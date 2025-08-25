Se em 2025 você quiser um Android premium sem se render aos dobráveis, provavelmente acabará olhando duas opções muito claras: o Nothing Phone 3 e o Samsung Galaxy S25. Ambos partem de um preço similar, você pode encontrar o Nothing Phone 3 por 799 euros e o Galaxy S25 por 690 euros na Amazon. Os dois trazem processadores Snapdragon, ostentam painéis AMOLED a 120 Hz e câmeras resolutas; no entanto, suas personalidades não poderiam ser mais distintas, já que um aposta no carisma e no hardware rápido, enquanto o outro seduz com software lapidado e valor a longo prazo. Qual se encaixa melhor no seu bolso e na sua forma de usar o celular?

Design e tela: personalidade versus refinamento

A Samsung continua afinando sua estética minimalista no Galaxy S25, com um corpo sóbrio e prático que transmite solidez desde o primeiro toque: vidro Corning Gorilla Glass Victus 2, armação de Armour Aluminium, espessura muito contida de 7,2 mm e IP68 contra água e poeira. O resultado é um telefone leve, bem acabado e pensado para durar sem chamar atenção.

A Nothing, por sua vez, se inclina sem complexos para um visual que vira cabeças. O Nothing Phone 3 ostenta traseira transparente, um sistema Glyph ampliado com nada menos que 489 LEDs personalizáveis e uma nova Shortcut Key para lançar ações na hora. Também tem armação de alumínio e IP68, mas com um acabamento um pouco mais espesso e tátil que adiciona aquele extra de aderência. Se você curte o estilo maker tipo Raspberry Pi ou é fã de teclados mecânicos RGB, essa linguagem visual vai te conquistar.

Na tela, ambos compartilham a receita base vencedora: AMOLED a 120 Hz e suporte a HDR10+. O Galaxy S25 adiciona tecnologia LTPO para baixar até 1 Hz quando não é preciso mais, o que economiza bateria e ajuda na excelente visibilidade ao ar livre, com picos de brilho de até 2.600 nits. O Nothing Phone 3 rebate com 6,7 polegadas, 2.160 Hz de dimming PWM para cuidar da vista e um pico declarado de 4.500 nits. Embora no papel a Nothing marque um máximo de brilho superior, o conjunto do S25 parece mais eficiente e equilibrado no dia a dia graças ao LTPO e ao cuidado da Samsung com o painel. Ponto para a Samsung na experiência global.

Desempenho e câmeras: músculo sustentado e fotografia computacional

Em potência bruta, o Galaxy S25 chega muito bem equipado com o Snapdragon 8 Elite for Galaxy, memória LPDDR5X e uma câmara de vapor melhorada para dissipar melhor o calor. Dependendo da região, parte de 8 ou 12 GB de RAM. O resultado é um desempenho de primeiríssimo nível que se mantém estável quando você força, algo que também é reforçado pelo ajuste do One UI 7.1. De fato, os testes sintéticos costumam apontar para uma fluidez mais estável a longo prazo.

O Nothing Phone 3 traz o Snapdragon 8s Gen 4 com RAM LPDDR5 e pode escalar até 16 GB no modelo superior. No uso real, movimenta-se com uma rapidez que convida a encadear apps, jogos e multitarefa sem pestanejar, mas quando o stress se prolonga, o S25 costuma manter melhor o ritmo. Não estamos falando de diferenças gigantescas, mas se você vai fazer sessões intensas de uso diariamente, o chip da Samsung e sua gestão térmica marcam uma ligeira vantagem.

As câmeras, sim, desenham uma separação mais clara. O Galaxy S25 propõe um trio versátil: principal de 50 MP, ultra grande-angular de 12 MP e teleobjetiva 3x de 10 MP. A isso soma funções de fotografia computacional impulsionadas pelo Galaxy AI e Google Gemini Nano, com Nightography melhorada e gravação de vídeo até 8K. O Nothing Phone 3 opta por uma configuração dupla de 50 MP (principal + ultra grande-angular) e uma frontal de 50 MP que se destaca em selfies e vídeo até 4K a 60 fps; além disso, oferece zoom óptico 3x, estabilização de vídeo melhorada e um app de câmera mais limpo. Ainda assim, a maior variedade de lentes e o impulso da IA fazem com que o S25 leve a melhor, sobretudo se você se importa com zoom e cenas noturnas.

Bateria, software e o veredicto final

Em autonomia e carregamento, os caminhos se cruzam. O Galaxy S25 equipa 4.000 mAh com carregamento rápido de 25 W, enquanto o Nothing Phone 3 mostra força com uma bateria de 5.150 mAh de tecnologia silício-carbono, carregamento por cabo de 65 W e carregamento reverso de 7,5 W. No papel, a Nothing oferece mais capacidade e muito mais velocidade de recarga, uma combinação muito prática se você vive no limite entre mapas, música, câmera e jogos. Na prática, a Samsung costuma raspar um pouco mais de tempo de uso graças à eficiência do painel LTPO e à sua gestão de energia no One UI. Ainda assim, se olharmos só os números, o ponto é para a Nothing.

O software e a IA são terreno especialmente favorável à Samsung. O Galaxy S25 chega com One UI 7.1 sobre Android 15 e oferece sete anos de atualizações de sistema e segurança, um ciclo longo que, na vida real, significa tranquilidade. Além disso, integra funções com o Gemini Nano como Edição Generativa, Círculo para buscar, Tradução em tempo real e sugestões inteligentes com foco em bateria. O Nothing OS 3.5, por sua vez, mantém a casa organizada: é limpo, leve e com extras úteis como Smart Widgets, controles avançados do Glyph e quase nada de bloatware. No suporte, promete cinco anos de atualizações do sistema e sete de patches de segurança. Aqui, a vitória da Samsung é clara pela longevidade e profundidade das funções de IA.

Então, com qual você fica? Se te atrai um design que não se parece com nada, quer carregamentos ultrarrápidos e prefere uma experiência Android limpa, o Nothing Phone 3 é um sopro de ar fresco entre os topos de linha. Em contrapartida, se você prioriza versatilidade de câmeras, funções de IA e um compromisso de atualizações que dure anos, o Samsung Galaxy S25 é o pacote mais completo. Em outras palavras, a Nothing traz a faísca e a Samsung o caminho longo; duas filosofias que, como um bom “line clear” no Tetris, podem ser igualmente satisfatórias dependendo da sua estratégia de jogo.