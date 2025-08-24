Chez ActualApp, nous aimons toujours vous donner un coup de main et aujourd’hui nous voulons vous expliquer comment regarder Real Oviedo vs Real Madrid en ligne gratuitement sur mobile. Ce match qui se jouera à 21h30 (heure péninsulaire espagnole) clôturera la journée du dimanche et promet de chambouler les pronostics.

Le Real Oviedo aborde une journée spéciale à l’occasion de son retour en Première Division après plus de deux décennies d’absence. Le club asturien a entamé la saison avec enthousiasme, mais avec la difficile mission de s’installer en première catégorie. Le premier match à domicile ne peut d’ailleurs pas être plus exigeant : recevoir le champion en titre, le Real Madrid.

De son côté, l’équipe de Xabi Alonso arrive au Carlos Tartiere après avoir obtenu ses trois premiers points lors de la journée inaugurale grâce à un but de Kylian Mbappé sur penalty. Avec un effectif rempli de stars, les Merengues cherchent à enchaîner les victoires et à éviter tout faux pas face à un promu qui jouera avec l’énergie de son public.

Possibles compositions

Real Oviedo

Veljko Paunović prépare un onze avec plusieurs nouveautés, parmi lesquelles l’incorporation du Belge Leander Dendoncker, qui devrait être titulaire après son récent transfert. Au milieu de terrain, l’absence d’Alberto Reina pour suspension obligera à modifier le schéma. Avec un système à trois défenseurs centraux, l’Oviedo tentera de fermer les espaces au Real et de profiter de la vitesse de Hassan et Rondón en attaque.

Real Madrid

L’équipe blanche récupère Antonio Rüdiger après avoir purgé sa suspension, et Xabi Alonso pourrait opter pour un 4-3-3 classique. Au milieu, Tchouaméni et Valverde apporteront l’équilibre, tandis qu’Arda Güler cherche à continuer d’engranger des minutes en création. En pointe, le trident formé par Vinícius Júnior, Kylian Mbappé et Brahim Díaz menace d’être déterminant face à la défense carbayona.

Comment regarder le match

Si vous voulez regarder Real Oviedo vs Real Madrid en ligne gratuitement sur mobile, la seule option légale est de le faire via l’application officielle de DAZN LaLiga. C’est une application totalement gratuite bien qu’elle propose différents plans d’abonnement ; l’app est disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Les abonnés de Movistar Plus+ pourront également le suivre via l’application de la plateforme. Il n’y a pas de diffusion en clair, il est donc nécessaire d’avoir un abonnement actif pour accéder au match en direct depuis un mobile, une tablette ou d’autres appareils.

Le duel au Carlos Tartiere promet de fortes émotions : un Oviedo qui rêve de surprendre à son retour dans l’élite et un Real Madrid qui cherche à confirmer son statut de favori dès les premières journées. Avec le stade plein et deux équipes aux ambitions très différentes, la rencontre est considérée comme l’un des grands rendez-vous de la journée.