Bei ActualApp helfen wir euch immer gerne und möchten euch heute erklären, wie ihr Real Oviedo vs Real Madrid kostenlos mobil online sehen könnt. Dieses Spiel, das um 21:30 Uhr spanischer Festlandszeit ausgetragen wird, schließt den Sonntagsspieltag ab und verspricht, für viele Überraschungen auf dem Tippschein zu sorgen.

Real Oviedo geht in einen besonderen Spieltag beim Wiedereinzug in die Primera División nach über zwei Jahrzehnten Abwesenheit. Die asturische Mannschaft begann die Saison mit viel Zuversicht, steht jedoch vor der schwierigen Aufgabe, sich in der höchsten Spielklasse zu etablieren. Das Heimdebüt könnte zudem kaum anspruchsvoller sein: man empfängt den aktuellen Meister, den Real Madrid.

Die Mannschaft von Xabi Alonso reist zum Carlos Tartiere, nachdem sie in der Auftaktpartie dank eines Strafstoßtores von Kylian Mbappé die ersten drei Punkte eingefahren hat. Mit einem mit Stars gespickten Kader wollen die Blancos Serien von Siegen folgen lassen und jede Patzer vermeiden, wenn sie auf einen Aufsteiger treffen, der mit der Energie seiner Fans spielen wird.

Mögliche Aufstellungen

Real Oviedo

Veljko Paunović stellt eine Startelf mit mehreren Neuerungen zusammen, unter anderem die Einbindung des Belgiers Leander Dendoncker, der nach seinem kürzlichen Transfer voraussichtlich in die Startelf rückt. Im Mittelfeld wird der Ausfall von Alberto Reina aufgrund einer Sperre eine Anpassung des Systems erzwingen. Mit einer Dreierkette in der Abwehr wird Oviedo versuchen, Madrid die Räume zuzumachen und die Schnelligkeit von Hassan und Rondón im Angriff zu nutzen.

Real Madrid

Die Blancos bekommen Antonio Rüdiger nach abgesessener Sperre zurück, und Xabi Alonso könnte auf ein klassisches 4-3-3 setzen. Im Mittelfeld sorgen Tchouaméni und Valverde für Stabilität, während Arda Güler weiterhin Spielzeit in der Kreativzone sammeln möchte. In der Spitze droht das Trio aus Vinícius Júnior, Kylian Mbappé und Brahim Díaz, für die Verteidigung von Oviedo richtungsweisend zu werden.

Wie man das Spiel sieht

Wenn ihr Real Oviedo vs Real Madrid kostenlos mobil online sehen möchtet, ist die einzige legale Möglichkeit, dies über die offizielle App von DAZN LaLiga zu tun. Die App ist grundsätzlich kostenlos erhältlich, bietet jedoch verschiedene Abonnementmodelle; sie ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Auch Abonnenten von Movistar Plus+ können das Spiel über die App der Plattform verfolgen. Es gibt keine Übertragung im Free-TV, daher benötigt man ein aktives Abonnement, um die Begegnung live auf dem Smartphone, Tablet oder anderen Geräten sehen zu können.

Das Duell im Carlos Tartiere verspricht große Gefühle: ein Oviedo, das davon träumt, bei seiner Rückkehr in die Elite für Überraschungen zu sorgen, und ein Real Madrid, das von Beginn an seine Favoritenrolle bestätigen will. Mit vollem Stadion und zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Ambitionen gilt die Partie als eines der großen Highlights des Spieltags.