16/09/2025 Edu Diaz

A Apple lançou a bomba com o iOS 26 e seu novo visual Liquid Glass, uma repaginada que transforma por completo a interface do iPhone com painéis translúcidos, camadas que flutuam e desfoques que parecem tirados de uma demonstração futurista. É brilhante, é chamativo e é impossível não olhar duas vezes; no entanto, a pergunta que nos fazemos na ActualApp é inevitável: é puro fogo de artifício visual ou uma mudança que realmente vale a pena instalar hoje mesmo?

O que muda com o Liquid Glass no iOS 26

O Liquid Glass substitui a abordagem plana que víamos desde a era do iOS 7 por uma estética fluida, com janelas, widgets e notificações que se sobrepõem como lâminas de vidro. O resultado é muito vistoso, com uma sensação de profundidade que lembra a fase Aero Glass do Windows Vista, embora com um toque mais polido e alinhado a 2025. Além disso, os widgets parecem flutuar de verdade sobre o fundo, com transições que se esbatem e dão coerência ao conjunto.

Essa virada não é um simples tema de ícones: a nova identidade visual salpica quase todos os cantos do sistema, desde a tela de bloqueio até os apps do dia a dia. Se você gosta do design expressivo de interfaces como o Material You do Android, aqui encontrará essa ambição de fazer com que todo o sistema “respire” ao mesmo tempo. De fato, a sensação geral é que o iPhone parece diferente só de o desbloquear.

Agora bem, uma mudança de paradigma tão grande implica uma curva de adaptação e um maior espaço para que surjam arestas na experiência. Quando se mexe no esqueleto visual de todo o sistema operativo, é normal que aflorem detalhes que precisem de polimento nas primeiras semanas, e isso condiciona a decisão de atualizar no primeiro dia.

Leitura e acessibilidade: o lado B do efeito cristal

As transparências refrescam a interface e ficam ótimas nas capturas, embora nem tudo sejam vantagens no uso real. Os fundos que mudam e as camadas translúcidas podem dificultar a leitura em situações nada raras, como sair na rua com muita luz ou para quem precisa da máxima nitidez de texto e símbolos. Em testes iniciais, foi apontado que elementos tão cotidianos como o campo de busca em Mensagens e Mail se confundem com o que há atrás, o que reduz o contraste precisamente quando mais faz falta.

Algo similar pode acontecer com as notificações da tela de bloqueio: o efeito gelo fica bonito, mas obriga a “olhar através” e faz com que a informação exija um esforço extra num olhar rápido. A Apple há anos defende a acessibilidade e oferece ajustes finos para adaptar o iPhone a cada utilizador; no entanto, essa nova abordagem visual corre o risco de complicar o dia a dia de quem prioriza clareza e legibilidade acima da estética.

Em outras palavras, o que na keynote brilha impecável, no uso quotidiano pode obrigar a afinar mais a vista ou a ajustar o seu fluxo de trabalho. Se a sua prioridade é ler rápido, errar menos ao tocar e não perder avisos, convém ter presentes estas implicações antes de se lançar a instalar.

Atualizar agora ou esperar algumas semanas?

Para além do design, convém avaliar o comportamento na vida real de uma grande versão nova. Com uma mudança tão profunda, é habitual que surjam falhas iniciais, pequenas incompatibilidades com apps ou consumos de bateria algo caprichosos que depois são corrigidos com as primeiras atualizações. Também os desenvolvedores precisam de tempo para adaptar interfaces e comportamentos às novas transparências e camadas, pelo que esperar pode poupar-lhe tropeços desnecessários.

Outro ponto chave é a distribuição de funções segundo o iPhone que tenha. Os modelos mais antigos recebem o aspecto Liquid Glass e algumas novidades como Call Screening, mas ficam de fora das capacidades avançadas do Apple Intelligence; referimo-nos a ferramentas como Live Translation ou Visual Intelligence, que aproveita a câmara para reconhecer objetos. Nesse cenário, a atualização pode parecer mais “estética do que substancial”, porque aceita a mudança de interface sem obter o pacote completo de melhorias inteligentes. Para muitos, esse equilíbrio não compensa.

E se o seu iPhone for compatível com todo o despliegue do Apple Intelligence? Mesmo nesse caso, a recomendação sensata é a mesma: esperar um pouco para que a Apple ajuste os inevitáveis pormenores da estreia e para que o ecossistema de apps se estabeleça. A boa notícia é que não há pressa; a Apple permite ficar na última iteração do iOS 18 ou fazer a migração para o iOS 26 durante as próximas semanas ou mesmo meses, assim pode tomar a decisão com calma e sem FOMO.

Em resumo, o iOS 26 é a mudança visual mais ambiciosa que vimos em anos, capaz de apaixonar à primeira vista e, ao mesmo tempo, de levantar dúvidas razoáveis no uso diário. Se a novidade o atrai e aceita possíveis bugs, vá em frente; se prefere estabilidade, legibilidade e zero surpresas, conceder um prazo à Apple será a melhor jogada. Então, vai aventurar-se no vidro líquido ou espera que ele arrefeça?