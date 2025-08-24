Na ActualApp gostamos sempre de dar uma ajuda e hoje queremos contar-vos como ver Real Oviedo vs Real Madrid online grátis no celular. Este jogo, que se disputará às 21:30 no horário peninsular espanhol, fechará a jornada de domingo e promete ser um bom quebra-palpites.

Real Oviedo enfrenta uma jornada especial no regresso à Primeira Divisão após mais de duas décadas de ausência. A equipa asturiana começou a temporada com entusiasmo, embora com a difícil missão de se firmar na máxima categoria. A estreia em casa, além disso, não podia ser mais exigente: receber o atual campeão, o Real Madrid.

Por sua vez, os comandados de Xabi Alonso chegam ao Carlos Tartiere depois de somarem os primeiros três pontos na jornada inaugural graças a um golo de Kylian Mbappé de penálti. Com um plantel repleto de estrelas, os merengues procuram encadear vitórias e evitar qualquer deslize perante um recém-promovido que jogará com a energia da sua torcida.

Prováveis escalações

Real Oviedo

Veljko Paunović prepara um onze com várias novidades, entre elas a incorporação do belga Leander Dendoncker, que aponta como titular após a sua recente contratação. No meio-campo, a ausência de Alberto Reina por suspensão obrigará a alterar o esquema. Com um sistema de três centrais, o Oviedo tentará fechar os espaços ao Madrid e aproveitar a velocidade de Hassan e Rondón no ataque.

Real Madrid

A equipa blanca recupera Antonio Rüdiger após cumprir suspensão, e Xabi Alonso poderá apostar num clássico 4-3-3. No miolo, Tchouaméni e Valverde darão equilíbrio, enquanto Arda Güler procura continuar a somar minutos na criação. No ataque, o trio formado por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Brahim Díaz ameaça ser determinante contra a defesa carbayona.

Como ver o jogo

Se queres ver Real Oviedo vs Real Madrid online grátis no celular, a única opção legal é através da aplicação oficial da DAZN LaLiga. É uma app totalmente gratuita embora tenha diferentes planos de assinatura; a aplicação está disponível tanto no iOS como no Android. Os subscritores da Movistar Plus+ também poderão segui-lo desde a app da plataforma. Não existe transmissão em aberto, pelo que é necessário dispor de uma assinatura ativa para aceder ao encontro em direto desde o telemóvel, tablet ou outros dispositivos.

O duelo no Carlos Tartiere promete fortes emoções: um Oviedo que sonha surpreender no seu regresso à elite e um Real Madrid que procura confirmar o seu estatuto de favorito desde as primeiras jornadas. Com o estádio cheio e duas equipas com ambições muito diferentes, o encontro está apontado como um dos grandes atrativos da jornada.