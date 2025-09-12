12/09/2025 Edu Diaz

Apple et Google ont mis le paquet avec deux géants qui veulent régner dans votre poche : iPhone 17 Pro Max et Pixel 10 Pro XL. Cette fois, en plus, la ressemblance esthétique est impossible à ignorer : le nouveau « plateau » de l’appareil photo de l’iPhone rappelle ouvertement la barre horizontale des Pixel, un geste qui montre clairement que le module arrière redevient un terrain de design à forte personnalité. Mais il ne s’agit pas seulement d’apparence ; il y a des puces en 3 nm, des écrans qui font exploser le compteur de nits et des appareils photo qui jouent avec le zoom comme s’il s’agissait d’un curseur dans un éditeur pro. Lequel remportera la mise ?

Design et écrans : deux styles, même ambition

Apple a réorganisé le châssis de l’iPhone 17 Pro Max avec une approche thermique nouvelle : retour à l’aluminium (adieu à l’étape du titane) et une « fenêtre » en Ceramic Shield à l’arrière qui laisse plus de métal exposé pour dissiper mieux la chaleur. À l’avant, débute le Ceramic Shield 2 et, cerise sur le gâteau, un revêtement antireflet en sept couches qui promet une lisibilité extérieure bien supérieure ; un changement qui, comme on l’a déjà vu sur le Galaxy S24 Ultra ou le S25 Ultra, peut faire la différence au quotidien.

Google, de son côté, conserve son identité sur le Pixel 10 Pro XL : cadre plat en aluminium, Gorilla Glass Victus 2 et sa classique barre d’appareil photo sur toute la largeur. Sans fioritures, mais avec beaucoup de cohérence visuelle. En taille et en poids ils jouent dans la même ligue (env. 233 g), avec une épaisseur très proche qui, en main, se remarquera difficilement.

L’écran de l’iPhone monte à 6,9 pouces Super Retina XDR avec ProMotion de 1 à 120 Hz et un pic à 3 000 nits, tandis que le Pixel opte pour 6,8 pouces Super Actua OLED, également 1-120 Hz, avec un éclat vertigineux qui peut atteindre environ 3 300 nits selon Google. La Dynamic Island de l’iPhone reste intacte, hébergeant Face ID et la caméra frontale ; le Pixel mise sur son lecteur d’empreintes ultrasonique – rapide et fiable – et ajoute un déverrouillage facial renforcé par l’IA, qui a passé les exigences de sécurité pour être utilisable même dans les applications bancaires.

Côté boutons et couleurs, Apple conserve le bouton Action et la touche Contrôles de Caméra, tandis que le Pixel joue la sûreté avec volume et alimentation. Le Pixel est proposé en Moonstone, Obsidian, Porcelain et Jade ; l’iPhone mise sur une palette plus courte : Silver, Deep Blue et Cosmic Orange.

Performance et logiciel : 3 nm à toute vitesse

À l’intérieur de l’iPhone 17 Pro Max se trouve le nouveau A19 Pro fabriqué en 3 nm, troisième génération sur ce nœud et avec des promesses d’un plafond de performance et d’efficacité plus élevé. Apple, consciente du défi thermique de ses puces les plus puissantes, inaugure en outre une chambre à vapeur pour améliorer la dissipation et mieux soutenir les pics de puissance. Concernant la mémoire, il n’y a pas encore de chiffre officiel ; on parle de 12 Go de RAM, probablement pour donner plus d’air à Apple Intelligence dans le traitement sur l’appareil, et des capacités de 256 Go, 512 Go, 1 To et désormais aussi 2 To.

Google contre-attaque avec son premier Tensor entièrement conçu en interne : le G5 en 3 nm (via TSMC). Le saut est notable par rapport aux générations précédentes : tout paraît plus fluide et stable, même si, en benchmarks purs, il n’atteint pas les chiffres des Snapdragon 8 Elite ou de l’Apple A18 Pro mentionnés dans des comparaisons antérieures. Cela dit, avec 16 Go de RAM, le Pixel 10 Pro XL a de la marge pour alimenter les fonctions d’IA qui caractérisent l’expérience Pixel, disponible en 256 Go, 512 Go et 1 To.

Côté logiciel, l’iPhone arrive avec iOS 26 et des nouveautés de traduction en direct intégrées aux appels, Messages et FaceTime ; si vous utilisez des AirPods Pro, vous pourrez même tenir des conversations en face à face avec traduction simultanée. Le Pixel démarre avec Android 16, sept ans de support et un rafraîchissement esthétique avec Material 3 Expressive. La star est Magic Cue, un agent proactif qui suggère des actions en contexte : si l’on vous parle d’une réservation, il parcours votre Gmail et vous propose la réponse adaptée sans quitter le fil, comme un majordome numérique qui ne perd jamais le fil.

Appareils photo, batterie et charge : zoom, IA et grande autonomie

Apple renouvelle le trio complet de 48 MP : principal, ultra grand‑angle (avec macro) et zoom tétraprisme qui monte lui aussi à 48 MP. L’idée « Fusion » prend de l’importance avec un recadrage du capteur pour offrir des agrandissements « sans pertes » en sept positions de l’anneau de zoom : 13, 24, 28, 35, 48, 100 et 200 mm. À l’avant, un capteur carré permet des selfies en horizontal avec recadrage et suivi intelligent pour améliorer tant la vidéo que les appels vidéo.

Le Pixel 10 Pro XL ne démérite pas : 50 MP pour la caméra principale, 48 MP pour l’ultra grand‑angle et un périscope de 48 MP avec zoom optique 5x qui maintenant monte jusqu’à 100x avec Pro Res Zoom. Avec cela, Google se place au niveau des grands zooms de l’écosystème Android, comme ceux du Galaxy S25 Ultra ou du Xiaomi 15 Ultra. De plus, il inaugure Camera Coach, un coach photo qui vous guide avec des indications visuelles pour réussir la composition et améliorer vos prises, quelle que soit la situation.

En autonomie, le Pixel se distingue avec 5 200 mAh, la plus grande batterie jamais vue sur un Pixel, et augmente la charge à 45 W par câble et 25 W en sans‑fil (Qi2.2). L’iPhone ne révèle pas la capacité exacte, mais viserait plus de 4 700 mAh et, surtout, accélère la charge : 40 W par câble et 25 W sans‑fil, avec 50 % promis en environ 20 minutes. Les deux intègrent des anneaux magnétiques pour accessoires : MagSafe sur l’iPhone et Pixelsnap sur le Pixel, également compatibles avec les chargeurs Qi2 et un bel assortiment d’accessoires tiers.

Avec des prix de départ à 1 199 dollars, le duel est de haute volée. Si vous privilégiez la lisibilité en plein soleil, un zoom polyvalent et un surcroît d’autonomie, le Pixel 10 Pro XL est un appareil très équilibré que vous pouvez déjà acheter. Si vous cherchez la plateforme la plus puissante, une nouvelle couche antireflets qui peut changer votre expérience et un écosystème très poli, l’iPhone 17 Pro Max semble être une mise à jour alléchante (même s’il n’est pas encore en boutique). Au final, êtes‑vous séduit par la magie de l’IA made by Google ou par la puissance du A19 Pro et les nouvelles fonctions d’Apple ?