’iPhone Air, en revanche, reste sur une configuration arrière plus sobre avec un seul capteur de 48 MP, mais contre-attaque à l’avant avec une nouvelle caméra de 18 MP et un cadrage plus large qui peut changer les règles du selfie.

La puissance brute est très serrée. Samsung équipe le sien du Snapdragon 8 Elite, l’un des SoC Android les plus rapides de l’année, tandis qu’Apple inaugure l’A19 Pro, qui vise déjà de meilleures performances en single‑core. Pour les charges lourdes et le multitâche, les résultats multi‑core font pencher la balance vers Samsung ; pour la vitesse perçue dans les actions quotidiennes, Apple a l’avantage. Traduction en sensations : c’est comme passer d’un disque dur à un SSD NVMe : le démarrage et les interactions filent quand le single‑core domine, mais en compilant des tâches en parallèle ou en sollicitant des apps exigeantes, la puissance multi‑core de l’Edge brille. De plus, les deux arrivent avec leur suite d’IA intégrée — Galaxy AI et Apple Intelligence —, cette couche d’assistants et d’automatisations qui accompagne désormais presque tout flagship moderne.

Batterie, mises à jour et prix: les petits détails qui décident

Les téléphones fins mènent toujours la même bataille : tenir la journée sans grossir. Dans des tests de navigation web, le Galaxy S25 Edge a atteint 12 heures et 24 minutes, une bonne valeur même si elle reste loin des « bricks » à batteries géantes. Apple n’a pas révélé la capacité de l’iPhone Air, donc l’efficacité sera déterminante pour son autonomie réelle. En charge rapide, match nul pratique : les deux atteignent environ 50 % en 30 minutes, suffisant pour un coup de boost à midi si vous êtes juste.

En matière de support logiciel, Samsung promet sept ans de mises à jour Android et de sécurité, un bond que nous applaudissons sans réserve. Apple ne donne pas de chiffres officiels, mais historiquement il prend en charge ses iPhone pendant six ans ou plus, donc en pratique les deux offrent une longue durée de vie. On termine avec le facteur qui fait souvent pencher la balance : le prix. L’iPhone Air démarre à 1219 euros, cent de moins que les 1 379 euros du Galaxy S25 Edge ; de plus, Apple reste en dessous même sur les paliers de stockage et ajoute une option 1 TB que l’Edge n’offre pas. En résumé : si la finesse extrême, une luminosité très élevée et un prix plus contenu vous séduisent, l’Air est le choix évident ; si vous préférez un appareil photo polyvalent, un équilibre de performances et un multitâche puissant, l’Edge est votre allié. Prêt à choisir votre prochain « téléphone principal » et à porter dans votre poche un haut de gamme aussi minimaliste qu’un ultrabook ?