10/09/2025 Edu Diaz

Faut-il changer d’iPhone ou vaut-il mieux attendre ? Si l’iPhone 16 a laissé beaucoup de monde sur sa faim, l’iPhone 17 arrive exactement là où il le fallait : écran, appareil photo, batterie et charge effectuent le bond que nous attendions, et le font sans faire exploser le prix. De plus, le modèle de base se sent enfin « actuel » sans vous obliger à regarder les Pro, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent un équilibre entre performances et coût.

Design et écran : plus grand, plus lumineux et, enfin, 120 Hz

Apple conserve la formule aluminium et verre, mais renforce la face avant avec le Ceramic Shield 2, un verre qui promet d’être jusqu’à trois fois plus résistant aux rayures. L’iPhone 17 affine aussi les bordures et étire la dalle jusqu’à 6,3 pouces, ce qui se traduit par un boîtier à peine plus grand et légèrement plus lourd que l’iPhone 16, mais avec une occupation de l’écran supérieure et des bords un peu plus marqués. Côté couleurs, la palette change : désormais Noir, Lavande, Bleu Brume, Sauge et Blanc.

La grande nouveauté se trouve dans l’écran : l’iPhone 17 adopte un OLED 1–120 Hz avec ProMotion et mode Always‑On, tandis que l’iPhone 16 reste à 60 Hz sans écran toujours actif. Le saut de fluidité est immédiat, de ceux que l’on ressent dès le premier défilement, comme passer d’un disque dur mécanique à un SSD. De plus, la luminosité maximale en extérieur grimpe jusqu’à 3000 nits (contre 2000 nits pour l’iPhone 16), tout en conservant 1600 nits en HDR pour les deux, donc lire en plein soleil cesse d’être un défi. Face ID reste la seule option biométrique.

La fréquence variable qui descend jusqu’à 1 Hz permet d’économiser de l’énergie quand vous ne touchez pas l’écran et, quand il le faut, de monter à 120 Hz pour des animations, jeux et défilements ultra‑fluides ; une expérience similaire à ce que les gamers connaissent sous le nom de VRR sur les écrans G‑Sync/FreeSync, mais appliquée à votre poche.

Performances et logiciel : A19 plus efficace et iOS 26 pour les deux

À l’intérieur, l’iPhone 17 inaugure la puce A19 en 3 nm, axée sur l’efficacité et les performances soutenues face à l’A18 de l’iPhone 16. Les deux disposent de 8 Go de RAM, mais la capacité de stockage de base change la donne : l’iPhone 17 commence à 256 Go, doublant les 128 Go initiaux de l’iPhone 16, tout en conservant le prix de départ à 799 dollars. Si vous enregistrez souvent des vidéos ou prenez des photos en haute résolution, vous apprécierez cet espace supplémentaire dès le départ.

Sur le plan logiciel, il n’y a pas d’exclusivités capricieuses : les deux tournent sous iOS 26, avec le nouveau langage visuel « Liquid Glass », des fonctions pratiques comme le filtrage des appels et la traduction en direct, ainsi que le pack Apple Intelligence avec IA sur l’appareil. Autrement dit, vous achetez un nouvel iPhone et vous obtenez de nouvelles fonctions, mais si vous venez d’un iPhone 16 vous les aurez aussi le jour même du déploiement de la mise à jour.

En connectivité, les deux utilisent l’USB‑C au standard 2.0 pour le transfert de données, donc si votre flux dépend de vitesses supérieures, passer à la gamme Pro restera l’alternative à envisager.

Appareils photo et batterie : selfies plus nets, ultra amélioré et plus d’heures d’autonomie

Le dos conserve le capteur principal de 48 MP déjà vu sur l’iPhone 16, mais la grande évolution concerne l’ultra grand‑angle : il est désormais aussi de 48 MP, ce qui apporte plus de détail et de meilleures prises en macro sans sacrifier le champ de vision. À l’avant, l’iPhone 17 monte à 18 MP avec Center Stage, offrant un cadrage plus large, une meilleure stabilisation en 4K HDR et le Dual Capture pour enregistrer simultanément avec la caméra frontale et arrière ; idéal pour les vloggers et créateurs qui veulent du contenu prêt à publier sans éditions compliquées.

En autonomie, Apple annonce jusqu’à 30 heures de lecture vidéo sur l’iPhone 17, contre 22 heures pour l’iPhone 16. Le mérite revient à la fois à une batterie de plus grande densité et à la meilleure efficacité de l’A19. La charge s’accélère aussi : avec le nouvel adaptateur 40 W, l’iPhone 17 atteint 50 % en environ 20 minutes ; l’iPhone 16, avec 20 W, a besoin d’environ une demi‑heure pour le même pallier. En sans‑fil, l’iPhone 17 prend en charge MagSafe et Qi2 jusqu’à 25 W, tandis que l’iPhone 16 conserve MagSafe à 25 W. Cela dit, la charge sans fil inversée demeure absente sur les deux.

Avec cet ensemble, l’iPhone 17 cesse d’être « l’iPhone d’entrée de gamme » et se pose comme un haut de gamme à part entière : écran fluide avec Always‑On, luminosité impressionnante pour l’extérieur, selfies et ultra améliorés, une batterie qui tient plus longtemps et une charge qui progresse enfin au rythme de 2025. L’iPhone 16, en revanche, paraît plus ancien qu’il ne l’est réellement, surtout à cause de son écran à 60 Hz et de l’ultra à 12 MP.

Alors, lequel acheter ? Pour la plupart des utilisateurs, l’iPhone 17 couvre tous les besoins sans vous obliger à passer aux Pro. On ne considèrerait ce surcoût que si vous accordez de l’importance à un téléobjectif dédié ou si vous avez besoin de vitesses de transfert supérieures à l’USB 2.0. Cerise sur le gâteau : le prix de départ n’augmente pas et pourtant la capacité de stockage de base double. En résumé : le renouvellement qui compte, et celui qui fait que l’iPhone « normal » redevient la recommandation évidente.