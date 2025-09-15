15/09/2025 Edu Diaz

Apple ajoute une autre fonctionnalité santé à sa montre connectée : l’Apple Watch pourra vous avertir si elle détecte des signes compatibles avec l’hypertension, et cela avec l’aval de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) accordé le 11 septembre. Attention, il ne s’agit pas d’un tensiomètre et elle ne fournit pas de mesures de la pression artérielle ; son objectif est d’identifier des schémas qui, avec le temps, pourraient indiquer une pression élevée. L’idée est d’offrir une alerte précoce et un rapport afin que l’utilisateur en discute avec son médecin et suive une évaluation appropriée. Ne pensez-vous pas qu’il s’agit d’une évolution naturelle pour un wearable qui surveille déjà votre cœur au quotidien ?

Comment ça fonctionne et ce qu’il ne mesure pas (et ne prétend pas mesurer)

La nouvelle fonction s’appuie sur le capteur optique de fréquence cardiaque de l’Apple Watch, qui analyse la façon dont les vaisseaux sanguins se contractent et se dilatent en réponse aux battements. À partir de cette photopléthysmographie et avec des données accumulées pendant des jours, la montre est capable de détecter des signaux compatibles avec l’hypertension et d’envoyer une notification. À aucun moment elle n’enregistre des chiffres de pression artérielle ni ne rend de diagnostic ; son rôle est indicatif et préventif, générant un rapport que vous pouvez partager avec votre professionnel de santé.

L’autorisation de la FDA intervient après une série d’études menées auprès de milliers d’adultes. Dans l’une d’elles, plus de 2 000 personnes sans hypertension ont porté la montre 12 heures par jour pendant près d’un mois et, en outre, ont mesuré leur pression avec un brassard au bras deux fois par jour. Le résultat a été sans appel : la notification de la montre pour détecter des signes d’hypertension s’est avérée aussi précise que le brassard pour identifier des indices. Autrement dit, elle ne remplace pas le tensiomètre, mais sa capacité d’alerte précoce a été étayée par des preuves.

Cela dit, il convient de ne pas confondre les capacités. Les recommandations de l’American Heart Association (AHA) et de l’American College of Cardiology (ACC) ne considèrent pas encore les dispositifs portés au poignet comme des outils validés pour mesurer et surveiller la pression artérielle. Un algorithme basé sur des signaux optiques ne remplace pas un dispositif validé pour obtenir des chiffres cliniques.

Pourquoi c’est important : le défi de l’hypertension

L’hypertension est un problème silencieux et massif. Selon l’AHA, environ la moitié des adultes aux États-Unis ont une pression élevée et une proportion notable n’en a même pas conscience ; en fait, seulement environ un quart la maintient sous contrôle. Lorsqu’elle n’est pas contrôlée, la pression élevée soumet les artères à un effort constant qui peut affaiblir le cœur et conduire à des événements graves comme des AVC, des infarctus ou une maladie rénale. Les conséquences sanitaires de l’hypertension ont été estimées à environ 131 milliards de dollars par an, un chiffre qui parle de lui-même.

La sensibilisation et le diagnostic précoce font la différence. Comme le souligne le docteur Daniel Jones, président du comité rédacteur des prochaines recommandations AHA/ACC pour la prise en charge de la pression artérielle (et qui n’a pas participé au développement de la fonction de l’Apple Watch), nous savons depuis longtemps que contrôler la pression réduit le risque de cardiopathie, d’AVC et de maladie rénale chronique, et qu’il existe même des données liant le contrôle de la pression à une probabilité moindre de démence. C’est pourquoi il est essentiel que, même chez les jeunes adultes, la pression soit mesurée au moins une fois par an avec un dispositif validé. En termes quotidiens : tout comme vous calibreriez un capteur sur une Raspberry Pi pour vous fier à ses relevés, ici vous avez besoin d’une mesure homologuée pour prendre des décisions cliniques.

De plus, il existe des outils efficaces pour reprendre le contrôle : ajuster l’alimentation en réduisant le sel, perdre du poids si nécessaire, et augmenter l’activité physique pour renforcer le cœur et les vaisseaux. Les médicaments, lorsqu’ils sont prescrits, aident aussi dans de nombreux cas ; la clé est de combiner habitudes et suivi professionnel.

Disponibilité, bonnes pratiques et comment en tirer parti

Apple déploiera cette fonction sur les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, ainsi que sur ses versions les plus récentes, dans plus de 150 pays. Lorsqu’elle sera disponible, sa valeur résidera dans le fait d’offrir du contexte et une alerte précoce qui vous incitera à agir. Cependant, et c’est crucial, les recommandations de l’AHA et de l’ACC ne considèrent pas ces montres comme des méthodes validées pour mesurer la pression ; par conséquent, il ne convient pas d’utiliser leurs alertes comme seule source d’information sur votre santé cardiovasculaire.

Que recommandent les experts ? Si vous recevez une notification de signes possibles d’hypertension, vérifiez cette information avec des outils validés : un brassard chez le médecin, en pharmacie ou un tensiomètre domestique homologué. Ainsi vous minimiserez le risque de faux positifs ou faux négatifs et obtiendrez une image réelle de votre pression artérielle. Ensuite, avec des données fiables, vous pourrez décider avec votre médecin des étapes suivantes.

En pratique, cette fonction de l’Apple Watch peut être le déclic qui manquait pour entamer des conversations de santé que nous repoussons parfois. Utilisez-la comme un rappel proactif, combinez-la à des changements de mode de vie — moins de sodium, plus de mouvement — et effectuez des contrôles annuels avec un dispositif validé. La technologie grand public évolue à toute vitesse et, bien qu’elle ne remplace pas la clinique, elle peut devenir un allié puissant pour prendre conscience et agir à temps. Et c’est, probablement, la meilleure notification que nous puissions recevoir.