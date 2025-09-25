25/09/2025 Edu Diaz

Le duel était annoncé : iPhone 17 Pro Max face aux 16 Pro Max et 15 Pro Max, en nous concentrant sur ce que nous préférons sur ActualApp, l’appareil photo. Y a‑t‑il vraiment un saut perceptible au quotidien ou s’agit‑il plutôt d’un changement réservé à des profils très spécifiques ? Nous allons le disséquer à la loupe et, surtout, sans fumée. Comme vous le savez, nous avons comparé ces modèles à leurs rivaux directs.

Ce qu’ils partagent : une base solide pour les créateurs

Avant d’entrer dans les différences, il existe une base commune déjà très puissante : les trois modèles intègrent un triple module photo avec ultra grand‑angle, grand‑angle et téléobjectif, donc la polyvalence est garantie pour la photo et la vidéo. De plus, tous incluent un port USB‑C avec des vitesses allant jusqu’à 10 Gb/s, ce qui offre un avantage clé pour les flux de travail sérieux : enregistrer directement sur un SSD externe en utilisant ce port, une pratique de plus en plus courante lorsque vous voulez éviter les limites du stockage interne ou accélérer le montage ultérieur.

Autre point commun important : Apple ProRAW en photo. Attention, nous parlons de photos, pas de vidéo ; ce détail prête souvent à confusion. ProRAW vous donne une marge pour récupérer les hautes lumières et les ombres et ajuster la couleur avec plus de liberté, comme lorsque vous passez du JPEG au RAW sur un appareil sans miroir, et que vous sentez ce « coussin » supplémentaire pour peaufiner le développement numérique.

Photo : plus de mégapixels là où ça compte

En photo, l’évolution se fait par étapes. L’iPhone 15 Pro Max commence avec un capteur principal de 48 MP, tandis que l’ultra grand‑angle et le téléobjectif restent à 12 MP. Avec l’iPhone 16 Pro Max, Apple renforce l’ensemble : le capteur principal et l’ultra grand‑angle montent à 48 MP, laissant le téléobjectif à 12 MP. Le grand saut arrive avec l’iPhone 17 Pro Max, qui uniformise le trio avec 48 MP sur les trois caméras.

Qu’est‑ce que cela implique en pratique ? Plus de détails et plus de marge de recadrage sur toutes les focales, ce qui vous permettra de re‑composer sans trop pénaliser la netteté, utile notamment pour les paysages au grand‑angle ou pour isoler des sujets avec le téléobjectif. En fait, avoir 48 MP sur les trois optiques rend l’expérience plus cohérente, puisqu’on ne voit pas de « changement » du niveau de détail quand on alterne entre les caméras. Si votre usage principal est la photo, vous ressentirez le saut du 15 au 16 et, surtout, la consolidation sur le 17.

Vidéo : 4K120, ProRes RAW, Log2 et OpenGate

La grande révolution, toutefois, arrive en vidéo. L’iPhone 15 Pro Max filme jusqu’en 4K à 60 ips et propose Apple ProRes ainsi qu’Apple Log, un combo performant pour des productions sérieuses. L’iPhone 16 Pro Max égalise les formats mais augmente la cadence jusqu’en 4K à 120 ips, ouvrant la porte au ralenti de haute qualité sans renoncer à la résolution.

Avec l’iPhone 17 Pro Max, l’approche change : il conserve le 4K à 120 ips, mais remplace ProRes par ProRes RAW en vidéo, introduit Apple Log 2 et ajoute la capture en OpenGate. Pourquoi est‑ce important ? ProRes RAW conserve l’information « brute » du capteur, ce qui offre plus de liberté pour ajuster l’exposition et la balance en postproduction, un scénario idéal si vous travaillez la colorimétrie dans DaVinci Resolve ou Final Cut Pro et que vous voulez exploiter chaque prise. Apple Log 2, de son côté, étend la plage utile pour l’étalonnage, avec un profil plus flexible pour relever les ombres ou maîtriser les hautes lumières.

OpenGate permet d’exploiter une zone de capture plus large, utile pour les recadrages et différents formats sans sacrifier le champ de vision, ce qui est très apprécié dans des flux du type « filmer une fois, livrer en plusieurs formats ». Dans l’ensemble, ce sont des fonctions qui sentent le cinéma et rappellent ce que l’on trouve sur des caméras professionnelles quand on cherche à conserver une marge créative en postproduction.

De plus, pouvoir décharger ces signaux sur un SSD externe à 10 Gb/s via USB‑C signifie moins de goulots d’étranglement et un pipeline plus direct : vous filmiez, vous déconnectez et vous emportez le disque en salle de montage. Si vous manipulez des clips lourds, cette combinaison est de l’or pur.

Cela vaut‑il la peine de mettre à jour ?

La décision dépend de votre profil. Si vous venez de l’iPhone 15 Pro Max et que la vidéo est votre priorité, le saut est net : passer de 4K60 à 4K120 est déjà conséquent, et sur le 17 Pro Max la mise sur ProRes RAW, Log 2 et OpenGate ajoute des outils de niveau professionnel pour qui exploite la postproduction. Si votre focus est plus photographique, il y a aussi des améliorations : du 15 au 16 l’ultra grand‑angle monte en résolution, et le 17 achève le travail avec 48 MP sur les trois caméras pour une cohérence totale.

Depuis l’iPhone 16 Pro Max, le changement vers le 17 Pro Max est plus nuancé si vous n’allez pas tirer parti des nouveaux formats vidéo ; vous conservez le 4K120, mais sans ProRes RAW, Log 2 ni OpenGate, donc la différence ne deviendra évidente que si vous travaillez intensivement la colorimétrie et le montage. En résumé, voulez‑vous un téléphone qui se comporte de plus en plus comme une caméra de cinéma de poche et grappiller de la marge en postproduction ? Alors le 17 Pro Max a du sens. Sinon, le 16 Pro Max reste un choix très solide et le 15 Pro Max continue de très bien remplir son rôle pour la majorité des utilisateurs.

La bonne nouvelle, c’est que, quel que soit votre choix, la base est très pro : triple module photo polyvalent, ProRAW en photo et enregistrement direct sur SSD via USB‑C à 10 Gb/s. La grande question est combien vous allez tirer parti de cet arsenal. Prêt à porter votre flux de travail au niveau supérieur ?