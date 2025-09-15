15/09/2025 Edu Diaz

Se procura um smartwatch barato que não falhe no essencial, o Redmi Watch 5 chega como um toque de realidade tech: custa pouco, rende muito e não se complica. Oferece um ecrã grande e nítido, resistência à água em nível de piscina, métricas de saúde e desporto suficientemente fiáveis e uma autonomia que ronda o mês, tudo sem sobrecarregar com menus ou funções acessórias. A sério, pede mais por 80 €?

Design e ecrã: grande, legível e personalizável

O Redmi Watch 5 aposta num ecrã AMOLED de 2,07 polegadas com molduras muito finas e taxa de atualização de 60 Hz, o que se traduz numa visualização clara, cores vivas e animações fluidas; de facto, sob luz solar direta a leitura continua confortável, e até na piscina vê-se bem o que aparece no painel. O controlo tátil responde corretamente, embora, como acontece com qualquer dispositivo, gotas de água possam tornar a interação menos precisa; nesses casos, a coroa ajuda a navegar pelos widgets e menus sem perder o ritmo.

A personalização está muito cuidada: podes alternar entre vários mostradores, reorganizar widgets para ver de relance os teus dados-chave e escolher como as apps são mostradas (com etiquetas, apenas ícones ou em lista), algo ideal se preferes uma abordagem mais visual ou mais clássica. Inclui até uma app de ciclos que assinala o período e a janela de ovulação, e na app do telemóvel podes registar sintomas e estados de espírito para manter um controlo mais completo.

Nem tudo é perfeito, claro. A bracelete, do tipo que se encaixa por baixo, pode beliscar a pele ao apertá-la, e se não a apertas o relógio desloca-se no pulso, prejudicando a leitura dos sensores; no dia a dia fica bem e resiste ao pó, mas esse gesto de colocação não é o mais confortável. Além disso, a coroa tende a prender-se em mangas justas, um pormenor a ter em conta se treinas com roupa de manga comprida.

Desempenho desportivo e saúde: simples, fiável e com truque aquático

A experiência durante os treinos é direta: selecionas o modo, carregas em “Iniciar” e está. Se te esqueceres, a deteção automática sugere iniciar a sessão, e pausar ou terminar é tão simples como deslizar ou usar a coroa; podes até controlar a reprodução de áudio com um gesto lateral. Há centenas de modalidades, por isso é fácil encontrar a que se ajusta à tua rotina, seja caminhada, zumba, yoga ou natação.

Em precisão, o Redmi Watch 5 passa com distinção para a sua faixa de preço. O GNSS integrado regista bem as rotas e os quilómetros, a frequência cardíaca costuma estar muito perto de uma contagem manual e a contagem de calorias está em linha com outros medidores similares. Há extras interessantes como a monitorização em segundo plano do pulso e do oxigénio no sangue, e uma secção de respiração com exercícios inspirados no yoga que, quando precisas de abrandar, são bem-vindos. A estimativa de stress, no entanto, pode ficar um pouco plana e nem sempre reflete como te sentes, pelo que convém tomá-la como orientação.

O acompanhamento do sono funciona surpreendentemente bem: os períodos e fases que detecta coincidem com os de uma app externa de referência, e até o pulso noturno acrescenta contexto útil para rever os teus hábitos de descanso. Na água, a resistência 5ATM permite nadar sem preocupações e o relógio regista distâncias, estilo, ritmo, braçadas e até calcula a pontuação SWOLF; as voltas e o estilo são detectados com precisão, e ao terminar expulsa a água dos orifícios, embora se tiveres o som ativo emita um tom alto que pode surpreender nos balneários.

A autonomia é a estrela: em uso típico ronda os 24 dias, algo que na prática se traduz em carregá‑lo muito de vez em quando. Quando chega a hora de o ligar à corrente, recupera energia rapidamente, alcançando os 100% desde níveis baixos em aproximadamente uma hora, por isso não terás de planear demasiado a sua recarga.

Detalhes práticos, prós, contras e alternativas

Há dois aspetos melhoráveis que deves considerar. Por um lado, o cabo de carregamento é curto e com conector USB, o que complica onde o apoiar e a partir de que porta o carregar; além disso, o encaixe pode ser um pouco manhoso, pelo que o mais cómodo é carregá‑lo com o ecrã apoiado numa superfície. Por outro lado, como já referimos, a coroa pode prender‑se em mangas justas e pausar treinos por acidente, algo que estraga a sessão no momento.

Dito isto, com um preço na Amazon de 80 euros, o Redmi Watch 5 oferece uma combinação difícil de bater: grande ecrã a cores, interface muito intuitiva, métricas-chave fiáveis e uma bateria descomunal. É ideal se queres registar a tua atividade, perceber a tua evolução com gráficos claros e obter uma visão mais holística da tua saúde, sem perseguir a precisão milimétrica de relógios orientados para atletas. Se procuras alternativas de marcas populares na mesma categoria, o Garmin Vivosmart 5 é uma opção sólida, enquanto o Fitbit Inspire 3 aposta por um formato mais leve embora com menos autonomia; e se conheces o Amazfit Active, aqui vais encontrar um rival que sabe fazer frente.

Em resumo, este relógio brilha quando queres algo simples que funcione, que aguente as tuas sessões dentro e fora de água e que não te obrigue a carregar a toda a hora. Com estes argumentos, e a este preço, é um desses gadgets que apetece recomendar, como quando descobres um teclado mecânico bem ajustado que muda o teu dia a dia ou um rato que encaixa na mão à primeira: prático, direto e, sobretudo, muito agradável.