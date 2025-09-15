15/09/2025 Edu Diaz

Si buscas un smartwatch barato que no se quede corto en lo importante, el Redmi Watch 5 llega como un golpe de realidad tech: cuesta poco, rinde mucho y no se complica. Ofrece una pantalla grande y nítida, resistencia al agua a nivel de piscina, métricas de salud y deporte suficientemente fiables y una autonomía que roza el mes, todo sin abrumar con menús o funciones accesorias. ¿De verdad pides más por 80 €?

Diseño y pantalla: grande, legible y personalizable

El Redmi Watch 5 apuesta por una pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas con biseles muy finos y refresco a 60 Hz, lo que se traduce en una visualización clara, colores vivos y animaciones fluidas; de hecho, bajo sol directo la lectura sigue siendo cómoda, y hasta en la piscina se aprecia bien lo que aparece en el panel. El control táctil responde correctamente, aunque, como ocurre con cualquier móvil, unas gotas de agua pueden volver la interacción menos precisa; en esos casos, la corona ayuda a moverte por widgets y menús sin perder el ritmo.

La personalización está muy cuidada: puedes cambiar entre varias esferas, reorganizar widgets para ver de un vistazo tus datos clave y elegir cómo se muestran las apps (con etiquetas, solo iconos o en lista), algo ideal si prefieres un enfoque más visual o más clásico. Incluso incluye una app de ciclos que marca el periodo y la ventana de ovulación, y en la app del móvil puedes registrar síntomas y estados de ánimo para llevar un control más completo.

No todo es perfecto, eso sí. La correa, que es de las que se remeten por debajo, puede pellizcar la piel al ajustarla, y si no aprietas lo suficiente el reloj se desplaza por la muñeca, perjudicando la lectura de sensores; en el día a día luce bien y resiste el polvo, pero ese gesto de colocación no es el más cómodo. Además, la corona tiende a engancharse en mangas ajustadas, un detalle que conviene tener presente si entrenas con prendas de manga larga.

Rendimiento deportivo y salud: sencillo, fiable y con truco acuático

La experiencia en entrenamiento es directa: seleccionas el modo, pulsas en «Ir» y listo. Si se te olvida, la detección automática te sugiere iniciar la sesión, y pausar o finalizar es tan simple como deslizar o usar la corona; incluso puedes controlar la reproducción de audio con un gesto lateral. Hay cientos de modalidades, por lo que es fácil encontrar la que se ajusta a tu rutina, ya sea caminar, zumba, yoga o natación.

En precisión, el Redmi Watch 5 aprueba con nota para su rango de precio. El GNSS integrado registra bien las rutas y los kilómetros, la frecuencia cardiaca suele estar muy cerca de un conteo manual y el conteo de calorías está en línea con otros medidores similares. Hay extras interesantes como la monitorización en segundo plano de pulso y oxígeno en sangre, y un apartado de respiración con ejercicios inspirados en yoga que, cuando necesitas bajar revoluciones, se agradecen. La estimación de estrés, sin embargo, puede resultar un tanto plana y no siempre refleja cómo te sientes, por lo que conviene tomarla como orientación.

El seguimiento del sueño funciona sorprendentemente bien: los periodos y fases que detecta encajan con los de una app externa de referencia, e incluso el pulso nocturno añade contexto útil para revisar tus hábitos de descanso. En el agua, la resistencia 5ATM te deja nadar sin preocupaciones y el reloj registra largos, estilo, ritmo, brazadas y hasta te calcula la puntuación SWOLF; los largos y el estilo los detecta con acierto, y al terminar expulsa el agua de los orificios, aunque si tienes el sonido activo emitirá un tono alto que puede sorprender en los vestuarios.

La autonomía es la estrella: en uso típico ronda los 24 días, algo que en la práctica se traduce en cargarlo muy de vez en cuando. Cuando toca enchufarlo, recupera energía rápido, alcanzando el 100% desde niveles bajos en aproximadamente una hora, por lo que no tendrás que planificar demasiado su recarga.

Detalles prácticos, pros, contras y alternativas

Hay dos aspectos mejorables que debes considerar. Por un lado, el cable de carga es corto y con conector USB, lo que complica dónde apoyarlo y desde qué puerto hacerlo; además, el acople puede resultar algo quisquilloso, así que lo más cómodo es cargarlo con la pantalla apoyada en una superficie. Por otro, como decíamos, la corona puede engancharse en mangas ceñidas y pausar entrenamientos por accidente, algo que corta el rollo en plena sesión.

Ahora bien, con un precio en Amazon de 80 euros, el Redmi Watch 5 ofrece un combo difícil de batir: gran pantalla a color, interfaz muy intuitiva, métricas clave fiables y una batería descomunal. Es ideal si quieres registrar tu actividad, entender tu evolución con gráficos claros y obtener una visión más holística de tu salud, sin perseguir la precisión milimétrica de relojes orientados a atletas. Si buscas alternativas de marcas populares en la misma liga, el Garmin Vivosmart 5 es una opción sólida, mientras que el Fitbit Inspire 3 apuesta por un formato más ligero aunque con menos autonomía; y si te suena el Amazfit Active, aquí encontrarás un rival que sabe plantar cara.

En resumen, este reloj brilla cuando quieres algo sencillo que funcione, que aguante tus sesiones dentro y fuera del agua y que no te obligue a cargar cada dos por tres. Con estos mimbres, y a este precio, es uno de esos gadgets que apetece recomendar, como cuando descubres un teclado mecánico bien ajustado que cambia tu día a día o un ratón que encaja en la mano a la primera: práctico, directo y, sobre todo, muy disfrutable.