16/09/2025 Edu Diaz

Apple a lâché la bombe avec iOS 26 et son nouveau look Liquid Glass, un relooking qui transforme complètement l’interface de l’iPhone avec des panneaux translucides, des couches qui flottent et des flous dignes d’une démo futuriste. C’est brillant, frappant et impossible à ignorer ; toutefois, la question que nous nous posons chez ActualApp est inévitable : s’agit-il de pure pyrotechnie visuelle ou d’un changement qu’il vaut vraiment la peine d’installer dès aujourd’hui ?

Ce que change Liquid Glass dans iOS 26

Liquid Glass remplace l’approche plate que nous connaissions depuis l’ère iOS 7 par une esthétique fluide, avec des fenêtres, widgets et notifications qui se superposent comme des feuilles de verre. Le résultat est très spectaculaire, avec une sensation de profondeur qui rappelle l’époque Aero Glass de Windows Vista, mais avec une finition plus soignée et en phase avec 2025. De plus, les widgets semblent véritablement flotter au-dessus de l’arrière-plan, avec des transitions qui s’estompent et donnent de la cohérence à l’ensemble.

Cette évolution n’est pas un simple thème d’icônes : la nouvelle identité visuelle imprègne presque tous les recoins du système, de l’écran de verrouillage aux apps du quotidien. Si vous appréciez le design expressif d’interfaces comme Material You d’Android, vous retrouverez ici cette ambition de faire « respirer » tout le système en même temps. En fait, la sensation générale est que l’iPhone paraît différent dès que vous le déverrouillez.

Cependant, un tel changement de paradigme implique une courbe d’adaptation et laisse davantage de place aux aspérités de l’expérience. Quand on touche à l’ossature visuelle de tout le système d’exploitation, il est normal que des détails nécessitent d’être peaufinés pendant les premières semaines, et cela influe sur la décision de mettre à jour dès le jour de sortie.

Lecture et accessibilité : le revers de l’effet « verre »

Les transparences aèrent l’interface et mettent bien en valeur les captures d’écran, mais tout n’est pas positif en usage réel. Les arrière-plans changeants et les couches translucides peuvent gêner la lecture dans des situations courantes, comme à l’extérieur par forte luminosité ou pour les personnes ayant besoin d’une netteté maximale du texte et des symboles. Dans des tests préliminaires, on a relevé que des éléments aussi quotidiens que le champ de recherche dans Messages et Mail se confondent avec ce qu’il y a derrière, ce qui réduit le contraste précisément quand on en a le plus besoin.

Quelque chose de similaire peut arriver avec les notifications sur l’écran de verrouillage : l’effet « gelé » est esthétique, mais oblige à « regarder à travers » et demande un effort supplémentaire pour saisir l’information en un coup d’œil. Apple défend depuis des années l’accessibilité et propose des réglages fins pour adapter l’iPhone à chaque utilisateur ; toutefois, cette nouvelle approche visuelle risque de compliquer le quotidien de ceux qui priorisent la clarté et la lisibilité au détriment de l’esthétique.

Autrement dit, ce qui brille dans la keynote peut, en usage quotidien, vous obliger à affiner la vue ou à ajuster votre flux de travail. Si votre priorité est de lire vite, de vous tromper moins en appuyant et de ne pas manquer d’alertes, il est utile de garder ces implications en tête avant de vous lancer dans l’installation.

Mettre à jour maintenant ou attendre quelques semaines ?

Au-delà du design, il convient d’évaluer le comportement en conditions réelles d’une grande nouvelle version. Avec un changement aussi profond, il est courant que des bugs initiaux apparaissent, des petites incompatibilités avec des apps ou des consommations de batterie capricieuses qui seront ensuite corrigées par les premières mises à jour. Les développeurs ont aussi besoin de temps pour adapter interfaces et comportements aux nouvelles transparences et couches, donc attendre peut vous éviter des faux pas inutiles.

Un autre point clé est la répartition des fonctions selon le modèle d’iPhone que vous possédez. Les modèles plus anciens reçoivent l’apparence Liquid Glass et certaines nouveautés comme Call Screening, mais n’ont pas accès aux capacités avancées d’Apple Intelligence ; on pense à des outils tels que Live Translation ou Visual Intelligence, qui exploitent la caméra pour reconnaître des objets. Dans ce contexte, la mise à jour peut sembler plus « esthétique que substantielle », car vous adoptez le nouveau look sans bénéficier du paquet complet d’améliorations intelligentes. Pour beaucoup, cet équilibre ne vaut pas le coup.

Et si votre iPhone est compatible avec tout le déploiement d’Apple Intelligence ? Même dans ce cas, la recommandation sensée reste la même : attendre un peu pour qu’Apple peaufine les inévitables détails du lancement et pour que l’écosystème d’apps se stabilise. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas d’urgence ; Apple vous permet de rester sur la dernière itération d’iOS 18 ou de passer à iOS 26 pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, donc vous pouvez prendre la décision sereinement et sans FOMO.

En résumé, iOS 26 est le changement visuel le plus ambitieux que nous ayons vu depuis des années, capable de séduire au premier regard et, en même temps, de soulever des doutes raisonnables en usage quotidien. Si la nouveauté vous attire et que vous acceptez le risque de bugs, foncez ; si vous préférez stabilité, lisibilité et zéro surprise, laisser du temps à Apple sera la meilleure option. Alors, vous vous jetez sur le verre liquide ou attendez qu’il se tempère ?