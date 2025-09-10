10/09/2025 Edu Diaz

Hier, les nouveaux modèles d’iPhone 17 ont été présentés et Apple et Samsung se livrent à nouveau une joute entre leurs mastodontes pour 2025 : l’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra débarquent avec d’immenses écrans, des appareils photo ambitieux et de nombreuses promesses en matière de performances et d’autonomie. Qui règne vraiment sur l’Olympe des supertéléphones ? On vous le raconte à la loupe tech et sans langue de bois.

Design et écran : métal, verre et anti-reflets de dernière génération

Les deux optent pour des corps massifs avec des cadres plats et des coins légèrement arrondis, bien qu’Apple change de cap et renonce au titane, revenant à un cadre métallique classique et mettant davantage en avant l’aluminium à l’arrière. L’iPhone 17 Pro Max inaugure une pièce de verre mat qu’Apple identifie comme Ceramic Shield pour la face arrière, annonçant une résistance aux fissures quatre fois supérieure par rapport aux générations précédentes. Samsung, de son côté, conserve sa formule : dos en verre mat Gorilla Glass Victus 2 et face avant en Gorilla Armor 2, une combinaison réputée pour sa dureté et, surtout, pour son excellent traitement anti-reflets.

La taille ne laisse pas de doute : 6,9 pouces pour les deux. L’iPhone 17 Pro Max embarque une dalle Super Retina XDR OLED avec ProMotion à 1–120 Hz, et la grande nouveauté est un revêtement anti-reflets en 7 couches pour améliorer la lisibilité en extérieur, une idée qui rappelle le bond déjà observé sur le S24 Ultra. Le Galaxy S25 Ultra répond avec son Dynamic AMOLED x2 à 1–120 Hz et un anti-reflets très réussi. En luminosité maximale, Apple prend l’avantage avec 3 000 nits contre 2 600 nits pour le Galaxy.

Sur la face avant, pas de surprise : la Dynamic Island d’Apple reste en place — que cela vous plaise ou non — car elle abrite les capteurs de Face ID, qui restent une référence en matière de déverrouillage facial. Samsung opte pour un minuscule trou pour la caméra et un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, rapide et fiable. Détail curieux : l’iPhone semble désormais plus «boutons» avec bouton d’alimentation, volume, le nouveau Camera Control et le bouton Action programmable ; le S25 Ultra reste sobre avec alimentation et volume. En dimensions, l’iPhone est un peu plus épais mais se révèle même plus léger (206 g contre 218 g). Et les couleurs ? Apple reste sur Argent, Bleu profond et Orange cosmique ; Samsung propose une palette de tons Titane, avec des variantes supplémentaires exclusives dans sa boutique en ligne.

Puissance et logiciel : A19 Pro contre Snapdragon 8 Elite

La bataille éternelle du silicium monte en température. L’iPhone 17 Pro Max arrive avec l’A19 Pro fabriqué en 3 nm, tandis que le Galaxy S25 Ultra mise sur le Snapdragon 8 Elite «Made for Galaxy», également en 3 nm. Sur le papier, la puce d’Apple devrait s’améliorer génération après génération, mais le mouvement clé se situe au niveau du refroidissement : Apple vante une nouvelle chambre à vapeur pour contenir la chaleur et le throttling thermique. Il sera intéressant de voir comment ils se comportent tous les deux lors de tests soutenus et si cette chambre à vapeur fait une vraie différence.

Côté mémoire, Samsung maintient 12 GB sur l’Ultra, un chiffre habituel sur le haut de gamme Android. Chez l’iPhone, tout indique qu’on pourrait enfin voir 12 GB, même si Apple ne le confirme pas ; il faudra attendre les démontages et les tests tiers. Pour le stockage, l’iPhone répète l’éventail 256/512 GB, 1 TB et un nouveau sommet à 2 TB, tandis que le S25 Ultra se contente de 256/512 GB et 1 TB.

Sur le plan logiciel, iOS 18 arrive avec une esthétique «Liquid Glass» qui applique transparences, animations et effets vitreux sur tout le système, avec un mode Clear Look pour maximiser cet effet translucide. De plus, il y a un fond d’écran dynamique, des pochettes animées dans Musique et une app Appareil photo plus épurée et directe avec des gestes de glissement. En productivité, débarquent le filtrage du spam et le criblage des appels, ainsi que Live Translate en temps réel pendant les appels, un clin d’œil direct aux fonctions que Samsung pousse depuis un moment. Maps et Photos gagnent également en organisation plus accessible.

Le Galaxy S25 Ultra arrive avec One UI 7 sur Android 15 et toute la suite Galaxy AI soutenue par Google Gemini : résumés de texte, voix et appels, génération d’images et actions entre applications, entre autres. Le meilleur est la promesse de support : 7 ans de mises à jour, en visant One UI 8 et Android 16 et au-delà. Apple assure généralement environ 5 ans, bien que le contexte du secteur pousse ce chiffre à la hausse.

Appareils photo, autonomie et recharge : zoom intelligent face à un arsenal multi-zoom

En photo, les deux visent le sommet. L’iPhone 17 Pro Max combine trois capteurs de 48 MP (principal, ultra grand-angle et téléobjectif 4x) et s’appuie sur son système «Fusion», qui utilise des découpes du capteur pour offrir des niveaux de zoom «sans perte» jusqu’à 8x avec des photos de 12 MP, en plus d’étirer le zoom numérique jusqu’à 40x. Le Galaxy S25 Ultra mise sur des chiffres contundents : 200 MP en principal, 50 MP en ultra, un 3x de 10 MP et un 5x de 50 MP, une configuration polyvalente pour portraits et longues distances qui, en fait, a dominé les classements spécialisés et n’a été devancée que de peu par le Xiaomi 15 Ultra dans des scénarios très concrets.

À l’avant, Apple monte à 18 MP avec un capteur au format presque carré pour jouer avec différents cadrages et stabilisation lors des appels vidéo ; vous pouvez même laisser Center Stage activé pour que le cadrage vous suive ou s’élargisse si quelqu’un se joint à la scène. Samsung maintient 12 MP en selfie, avec des résultats solides en résolution et en détails.

La batterie promet aussi bataille. Apple ne donne pas de chiffres exacts, mais tout indique une cellule entre 4 700 et 5 000 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max et annonce jusqu’à 39 heures de lecture vidéo. La recharge accélère enfin : 40 W filaire, avec 0-50 % en environ 20 minutes, et 25 W sans fil via MagSafe 2.0. Samsung joue la sécurité avec 5 000 mAh, un excellent compromis pour une journée et demie d’utilisation modérée, et une charge à 45 W filaire plus 15 W sans fil. Si vous détestez voir le pourcentage diminuer, les deux vous donneront de la marge, mais l’approche prudente de Samsung après l’incident du Note passé continue de guider sa stratégie.

En résumé, nous avons deux vaisseaux amiraux très proches : Apple affine le design, l’écran et la thermodynamique tout en gardant son écosystème et la biométrie faciale comme armes différentielles ; Samsung répond avec une dalle anti-reflets superbe, un zoom plus polyvalent et un package d’IA et de mises à jour long terme difficile à ignorer. Votre priorité est-elle l’expérience «tout intégré» d’iOS ou préférez-vous la puissance flexible et la longue trajectoire de One UI avec Galaxy AI ? Quelle que soit votre décision, le duel de 2025 arrive aussi serré qu’un benchmark CPU où les deux affichent les mêmes FPS.