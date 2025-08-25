Avez-vous terminé un document impeccable et, en l’exportant ou en l’imprimant, une page blanche apparaît et dérègle tout ? Pas de panique, ce n’est pas un bug de l’univers : Word cache souvent la cause dans des symboles invisibles, des sauts de page ou un paragraphe final particulier. Ici, nous vous expliquons, étape par étape et sans détours, comment repérer et supprimer ces pages fantômes aussi bien sous Windows que sur Mac. De plus, vous trouverez des solutions de dernier recours pour quand rien d’autre ne fonctionne, car personne ne veut qu’un rapport parfait s’achève par un « folio vide » en cadeau.

Faites apparaître les symboles et supprimez ce qui dépasse

La plupart des pages blanches sont dues à deux raisons : des sauts de page insérés par erreur ou des paragraphes vides qui poussent le contenu vers une nouvelle feuille. La première étape consiste à voir ce que Word cache par défaut. Appuyez sur Ctrl+Shift+8 sur PC ou Cmd+8 sur Mac pour afficher les symboles de mise en forme : vous verrez les marques de paragraphe (¶) et, s’il y en a, des sauts de page indiqués par une ligne pointillée et le texte « Saut de page ».

Parcourez la page blanche et aussi la précédente ; parfois le problème se situe juste avant. Si vous repérez des marques de paragraphe supplémentaires ou un saut de page qui ne devrait pas être là, sélectionnez-les et appuyez sur Suppr pour les supprimer. Évitez de toucher aux symboles des lignes qui contiennent du vrai texte.

Faites également attention à un détail clé : si à côté d’une marque de paragraphe apparaît un petit carré noir, ce paragraphe a activée l’option « Saut de page avant ». Pour désactiver ce comportement, allez dans Accueil, faites un clic droit sur ce paragraphe, choisissez « Paragraphe… », rendez-vous dans « Lignes et sauts de page » et décochez « Saut de page avant ». Validez, et la page blanche devrait disparaître. Une fois terminé, vous pouvez remasquer les symboles avec le même raccourci (Ctrl+Shift+8 ou Cmd+8).

La page blanche à la fin : le paragraphe caché et les marges

Si la feuille vide apparaît à la fin du document, la cause la plus fréquente est le paragraphe final que Word réserve et qui ne peut pas être supprimé comme un texte normal. La solution recommandée est de faire en sorte que ce paragraphe « tienne » sur la page précédente. Pour cela, affichez les symboles (Ctrl+Shift+8 ou Cmd+8) et localisez la marque de paragraphe sur la dernière page. S’il y en a plusieurs, supprimez-les. Si n’en apparaît qu’une en haut et que la supprimer ne fonctionne pas, changez sa taille de police à 01 : sélectionnez-la, allez dans Accueil, réglez la taille sur 01 et validez. Avec ce changement, le paragraphe final se repositionne souvent sur la page contenant du contenu et la feuille blanche disparaît.

Ça résiste toujours ? Ajustez la marge inférieure pour gagner quelques fractions d’espace : allez dans Mise en page, Marges, Marges personnalisées et réduisez la marge inférieure (par exemple, à 0,3 pouces). Cet ajustement permet au paragraphe final de « déménager » sur la page précédente. Ensuite, remasquez les symboles si vous le souhaitez et vérifiez le résultat.

Parfois, la page blanche apparaît après l’insertion ou la suppression d’un saut de section. Si vous voyez une ligne indiquant un saut de section, double-cliquez dessus pour ouvrir la configuration de la page ; à partir de là, changez le type de saut pour un qui n’oblige pas une nouvelle page. En appliquant un type de saut qui ne crée pas de page, l’espace blanc devrait disparaître.

Solutions supplémentaires : PDF, plage de pages et « Aller à »

Quand rien ne fonctionne et que vous devez remettre le fichier tout de suite, une solution pratique est de l’enregistrer en PDF en omettant la dernière page blanche. Dans la version bureau de Word pour Windows, utilisez « Enregistrer sous », choisissez PDF et allez dans « Options » pour sélectionner la plage de pages : indiquez « De » 1 « À » la dernière page contenant du contenu, puis enregistrez. Notez que la version web de Word ne permet pas de choisir les pages à l’export ; si votre fichier est sur OneDrive, utilisez « Enregistrer une copie ». Dans certaines versions récentes, il se peut que vous deviez sélectionner de nouveau PDF pour que le bouton « Options » apparaisse. Si vous devez retoucher plus tard, vous pourrez toujours convertir le PDF en DOCX.

Vous voulez supprimer d’un coup une page qui contient du contenu (texte, images ou objets) ? Ouvrez la fenêtre « Rechercher et remplacer » dans son onglet « Aller à » avec Ctrl+G (Windows) ou Cmd+G (Mac). À partir de là, utilisez l’option pour aller à la page et sélectionner tout son contenu ; une fois sélectionné, fermez la fenêtre et appuyez sur Suppr. Un truc utile : si la page est techniquement « vide » et que la méthode ne la sélectionne pas, tapez n’importe quel mot dessus et répétez le processus pour pouvoir la supprimer d’un seul coup.

Commencez par révéler les symboles, supprimez les sauts et les paragraphes fantômes, corrigez le paragraphe final du document et recourez au PDF ou à « Aller à » pour les cas récalcitrants. Qui a dit que Word commandait vos pages ? Désormais, c’est vous qui commandez.