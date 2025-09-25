25/09/2025 Edu Diaz

Ficou sem som no seu alto-falante Bluetooth ou o seu projetor sem fio não mostra nada apesar do Windows dizer que está conectado? Fique tranquilo, porque a maioria dos problemas com áudio Bluetooth e telas sem fio no Windows 10 tem solução rápida se seguir uma lista clara de verificações. Além disso, com um par de ajustes estratégicos —bem ao estilo de quando o GeForce Experience recomenda atualizar os drivers da sua GPU— você pode fazer seu setup soar e parecer como deve.

Áudio Bluetooth: de “não se ouve” a “soa perfeitamente”

Comece pelo básico: confirme que o Bluetooth do PC está ativo em Configurações > Dispositivos > Bluetooth e outros dispositivos, e que o modo avião não esteja ativado. Depois, verifique se o seu alto-falante, fones de ouvido ou barra de som estão ligados, com bateria suficiente e corretamente emparelhados; se usam pilhas, experimente substituí-las, e se são recarregáveis, dê uma carga antes de insistir. Um detalhe pouco conhecido: afaste-os de portas e periféricos USB 3.0 conectados ao computador, pois podem causar interferências na banda de 2,4 GHz.

Se tudo estiver emparelhado mas não sair som, verifique a saída de áudio ativa: clique com o botão direito no ícone de volume da área de notificações e selecione seu dispositivo Bluetooth como saída padrão, confirmando que o volume não esteja mudo. Se o áudio soar “enlatado” ou com cortes, acesse Painel de Som (clique com o botão direito no alto‑falante > Sons), aba Reprodução, escolha seu dispositivo e em Propriedades > Avançado defina a maior qualidade disponível; aproveite para testar outros níveis até encontrar o que melhor funciona no seu equipamento.

Para os cortes intermitentes, desative funções de poupança de energia que estrangulam o Bluetooth. Desligue o Modo de economia de bateria na Central de Ações e, no Gerenciador de Dispositivos, abra o adaptador Bluetooth, vá à aba Gerenciamento de energia e desmarque as opções que permitem ao sistema suspendê‑lo. Se persistir, execute o solucionador de problemas: Configurações > Atualização e segurança > Solução de problemas > Bluetooth. Você também pode reiniciar o serviço “Bluetooth Support Service” a partir de services.msc para que a pilha de Bluetooth volte à vida sem reiniciar o PC.

Quando o driver for o culpado, resolva pela via oficial: no Gerenciador de Dispositivos, expanda Bluetooth, procure seu adaptador (frequentemente com a palavra “radio”) e selecione Atualizar driver. Se não houver versão nova ou o problema continuar, desinstale o dispositivo, reinicie o PC e deixe que o Windows o reinstale do zero; se não reaparecer, use o menu Ação > Procurar alterações de hardware. Por fim, confirme que seu dispositivo de áudio suporta o perfil A2DP, imprescindível para reproduzir música estéreo via Bluetooth; caso contrário, mesmo emparelhando, não soará como esperado.

Vídeo e telas sem fio: conexão estável e sem tela preta

A primeira bala de prata para qualquer incidente com telas sem fio é reiniciar o PC e a tela, TV ou projetor. Feito isso, verifique algo crítico: mesmo que você esteja usando cabo Ethernet, é preciso ter o Wi‑Fi ativado para usar o Miracast, então no ícone de rede confirme que a conexão sem fio esteja ligada.

Se antes funcionava e agora não, “esqueça” a tela e emparelhe‑a novamente: Configurações > Dispositivos > Bluetooth e outros dispositivos, selecione a tela e clique em Remover dispositivo, para então adicioná‑la de novo. Quando o Windows indicar que está conectado mas o painel continuar negro, verifique a entrada (Source/Input) na própria tela com o botão do controle remoto ou no chassi, percorrendo as entradas até encontrar a correta.

Outro clássico invisível são bloqueios causados pelo firewall ou por suítes de segurança. Desative‑os temporariamente para testar; se estiver numa rede corporativa ou escolar, consulte o departamento de TI para saber se há regras que bloqueiam as portas ou protocolos usados pelo Miracast. Esse passo evita dores de cabeça quando parece que “tudo está bem” mas a conexão não se estabelece.

Seu computador ou sua tela suportam Miracast? Opções se a resposta for não

Antes de continuar, verifique a compatibilidade. No PC, digite “Conectar” no menu Iniciar e abra o aplicativo; se o seu equipamento suportar Miracast, isso aparecerá ali. Para a tela, verifique a documentação ou pesquise o modelo junto com a palavra “Miracast” no site do fabricante. Se a tela não for compatível, adicione essa função com um adaptador Miracast conectado à porta HDMI, uma atualização simples que converte qualquer monitor num receptor sem fio.

Se a sua tela não puder, mas tiver outro PC com Windows 10 à mão, pode usá‑lo como tela sem fio instalando a funcionalidade “Tela sem fio”: no segundo PC vá a Configurações > Sistema > Projeção neste PC, entre em “Adicionar um recurso”, procure “Tela sem fio” e clique em Instalar. Depois, a partir do PC de origem poderá projetar para ele como se fosse um monitor. Na verdade, muitas televisões já vêm com Miracast de série, por isso testar com uma TV costuma ser uma forma rápida de verificar se o problema está na tela original.

Com essas verificações passo a passo —muito no estilo de quando você monta uma Raspberry Pi e vai ativando módulos até que tudo se encaixe— o mais comum é que você recupere o áudio Bluetooth e a projeção sem fio sem precisar reinstalar nada. Pronto para voltar a compartilhar tela e aproveitar o som sem fio? Se seguir a sequência de ajustes e validações deste artigo, passará da frustração ao “tudo OK” em poucos minutos.