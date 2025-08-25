Terminou um documento impecável e, ao exportá-lo ou imprimi-lo, aparece uma página em branco que desalinha tudo? Fique tranquilo, não é um bug do universo: o Word costuma esconder a causa em símbolos não visíveis, quebras de página ou num parágrafo final especial. Aqui lhe explicamos, passo a passo e sem rodeios, como caçar e apagar essas páginas fantasma tanto no Windows quanto no Mac. Além disso, verá soluções de último recurso para quando nada mais funcionar, porque ninguém quer que um relatório perfeito termine com uma “folha em branco” de brinde.

Torne visíveis os símbolos e elimine o que sobra

A maioria das páginas em branco aparece por dois motivos: quebras de página inseridas sem querer ou parágrafos vazios que empurram o conteúdo para uma nova folha. O primeiro passo é ver o que o Word esconde por padrão. Pressione Ctrl+Shift+8 no PC ou Cmd+8 no Mac para mostrar os símbolos de formatação: verá marcas de parágrafo (¶) e, se houver, quebras de página assinaladas com uma linha pontilhada e o texto “Quebra de página”.

Percorra a página em branco e também a anterior; às vezes o problema está mesmo antes. Se detectar marcas de parágrafo extras ou uma quebra de página que não deveria estar, selecione-as e pressione Delete para removê-las. Evite tocar em símbolos de linhas que contêm texto real.

Repare também num detalhe chave: se junto a um símbolo de parágrafo aparece um pequeno quadrado preto, esse parágrafo tem ativa a opção “Quebra de página antes”. Para desativar esse comportamento, vá a Início, faça clique direito sobre esse parágrafo, escolha “Parágrafo…”, entre em “Linhas e quebras de página” e desmarque “Quebra de página antes”. Confirme com OK, e a página em branco deverá desaparecer. Quando terminar, pode voltar a ocultar os símbolos com o mesmo atalho (Ctrl+Shift+8 ou Cmd+8).

A página em branco no final: o parágrafo oculto e as margens

Se a folha vazia aparece no final do documento, a causa mais habitual é o parágrafo final que o Word reserva e que não se pode apagar como um texto normal. A solução recomendada é fazer com que esse parágrafo “caiba” na página anterior. Para isso, mostre os símbolos (Ctrl+Shift+8 ou Cmd+8) e localize o símbolo de parágrafo na última página. Se houver vários, elimine-os. Se só aparecer um em cima e apagá-lo não funcionar, altere o seu tamanho de fonte para 01: selecione-o, vá a Início, ajuste o tamanho para 01 e confirme. Com essa alteração, o parágrafo final costuma recolocar-se na página com conteúdo e a folha em branco desaparece.

Ainda insiste? Ajuste a margem inferior para ganhar umas décimas de espaço: entre em Layout, Margens, Margens personalizadas e reduza a margem inferior (por exemplo, para 0,3 polegadas). Esse microajuste permite que o parágrafo final “mude-se” para a página anterior. Depois, oculte os símbolos se desejar e verifique o resultado.

Por vezes, a página em branco surge depois de inserir ou apagar uma quebra de seção. Se vir uma linha indicando uma quebra de seção, faça duplo clique sobre ela para abrir a configuração da página; daí, mude a quebra por uma que não force nova página. Ao aplicar um tipo de quebra que não cria página, o espaço em branco deverá desaparecer.

Soluções extras: PDF, intervalo de páginas e “Ir para”

Quando nada funciona e precisa entregar o arquivo já, uma saída prática é guardá-lo como PDF omitindo a última página em branco. Na versão de desktop do Word para Windows, use “Guardar como”, escolha PDF e entre em “Opções” para selecionar o intervalo de páginas: indique “De” 1 “Até” a última página com conteúdo, e guarde. Tenha em conta que a versão web do Word não permite escolher páginas ao exportar; se o seu arquivo está no OneDrive, use “Guardar uma cópia”. Em algumas versões recentes, pode ser que tenha de selecionar PDF novamente para que apareça o botão “Opções”. Se mais tarde precisar editar, sempre poderá converter o PDF de volta para DOCX.

Quer apagar uma página que tem conteúdo (texto, imagens ou objetos) num só golpe? Abra a janela de “Localizar e Substituir” na sua aba “Ir para” com Ctrl+G (Windows) ou Cmd+G (Mac). A partir daí, use a opção para saltar até a página e selecionar todo o seu conteúdo; quando estiver realçado, feche a janela e pressione Delete. Um truque útil: se a página for tecnicamente “vazia” e o método não a selecionar, escreva qualquer palavra nela e repita o processo para poder suprimi-la de uma só vez.

Comece por revelar os símbolos, elimine quebras e parágrafos fantasma, corrija o parágrafo final do documento e recorra ao PDF ou ao “Ir para” para casos rebeldes. Quem disse que o Word manda nas suas páginas? Agora quem manda é você.