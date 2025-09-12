12/09/2025 Edu Diaz

Vous cherchez un flagship « abordable » et hésitez entre l’iPhone 17 et le Galaxy S25 ? Pas d’inquiétude : nous avons analysé point par point ce que proposent ces deux modèles qui arriveront dans la seconde moitié de 2025 pour dominer la fourchette des 800/900 euros, et la vérité est que tous deux arrivent avec des arguments de poids, des écrans 120 Hz aux appareils photo plus ambitieux en passant par un focus de plus en plus marqué sur l’IA. La question n’est pas s’ils sont bons, mais quel profil d’utilisateur convient le mieux à chacun.

Design et écran : compact extrême vs. luminosité record

Le Galaxy S25 conserve la couronne du « compact king » : avec 7,25 mm d’épaisseur et 162 g, c’est l’un des flagships les plus fins et légers de l’année. Il mise sur un châssis en Armor Aluminum et une protection Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière, ainsi que sa classique esthétique à triple caméra verticale. L’iPhone 17, pour sa part, est un peu plus haut, épais et lourd (177 g), avec une bordure en aluminium, Ceramic Shield 2 à l’avant — Apple affirme qu’il est jusqu’à trois fois plus résistant aux rayures que la génération précédente — et un dos en verre renforcé. Tous deux sont certifiés IP68 contre l’eau et la poussière.

Côté couleurs, Apple propose noir, lavande, bleu brume, sauge et blanc ; Samsung décline sa gamme en Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red et Blue Black. Mais la vraie bataille se joue sur la dalle : l’iPhone 17 inaugure enfin le ProMotion 1-120 Hz sur la gamme de base, passe à 6,3 pouces et atteint 3000 nits de pic de luminosité en extérieur, avec 1600 nits en HDR. Le Galaxy S25 embarque un AMOLED de 6,2 pouces également 1-120 Hz et 2600 nits de pic de luminosité, plus que suffisant pour une bonne lisibilité en plein soleil, avec des bordures symétriques dans les deux cas.

En biométrie, Apple reste fidèle à Face ID intégré dans la Dynamic Island, tandis que Samsung opte pour un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran avec un déverrouillage facial en support. Est-ce qu’on sent le passage au 120 Hz ? Comme passer d’un HDD à un SSD : la fluidité est là, tout semble instantané et il est difficile de revenir en arrière.

Performances et logiciel : RAM, IA et années de support

L’iPhone 17 inaugure la puce A19 Bionic fabriquée en 3 nm (N3P de TSMC), avec des améliorations d’efficacité et de performances soutenues par rapport à l’A18. Il arrive avec 8 Go de RAM et, bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone « non Pro », double le stockage de base à 256 Go sans augmenter le prix. Le Galaxy S25 mise sur le Snapdragon 8 Elite — lui aussi en 3 nm — et affiche fièrement 12 Go de RAM et un stockage UFS 4.0 jusqu’à 512 Go ; il démarre à 128 Go en version de base, mais la combinaison d’une plus grande mémoire et d’un stockage plus rapide sied parfaitement aux fonctions d’IA locales.

Côté logiciel, iOS 26 débute avec l’interface Liquid Glass, le Call Screening, Live Translate, des améliorations dans Messages et Apple Intelligence, mais Apple prévient : plusieurs fonctions avancées d’IA, y compris un Siri 2.0 plus ambitieux, n’arriveront pas avant 2026 voire plus tard. Le Galaxy S25, avec One UI 7 sur Android 16, intègre Galaxy AI nativement, avec des outils comme Circle to Search, Live Translate, Note Assist ou l’édition générative de photos ; le fameux « cercle pour chercher » popularisé par les Google Pixel fait ici partie du package dès le premier jour.

En matière de support, Samsung promet 7 ans de mises à jour, un horizon long et clair ; Apple ne donne pas de chiffres officiels, mais son historique se situe, au minimum, autour de 5 ans et souvent au-delà. En connectivité, les deux optent pour l’USB-C, le S25 offrant de l’USB 3.2 contre de l’USB-C 2.0 pour l’iPhone 17, un détail à prendre en compte si vous transférez souvent des fichiers volumineux.

Appareils photo et batterie : zoom optique ou selfies au top

Apple améliore le système de l’iPhone 17 en conservant le capteur principal de 48 MP et en introduisant un ultra grand-angle plus net pour les macrophotos et le détail. Le grand saut, cependant, se situe à l’avant : nouvelle caméra frontale de 18 MP avec OIS, capteur carré qui capture en vertical et horizontal sans tourner le téléphone, cadrage automatique pour les selfies de groupe et vidéo 4K HDR avec stabilisation et Dual Capture (enregistrement simultané avec les caméras avant et arrière). Si vous faites des appels vidéo ou créez du contenu avec la caméra frontale, c’est un avant et un après.

Le Galaxy S25 joue la polyvalence totale : 50 MP sur la principale, 12 MP sur l’ultra grand-angle et, clé, un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique 3x. Sans téléobjectif sur l’iPhone 17, Samsung remporte la mise lorsqu’il s’agit de se rapprocher sans perdre de détails ; si vous aimez photographier des concerts, de l’architecture ou de la faune, le zoom optique fait la différence. En résumé, Apple affine la qualité globale et les selfies, Samsung ajoute le plus du zoom optique.

Sur la batterie et la charge, changement de scénario : bien que Samsung équipe de 4000 mAh, sa charge filaire est de 25 W et 15 W sans fil (avec charge inversée disponible). L’iPhone 17, estimé autour de 3600 mAh avec une batterie empilée pour une meilleure densité et longévité, offre jusqu’à 30 heures de lecture vidéo, et monte la mise avec 40 W par câble et 25 W sans fil avec MagSafe et prise en charge Qi2.2. De plus, il y a une nuance pratique : le port du S25 est en USB 3.2, plus rapide pour les transferts ; celui de l’iPhone 17 reste en USB-C 2.0. De petits détails qui, comme le MagSafe, deviennent ces « commodités tech » que vous appréciez au quotidien, tout comme lorsque vous essayez la charge magnétique sur des accessoires et que vous ne voulez plus revenir à l’alignement à l’aveugle des câbles.

Alors, lequel choisir ? Si vous privilégiez la taille minimale, plus de RAM, le zoom optique et un paquet d’IA très intégré dès maintenant, le Galaxy S25 est votre allié. Si vous préférez la luminosité la plus élevée, l’arrivée du ProMotion sur le modèle de base, la meilleure charge du duo, des selfies/vidéos frontales renforcés et le double de stockage de départ, l’iPhone 17 brille de son côté. Les deux partent de 900 euros, et les deux sont un pari gagnant ; le reste consiste à décider quels compromis conviennent le mieux à votre quotidien, comme choisir entre productivité pure ou créativité mobile. Et oui, ce passage au 120 Hz se ressent autant qu’activer un mode turbo : en fait, une fois que vous l’essayez, il n’y a pas de retour en arrière.