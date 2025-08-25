Si en 2025 tu as envie d’un Android haut de gamme sans succomber aux pliables, tu finiras sûrement par regarder deux options très claires : le Nothing Phone 3 et le Samsung Galaxy S25. Les deux partent d’un prix similaire, tu peux trouver le Nothing Phone 3 à 799 euros et le Galaxy S25 à 690 euros sur Amazon. Ils intègrent tous deux des processeurs Snapdragon, affichent des dalles AMOLED à 120 Hz et des appareils photo performants ; cependant, leur personnalité ne pourrait pas être plus différente, l’un misant sur le charisme et le matériel rapide, tandis que l’autre séduit par un logiciel soigné et une valeur à long terme. Lequel correspond le mieux à ta poche et à ta façon d’utiliser le téléphone ?

Design et écran : personnalité face au raffinement

Samsung continue d’affiner son esthétique minimaliste avec le Galaxy S25, un châssis sobre et pratique qui dégage de la solidité au premier toucher : Corning Gorilla Glass Victus 2, cadre en Armour Aluminium, épaisseur contenue de 7,2 mm et IP68 contre l’eau et la poussière. Le résultat est un téléphone léger, bien fini et pensé pour durer sans attirer l’attention.

Nothing, pour sa part, assume sans complexe un look qui attire les regards. Le Nothing Phone 3 affiche un dos transparent, un système Glyph étendu avec pas moins de 489 LED personnalisables et une nouvelle touche Shortcut Key pour lancer des actions à la volée. Il bénéficie aussi d’un cadre en aluminium et d’une certification IP68, mais avec une finition un peu plus épaisse et tactile qui apporte une prise en main supplémentaire. Si tu aimes l’esthétique maker type Raspberry Pi ou que tu es fan des claviers mécaniques RGB, ce langage visuel va te conquérir.

À l’écran, les deux partagent la recette de base gagnante : AMOLED à 120 Hz et prise en charge du HDR10+. Le Galaxy S25 ajoute la technologie LTPO pour descendre jusqu’à 1 Hz quand ce n’est pas nécessaire, ce qui économise la batterie et favorise une excellente visibilité en extérieur, avec des pics de luminosité allant jusqu’à 2 600 nits. Le Nothing Phone 3 contre-attaque avec 6,7 pouces, 2 160 Hz de modulation PWM pour préserver la vue et un pic déclaré de 4 500 nits. Même si sur le papier Nothing annonce un maximum de luminosité supérieur, l’ensemble du S25 se révèle plus efficace et équilibré au quotidien grâce au LTPO et au soin apporté par Samsung à la dalle. Point pour Samsung sur l’expérience globale.

Performances et appareils photo : puissance soutenue et photographie computationnelle

En puissance brute, le Galaxy S25 arrive très bien équipé avec le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, mémoire LPDDR5X et une chambre à vapeur améliorée pour mieux dissiper la chaleur. Selon la région, il débute à 8 ou 12 Go de RAM. Le résultat est des performances de premier ordre qui restent stables quand on sollicite fortement l’appareil, ce qui est en plus renforcé par l’optimisation de One UI 7.1. En fait, les tests synthétiques montrent souvent une fluidité plus stable sur la durée.

Le Nothing Phone 3 embarque le Snapdragon 8s Gen 4 avec RAM LPDDR5 et peut monter jusqu’à 16 Go sur son modèle supérieur. En usage réel, il se montre d’une rapidité qui invite à enchaîner apps, jeux et multitâche sans sourciller, mais quand la charge se prolonge, le S25 a tendance à mieux tenir la cadence. Il ne s’agit pas de différences gigantesques, mais si tu prévois des sessions intensives au quotidien, la puce de Samsung et sa gestion thermique creusent une légère avance.

Les appareils photo tracent une séparation plus nette. Le Galaxy S25 propose un trio polyvalent : principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP et téléobjectif 3x de 10 MP. Il ajoute des fonctions de photographie computationnelle impulsées par Galaxy AI et Google Gemini Nano, avec une Nightography améliorée et un enregistrement vidéo jusqu’en 8K. Le Nothing Phone 3 opte pour une configuration double de 50 MP (principal + ultra grand-angle) et un capteur frontal de 50 MP qui brille en selfies et vidéo jusqu’en 4K à 60 ips ; de plus, il offre un zoom optique 3x, une stabilisation vidéo améliorée et une application appareil photo plus épurée. Pourtant, la plus grande variété d’optiques et la puissance de l’IA font pencher la balance en faveur du S25, surtout si le zoom et les scènes nocturnes comptent pour toi.

Batterie, logiciel et verdict final

En autonomie et recharge, les chemins se croisent. Le Galaxy S25 est équipé d’une batterie de 4 000 mAh avec recharge rapide de 25 W, tandis que le Nothing Phone 3 mise sur une batterie de 5 150 mAh à technologie silicium-carbone, recharge filaire de 65 W et recharge inversée de 7,5 W. Sur le papier, Nothing offre plus de capacité et une recharge bien plus rapide, un combo très pratique si tu vis à fond entre cartes, musique, photo et jeux. En pratique, Samsung réussit souvent à grappiller un peu plus d’autonomie grâce à l’efficacité de la dalle LTPO et à sa gestion de l’énergie dans One UI. Néanmoins, si l’on se fie uniquement aux chiffres, le point va à Nothing.

Le logiciel et l’IA sont des terrains particulièrement favorables à Samsung. Le Galaxy S25 arrive avec One UI 7.1 sur Android 15 et offre sept ans de mises à jour système et de sécurité, un cycle long qui, dans la vraie vie, signifie tranquillité. De plus, il intègre des fonctions avec Gemini Nano comme Édition générative, Cercle pour rechercher, Traduction en temps réel et suggestions intelligentes axées sur la batterie. Nothing OS 3.5, quant à lui, garde la maison ordonnée : c’est propre, léger et avec des extras utiles comme Smart Widgets, contrôles avancés du Glyph et presque aucun bloatware. Côté support, il promet cinq ans de mises à jour système et sept ans de correctifs de sécurité. Ici, la victoire de Samsung est claire pour la longévité et la profondeur des fonctions d’IA.

Alors, lequel choisis-tu ? Si tu es attiré par un design qui ne ressemble à rien d’autre, que tu veux des recharges ultra-rapides et que tu préfères une expérience Android épurée, le Nothing Phone 3 est un souffle d’air frais parmi les flagships. En revanche, si tu privilégies la polyvalence des appareils photo, les fonctions IA et un engagement de mises à jour qui tient sur des années, le Samsung Galaxy S25 est le package le plus abouti. En d’autres termes, Nothing apporte l’étincelle et Samsung la longévité ; deux philosophies qui, comme un bon «line clear» de Tetris, peuvent être tout aussi satisfaisantes selon ta stratégie de jeu.