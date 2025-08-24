En ActualApp nos gusta siempre echaros una mano y hoy os queremos contar cómo ver Real Oviedo vs Real Madrid online gratis móvil. Este partido que se jugará a las 21.30h en horario peninsular español cerrará la jornada del domingo y promete ser un buen rompequinielas.

El Real Oviedo afronta una jornada especial en el regreso a Primera División tras más de dos décadas de ausencia. El conjunto asturiano arrancó la temporada con ilusión, aunque con la difícil misión de asentarse en la máxima categoría. El estreno en casa, además, no puede ser más exigente: recibir al actual campeón, el Real Madrid.

Por su parte, los de Xabi Alonso llegan al Carlos Tartiere después de sumar sus primeros tres puntos en la jornada inaugural gracias a un tanto de Kylian Mbappé desde el punto de penalti. Con una plantilla repleta de estrellas, los blancos buscan encadenar victorias y evitar cualquier tropiezo ante un recién ascendido que jugará con la energía de su afición.

Posibles alineaciones

Real Oviedo

Veljko Paunović prepara un once con varias novedades, entre ellas la incorporación del belga Leander Dendoncker, que apunta a titular tras su reciente fichaje. En el centro del campo, la baja de Alberto Reina por sanción obligará a modificar el esquema. Con un sistema de tres centrales, el Oviedo tratará de cerrarle los espacios al Madrid y aprovechar la velocidad de Hassan y Rondón en ataque.

Real Madrid

El conjunto blanco recupera a Antonio Rüdiger tras cumplir sanción, y Xabi Alonso podría apostar por un 4-3-3 clásico. En la medular, Tchouaméni y Valverde darán equilibrio, mientras que Arda Güler busca seguir sumando minutos en la creación. En punta, el tridente formado por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Brahim Díaz amenaza con ser determinante frente a la zaga carbayona.

Cómo ver el partido

Si quieres ver Real Oviedo vs Real Madrid online gratis móvil, la única opción legal es hacerlo a través de la aplicación oficial de DAZN LaLiga. Es una app totalmente gratuita aunque tiene distintos planes de suscripción, la app está disponible tanto en iOS como en Android. Los suscriptores de Movistar Plus+ también podrán seguirlo desde la app de la plataforma. No existe retransmisión en abierto, por lo que es necesario disponer de una suscripción activa para acceder al encuentro en directo desde el móvil, tablet u otros dispositivos.

El duelo en el Carlos Tartiere promete emociones fuertes: un Oviedo que sueña con sorprender en su regreso a la élite y un Real Madrid que busca confirmar su condición de favorito desde las primeras jornadas. Con el estadio lleno y dos equipos con aspiraciones muy diferentes, la cita está marcada como uno de los grandes atractivos de la jornada.