15/09/2025 Edu Diaz

Si vous cherchez une montre connectée bon marché qui ne fasse pas l’impasse sur l’essentiel, le Redmi Watch 5 arrive comme une gifle de réalité techno : peu coûteuse, très performante et sans complications. Elle propose un grand écran net, une résistance à l’eau suffisante pour la piscine, des métriques de santé et de sport suffisamment fiables et une autonomie flirtant avec le mois, le tout sans noyer l’utilisateur sous des menus ou fonctions superflues. Demandez-vous vraiment plus pour 80 € ?

Design et écran : grand, lisible et personnalisable

Le Redmi Watch 5 mise sur un écran AMOLED de 2,07 pouces avec des bords très fins et un rafraîchissement à 60 Hz, ce qui se traduit par un affichage clair, des couleurs vives et des animations fluides ; en fait, en plein soleil la lecture reste confortable, et même à la piscine ce qui s’affiche sur la dalle reste bien visible. Le contrôle tactile répond correctement, bien que, comme avec n’importe quel appareil, quelques gouttes d’eau puissent rendre l’interaction moins précise ; dans ces cas, la couronne aide à naviguer parmi les widgets et les menus sans perdre le rythme.

La personnalisation est soignée : vous pouvez changer entre plusieurs cadrans, réorganiser les widgets pour voir d’un coup d’œil vos données clés et choisir comment s’affichent les applications (avec étiquettes, icônes seulement ou en liste), idéal si vous préférez une approche plus visuelle ou plus classique. Il inclut même une application de suivi des cycles qui indique la période et la fenêtre d’ovulation, et dans l’application mobile vous pouvez enregistrer symptômes et humeurs pour un suivi plus complet.

Tout n’est pas parfait, toutefois. Le bracelet, de type qui se glisse dessous, peut pincer la peau en le serrant, et si vous ne le serrez pas assez la montre glisse sur le poignet, nuisant à la lecture des capteurs ; au quotidien elle a une bonne tenue et résiste à la poussière, mais ce geste de mise en place n’est pas des plus confortables. De plus, la couronne a tendance à accrocher les manches serrées, un détail à garder en tête si vous vous entraînez avec des vêtements à manches longues.

Performance sportive et santé : simple, fiable et étanche

L’expérience d’entraînement est directe : vous sélectionnez le mode, appuyez sur « Démarrer » et c’est parti. Si vous oubliez, la détection automatique vous suggère de lancer la séance, et mettre en pause ou terminer est aussi simple que glisser ou utiliser la couronne ; vous pouvez même contrôler la lecture audio par un geste latéral. Il y a des centaines de modes, il est donc facile de trouver celui qui correspond à votre routine, que ce soit la marche, la zumba, le yoga ou la natation.

En précision, le Redmi Watch 5 obtient une bonne note pour sa tranche de prix. Le GNSS intégré enregistre bien les parcours et les kilomètres, la fréquence cardiaque se situe généralement très près d’un comptage manuel et le calcul des calories est en phase avec d’autres appareils similaires. Il y a des extras intéressants comme la surveillance en arrière-plan du pouls et de l’oxygène sanguin, et une section respiration avec des exercices inspirés du yoga qui, quand il faut calmer le rythme, sont appréciables. L’estimation du stress, en revanche, peut paraître un peu plate et ne reflète pas toujours ce que vous ressentez, il convient donc de la prendre comme une orientation.

Le suivi du sommeil fonctionne étonnamment bien : les périodes et phases détectées correspondent à celles d’une application de référence externe, et même le pouls nocturne apporte un contexte utile pour revoir vos habitudes de repos. Dans l’eau, la résistance 5ATM vous permet de nager sans souci et la montre enregistre les longueurs, le style, le rythme, les bras et calcule même le score SWOLF ; elle détecte correctement les longueurs et le style, et à la fin elle expulse l’eau des orifices, bien que si le son est activé elle émettra un ton aigu qui peut surprendre dans les vestiaires.

L’autonomie est la star : en utilisation typique elle tourne autour de 24 jours, ce qui en pratique signifie la recharger très rarement. Quand il faut la brancher, elle récupère rapidement de l’énergie, atteignant 100 % depuis un niveau bas en environ une heure, vous n’aurez donc pas à planifier excessivement sa recharge.

Détails pratiques, points forts, points faibles et alternatives

Il y a deux aspects perfectibles à considérer. D’une part, le câble de charge est court et avec un connecteur USB, ce qui complique où le poser et depuis quel port le brancher ; de plus, l’accroche peut être un peu capricieuse, aussi le plus pratique est de le charger écran posé sur une surface. D’autre part, comme mentionné, la couronne peut accrocher les manches serrées et mettre en pause les entraînements par accident, ce qui coupe l’élan en pleine séance.

Cependant, au prix de 80 euros sur Amazon, le Redmi Watch 5 offre une combinaison difficile à battre : grand écran couleur, interface très intuitive, mesures clés fiables et une batterie phénoménale. Il est idéal si vous voulez enregistrer votre activité, suivre votre évolution avec des graphiques clairs et obtenir une vision plus holistique de votre santé, sans rechercher la précision millimétrée des montres destinées aux athlètes. Si vous cherchez des alternatives de marques populaires dans la même catégorie, le Garmin Vivosmart 5 est une option solide, tandis que le Fitbit Inspire 3 mise sur un format plus léger bien qu’avec moins d’autonomie ; et si l’Amazfit Active vous dit quelque chose, vous trouverez ici un rival qui sait tenir la dragée haute.

En résumé, cette montre brille quand vous voulez quelque chose de simple qui fonctionne, qui tient vos séances à l’intérieur comme à l’extérieur de l’eau et qui ne vous oblige pas à recharger toutes les deux secondes. Avec ces atouts, et à ce prix, c’est l’un de ces gadgets qu’on a envie de recommander, comme quand on découvre un clavier mécanique bien réglé qui change votre quotidien ou une souris qui tient parfaitement en main dès la première prise : pratique, directe et, surtout, très agréable.