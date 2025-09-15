15/09/2025 Edu Diaz

Apple fügt seiner Smartwatch eine weitere Gesundheitsfunktion hinzu: die Apple Watch kann dich warnen, wenn sie Anzeichen von Bluthochdruck erkennt, und das geschieht mit dem Segen der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), die am 11. September erteilt wurde. Achtung: Es handelt sich nicht um ein Blutdruckmessgerät und es liefert keine Blutdruckwerte; das Ziel ist, Muster zu identifizieren, die sich über die Zeit hinweg als Hinweis auf Bluthochdruck herausstellen könnten. Die Idee ist, eine frühzeitige Warnung und einen Bericht zu liefern, sodass der Nutzer mit seinem Arzt spricht und eine angemessene Untersuchung erfolgt. Ist das nicht eine natürliche Weiterentwicklung für ein Wearable, das bereits täglich dein Herz überwacht?

Wie es funktioniert und was es nicht ist (und nicht zu messen beabsichtigt)

Die neue Funktion stützt sich auf den optischen Herzfrequenzsensor der Apple Watch, der analysiert, wie sich Blutgefäße als Reaktion auf Herzschläge zusammenziehen und erweitern. Aus dieser Photoplethysmographie und mit über Tage gesammelten Daten kann die Uhr Signale erkennen, die mit Bluthochdruck vereinbar sind, und eine Benachrichtigung auslösen. Sie zeichnet zu keinem Zeitpunkt Blutdruckwerte auf und stellt keine Diagnosen; ihre Rolle ist orientierend und präventiv, indem sie einen Bericht erstellt, den du mit deinem Gesundheitsdienstleister teilen kannst.

Die FDA-Zulassung folgt auf eine Reihe von Studien mit mehreren tausend Erwachsenen. In einer davon trugen über 2.000 Personen ohne bekannten Bluthochdruck die Uhr 12 Stunden am Tag fast einen Monat lang und ließen zusätzlich zweimal täglich den Blutdruck mit einer Oberarmmanschette messen. Das Ergebnis war eindeutig: Die Benachrichtigung der Uhr zur Erkennung von Hinweisen auf erhöhten Blutdruck war genauso präzise wie die Manschette, wenn es darum ging, Indikatoren zu identifizieren. Das heißt, sie ersetzt kein Blutdruckmessgerät, aber ihre Fähigkeit zur Frühwarnung wurde durch Evidenz gestützt.

Dennoch sollte man Fähigkeiten nicht verwechseln. Die Leitlinien der American Heart Association (AHA) und des American College of Cardiology (ACC) betrachten Geräte am Handgelenk bislang nicht als validierte Werkzeuge zur Messung und Überwachung des Blutdrucks. Ein Algorithmus, der auf optischen Signalen basiert, ersetzt kein validiertes Gerät, das klinische Werte liefert.

Warum das wichtig ist: die Herausforderung Bluthochdruck

Bluthochdruck ist ein leises und weit verbreitetes Problem. Laut der AHA hat etwa die Hälfte der Erwachsenen in den USA erhöhten Blutdruck, und ein signifikanter Anteil weiß es nicht einmal; tatsächlich halten nur etwa ein Viertel ihn unter Kontrolle. Wenn er nicht kontrolliert wird, setzt hoher Blutdruck die Arterien einer ständigen Belastung aus, die das Herz schwächen und zu schweren Ereignissen wie Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Nierenerkrankungen führen kann. Die gesundheitlichen Folgekosten von Bluthochdruck werden auf etwa 131 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt — eine Zahl, die für sich spricht.

Bewusstsein und frühzeitige Diagnose machen den Unterschied. Wie Dr. Daniel Jones, Vorsitzender des Redaktionsteams der kommenden AHA/ACC-Leitlinien zur Blutdruckbehandlung (der nicht an der Entwicklung der Apple-Watch-Funktion beteiligt war), anmerkt, wissen wir seit langem, dass die Kontrolle des Blutdrucks das Risiko für Herzerkrankungen, Schlaganfälle und chronische Nierenerkrankungen reduziert und dass es sogar Daten gibt, die eine Verbindung zwischen Blutdruckkontrolle und einem geringeren Demenzrisiko herstellen. Deshalb ist es wichtig, selbst bei jüngeren Erwachsenen mindestens einmal im Jahr den Blutdruck mit einem validierten Gerät zu messen. Im Alltag: So wie du einen Sensor auf einer Raspberry Pi kalibrieren würdest, um dich auf seine Messwerte zu verlassen, brauchst du hier eine validierte Messung, um klinische Entscheidungen treffen zu können.

Außerdem gibt es wirksame Maßnahmen, um die Kontrolle zurückzugewinnen: eine salzärmere Ernährung, Gewichtsreduktion falls nötig und mehr körperliche Aktivität, um Herz und Gefäße zu stärken. Medikamente helfen in vielen Fällen, wenn sie verordnet werden; der Schlüssel liegt in der Kombination von Lebensstiländerungen und professioneller Überwachung.

Verfügbarkeit, bewährte Praktiken und wie man sie sinnvoll nutzt

Apple wird diese Funktion auf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 sowie auf neueren Modellen in mehr als 150 Ländern einführen. Wenn sie verfügbar ist, liegt ihr Wert darin, Kontext zu bieten und eine frühzeitige Warnung auszulösen, die dich zum Handeln anregt. Dennoch — und das ist entscheidend — betrachten die AHA- und ACC-Leitlinien diese Uhren nicht als validierte Methoden zur Blutdruckmessung; daher sollten ihre Warnungen nicht als einzige Informationsquelle über deine kardiovaskuläre Gesundheit dienen.

Was empfehlen Experten? Wenn du eine Benachrichtigung über mögliche Anzeichen von Bluthochdruck erhältst, überprüfe diese Information mit validierten Mitteln: einer Manschette in der Arztpraxis, in der Apotheke oder einem zugelassenen Heim-Blutdruckmessgerät. So minimierst du das Risiko von falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen und erhältst ein realistisches Bild deines Blutdrucks. Danach kannst du mit verlässlichen Daten gemeinsam mit deinem Arzt die nächsten Schritte entscheiden.

In der Praxis kann diese Funktion der Apple Watch der Anstoß sein, den wir manchmal aufschieben, um Gesundheitsgespräche zu beginnen. Nutze sie als proaktiven Erinnerer, kombiniere sie mit Lebensstiländerungen — weniger Natrium, mehr Bewegung — und führe jährliche Kontrollen mit einem validierten Gerät durch. Konsumtechnologie entwickelt sich rasant, und auch wenn sie die Klinik nicht ersetzt, kann sie zu einem starken Verbündeten werden, um Bewusstsein zu schaffen und rechtzeitig zu handeln. Und das ist wahrscheinlich die beste Benachrichtigung, die wir erhalten können.