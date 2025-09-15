15/09/2025 Edu Diaz

Wenn du nach einer günstigen Smartwatch suchst, die bei den wichtigen Dingen nicht knausert, das Redmi Watch 5 kommt wie ein Tech-Realitätscheck: es kostet wenig, liefert viel und macht keine Umstände. Es bietet ein großes und scharfes Display, Wasserdichtigkeit auf Poolniveau, ausreichend zuverlässige Gesundheits- und Sportmetriken und eine Akkulaufzeit, die an einen Monat heranreicht, und das alles, ohne mit Menüs oder überflüssigen Funktionen zu überfrachten. Forderst du wirklich mehr für 80 €?

Design und Display: groß, gut lesbar und anpassbar

Das Redmi Watch 5 setzt auf ein 2,07-Zoll-AMOLED-Display mit sehr schmalen Rändern und einer Bildwiederholrate von 60 Hz, was eine klare Darstellung, lebendige Farben und flüssige Animationen bedeutet; selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt das Ablesen komfortabel, und sogar im Pool sieht man gut, was auf dem Panel angezeigt wird. Die Touch-Steuerung reagiert zuverlässig, auch wenn ein paar Wassertropfen die Interaktion wie bei jedem Touchscreen weniger präzise machen können; in solchen Fällen hilft die Krone, sich durch Widgets und Menüs zu bewegen, ohne den Rhythmus zu verlieren.

Die Personalisierung ist sehr gut umgesetzt: Du kannst zwischen verschiedenen Zifferblättern wechseln, Widgets umordnen, um deine wichtigsten Daten auf einen Blick zu sehen, und wählen, wie Apps angezeigt werden (mit Labels, nur Symbole oder als Liste) — praktisch, wenn du einen eher visuellen oder klassischen Ansatz bevorzugst. Es gibt sogar eine Zyklus-App, die die Periode und das Fruchtbarkeitsfenster markiert, und in der Mobil-App kannst du Symptome und Stimmungslagen erfassen, um einen umfassenderen Überblick zu behalten.

Nicht alles ist perfekt. Das Armband, das unter das Gehäuse geschoben wird, kann bei der Einstellung die Haut einklemmen, und wenn du es nicht fest genug anlegst, rutscht die Uhr am Handgelenk, was die Sensorablesung beeinträchtigt; im Alltag sieht sie gut aus und trotzt Staub, aber das Anlegen ist nicht das bequemste. Außerdem neigt die Krone dazu, an engen Ärmeln hängen zu bleiben — ein Detail, das du bedenken solltest, wenn du mit langen Ärmeln trainierst.

Sport- und Gesundheitsleistung: schlicht, zuverlässig und mit Wasservorteil

Das Trainingserlebnis ist direkt: Du wählst den Modus, drückst auf „Start“ und los geht’s. Wenn du es vergisst, schlägt die automatische Erkennung vor, die Session zu starten, und Pausieren oder Beenden ist so einfach wie Wischen oder die Krone zu benutzen; du kannst sogar die Audiowiedergabe mit einer seitlichen Geste steuern. Es gibt Hunderte von Modi, sodass sich leicht einer findet, der zu deiner Routine passt, sei es Gehen, Zumba, Yoga oder Schwimmen.

In puncto Genauigkeit schlägt sich das Redmi Watch 5 für seine Preisklasse sehr gut. Das integrierte GNSS zeichnet Routen und Kilometer zuverlässig auf, die Herzfrequenz liegt meist sehr nahe an manuellen Messungen und die Kalorienzählung entspricht anderen vergleichbaren Messgeräten. Es gibt interessante Extras wie die Hintergrundüberwachung von Puls und Blutsauerstoff sowie einen Atembereich mit Yoga-inspirierten Übungen, die hilfreich sind, wenn du runterkommen möchtest. Die Stressschätzung kann hingegen etwas flach wirken und spiegelt nicht immer das tatsächliche Empfinden wider, weshalb man sie besser als Orientierung betrachtet.

Die Schlafüberwachung funktioniert überraschend gut: die erfassten Perioden und Phasen stimmen mit einer externen Referenz-App überein, und sogar der nächtliche Puls liefert nützlichen Kontext, um deine Schlafgewohnheiten zu überprüfen. Im Wasser erlaubt die 5ATM-Widerstandsfähigkeit sorgenfreies Schwimmen, und die Uhr zeichnet Bahnen, Stil, Tempo, Züge auf und berechnet sogar den SWOLF-Wert; Bahnen und Schwimmstil erkennt sie treffsicher, und nach dem Beenden pumpt sie das Wasser aus den Öffnungen — ist der Ton aktiv, gibt sie einen lauten Ton von sich, der in Umkleiden überraschen kann.

Die Akkulaufzeit ist das Highlight: im typischen Gebrauch liegt sie bei etwa 24 Tagen, was in der Praxis bedeutet, dass du sie nur sehr selten laden musst. Wenn das Laden ansteht, lädt sie schnell auf und erreicht von niedrigen Werten aus in etwa einer Stunde 100 %, sodass du die Aufladung nicht übermäßig planen musst.

Praktische Details, Pro, Kontra und Alternativen

Es gibt zwei verbesserungswürdige Punkte, die du beachten solltest. Zum einen ist das Ladekabel kurz und mit USB-Anschluss, was die Frage aufwirft, wo und von welchem Port aus man es am besten anschließt; außerdem kann der Anschluss etwas zickig sein, daher ist es am bequemsten, die Uhr mit dem Display auf einer Oberfläche abzulegen, um sie zu laden. Zum anderen kann, wie gesagt, die Krone an engen Ärmeln hängen bleiben und Trainings versehentlich pausieren — das stört den Flow mitten in der Session.

Bei einem Preis von 80 Euro auf Amazon bietet das Redmi Watch 5 allerdings ein schwer zu schlagendes Paket: großes Farbdisplay, sehr intuitive Oberfläche, verlässliche Kerndaten und eine enorme Akkukapazität. Es ist ideal, wenn du deine Aktivität aufzeichnen, deine Entwicklung mit klaren Grafiken verstehen und einen ganzheitlicheren Blick auf deine Gesundheit erhalten möchtest, ohne die millimetergenaue Präzision von Uhren für Athleten zu erwarten. Wenn du nach Alternativen bekannter Marken in derselben Liga suchst, ist der Garmin Vivosmart 5 eine solide Option, während das Fitbit Inspire 3 ein leichteres Format mit geringerer Akkulaufzeit bietet; und wenn dir die Amazfit Active ein Begriff ist, findest du hier einen Rivalen, der gut dagegenhält.

Zusammenfassend: Diese Uhr überzeugt, wenn du etwas Einfaches suchst, das funktioniert, deine Sessions drinnen und draußen mitmacht und dich nicht dazu zwingt, ständig zu laden. Mit diesen Eigenschaften und zu diesem Preis ist sie eines dieser Gadgets, die man gern empfiehlt — wie ein gut eingestelltes mechanisches Keyboard, das den Alltag verändert, oder eine Maus, die sofort perfekt in der Hand liegt: praktisch, direkt und vor allem sehr angenehm im Gebrauch.