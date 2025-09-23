23/09/2025 Edu Diaz

Die Einführung des iPhone 17 Pro und Pro Max war von viel Hype begleitet wegen ihrer Leistung, ihres ausgefeilten Designs und beeindruckenden Kameras; dennoch hat sich die Diskussion auf einen unerwarteten Punkt verlagert: die Kratzer, die einige Nutzer bereits zu früh feststellen. Die Community hat es bereits „Scratchgate“ getauft, und das ist kein Zufall, denn das Thema brennt in den sozialen Netzwerken. Ist es der Erwartungshaltung eines Handys würdig, das um die — und sogar über — 1.200 Euro kostet?

Was ist „Scratchgate“ und was berichten die Nutzer

Der Fall ist eindeutig: Käufer des iPhone 17 Pro und Pro Max haben begonnen, Fotos und Berichte von sichtbaren Markierungen auf dem Display, auf der Rückseite und sogar im Bereich der Objektive zu teilen, obwohl sie von normaler Nutzung sprechen. Auf Twitter und Instagram sammeln sich Beiträge mit dem aktuellen Hashtag, auf denen zu sehen ist, dass einige Kratzer bereits nach wenigen Tagen oder Wochen auftreten — etwas, das für viele nicht mit den Erwartungen an ein Premium-Gerät übereinstimmt.

Die Kontroverse ist besonders auffällig, weil Apple das Ceramic Shield für die Vorderseite bewirbt, ein Material, das das Unternehmen als schlagfester als andere Marktgläser positioniert. Die Meldungen der Nutzer haben jedoch die klassische Debatte zwischen Stoßfestigkeit und Kratzfestigkeit angefacht — zwei Eigenschaften, die nicht immer Hand in Hand gehen. Zudem stehen die Glasrückseite — wichtig für das kabellose Laden — und das Gehäuse im Fokus bezüglich ihrer Alltagstauglichkeit, vor allem wenn das Gerät auf Tischen, in Rucksäcken oder in Taschen zusammen mit anderen Gegenständen liegt.

Die Unterhaltung, verstärkt durch Creator und Tester, ist schnell eskaliert. Selbst einflussreiche Stimmen aus der Tech-Welt wie Marques Brownlee haben angemerkt, dass trotz herausragender Leistungsdaten das Auftreten von Kratzern die Gesamterfahrung trübt. Und wenn Preis und Erwartungen so hoch sind, wird die Debatte unvermeidlich.

Die Antwort von Apple und was Sie tun können, wenn Sie betroffen sind

Apple hat anerkannt, dass Berichte über Markierungen auf dem Bildschirm und der Rückseite vorliegen, und obwohl das Unternehmen darauf hinweist, dass Kratzer unter bestimmten Bedingungen entstehen können, betont es sein Qualitätsversprechen. Die Firma erinnert daran, dass iPhones durch die Standardgarantie abgedeckt sind und empfiehlt Betroffenen mit erheblichen Schäden, eine Apple Store oder einen autorisierten Anbieter für eine Begutachtung aufzusuchen.

Parallel dazu empfiehlt Apple die Nutzung eines Displayschutzes und, falls angebracht, einer Hülle, die den Kontakt mit Oberflächen minimiert. Dieser Rat ruft gemischte Reaktionen hervor: Manche schätzen die präventive Maßnahme; andere sind der Meinung, dass ein Gerät dieser Preisklasse den normalen Alltag auch ohne zusätzliche Accessoires aushalten sollte. Tatsächlich stellt sich in der Community die Frage, ob ein Flaggschiff mit Extras ausgeliefert werden muss, um Gebrauchsspuren bei normaler Handhabung zu vermeiden.

Wenn es Ihnen bereits passiert ist, ist der offizielle Weg klar: Begutachtung im Service, Optionen im Rahmen der Garantie prüfen und künftig zusätzlichen Schutz verwenden. Zudem hilft es, das Telefon nicht zusammen mit Schlüsseln oder spitzen Gegenständen in Taschen oder Rucksäcken zu tragen, um die Exposition gegenüber Mikroabschürfungen zu reduzieren. Es gibt hier keine magischen Tricks — der pragmatische Ansatz der Marke ist so einfach wie das Aufbringen eines guten Schutzes beim ersten Einschalten, ähnlich den routinemäßigen Geek-Gewohnheiten beim ersten Start und der Sicherheitskonfiguration.

Auswirkungen für die Marke, die Nutzer und das, was kommen könnte

Abgesehen vom anfänglichen Ärger trifft „Scratchgate“ einen empfindlichen Punkt: die Erwartungen derjenigen, die in ein Flaggschiff investieren. Apple hat seinen Ruf auf wahrgenommener Qualität und Premium-Erfahrung aufgebaut; deshalb haben diese Berichte eine Debatte darüber ausgelöst, ob der Anspruch noch erfüllt wird. In einem so umkämpften Markt, mit starken Alternativen von Samsung, Google oder OnePlus, kann jede Schwachstelle dazu führen, dass die Waagschale zugunsten desjenigen ausschlägt, der das bessere Gleichgewicht aus Design, Leistung und Haltbarkeit bietet.

Soziale Netzwerke haben als Verstärker fungiert, und bereits heben rivalisierende Marken die Widerstandsfähigkeit ihrer Materialien als Verkaufsargument hervor. Dieser Schlagabtausch ist in der Tech-Industrie nicht neu — so wie früher über Chip-Effizienz oder Grafikleistung diskutiert wurde —, hier liegt der Fokus jedoch auf der Alltags-Haptik und darauf, wie das Glas Mikro-Kontakte und rauere Oberflächen übersteht.

Mit Blick auf die Zukunft könnte der öffentliche Druck Apple dazu bringen, Prozesse und Materialien für zukünftige Produktzyklen zu überdenken. Ziel wäre es, das Gefühl des „eleganten Panzers“ wiederherzustellen, das viele von einem iPhone Pro erwarten: das Ceramic Shield für Stöße beizubehalten, aber das Verhalten gegenüber Kratzern auf Vorder- und Rückseite zu optimieren, ohne Funktionen wie kabelloses Laden zu opfern. Bis dahin müssen Nutzer entscheiden, ob sie von Anfang an auf zusätzlichen Schutz setzen oder dem offiziellen Support vertrauen, falls Probleme auftreten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: „Scratchgate“ ist nicht nur ein Faden voller Beschwerden, sondern erinnert daran, dass bei einem Flaggschiff der Teufel im Detail steckt. Wenn Apple diesen Vorfall gut managt — mit klarer Kommunikation, effektivem Support und Anpassungen in Design und Zulieferung — kann das Vertrauen gestärkt werden. Wenn nicht, werden andere Hersteller gerne die Lücke füllen, denn in der Mobilwelt zählt jeder Mikrometer, und die Geek-Community verzeiht nicht, wenn das Finish nicht dem eigenen Benchmark entspricht.