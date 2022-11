Top cinco de dispositivos móviles en México

Los dispositivos móviles son, junto a las PC Gamer, las tecnologías más vendidas este año. Una de las razones de este éxito es que, según los datos proporcionados por We are Social, el 95,90 % de las personas que acceden a Internet lo hacen desde uno de estos equipos.

Esta es una cifra realmente sorprendente y que muestra la importancia de la industria de tecnología móvil en el país. Una de las razones de este éxito es la versatilidad de este tipo de dispositivos, ya que hay una gran variedad de dispositivos para todos los gustos: desde teléfonos inteligentes de diferentes gamas hasta smartwatches y tabletas.

Por esta razón, hoy queremos compartir contigo una lista con lo más top de los dispositivos móviles disponibles en México este 2022. ¡No te lo pierdas!

Nothing Phone 1: una nueva marca dispuesta a triunfar

Este 2022 es el año en que la marca Nothing irrumpió en el mercado tecnológico, pues las expectativas creadas en torno al primer smartphone de la empresa creada por Carl Pei llegaron a niveles insospechados.

Este hype fue correspondido con creces con el Nothing Phone 1, un teléfono inteligente de gama media que cuenta con un diseño que cuida hasta los más mínimos detalles, hardware de primer nivel y una carcasa transparente con luces led que lleva la apariencia de los smartphone a otro nivel.

Nothing no dejó a nadie frío con su interesante primera propuesta. ¡Aunque no es la única en esta lista!

Xiaomi POCO F3: ideal para jugar en casinos

Xiaomi es una de las marcas tecnológicas de mayor crecimiento a nivel mundial, incluso actualmente es la empresa líder en ventas de equipos de gama media.

Una de las series de teléfonos de mayor éxito de Xiaomi es POCO, pues son teléfonos de gama media con especificaciones que compiten con las grandes marcas de dispositivos de lujo, Apple y Samsung.

A este gran equipo de Xiaomi, quizás uno de sus mejores modelos en relación calidad-precio, no reto que le quede grande; desde jugar video bingo gratis hasta tomar fotografías a nivel profesional, su cámara principal es una de las mejores creadas por Xiaomi —aunque con limitaciones propias de un equipo de gama media—.

Con este equipo Xiaomi nos demuestra que quiere seguir dominando el mercado de los gama media y que para nada será un “tigre de papel” frente a las grandes marcas.

Kindle Oasis de Amazon: para los amantes de la lectura

En cuanto a los dispositivos para la lectura, Amazon sigue siendo el rey; y la Kindle Oasis, uno de sus equipos más clásicos, no tiene competidor.

Por lo general, los equipos para e-readers no son los más innovadores, pues los lectores digitales no exigen demasiado y piensan que cuanto menos mejor. Sin embargo, la última generación de la Kindle Oasis nos trae la interesante función de cambiar la calidez y el brillo de la pantalla por medio de dos botones laterales.

Además, cuenta con otros dos botones para cambiar las páginas del libro, esto puede parecer algo innecesario, pero si eres de los lectores que lee con una sola mano, tienes que probar esta función.

Si no conoces sobre esta tableta para lectores, entonces te sorprenderá su diseño ergonómico con un lado más grueso para un mejor agarre. Sin lugar a equivocarnos, la Kindle Oasis llevará tus lecturas digitales al siguiente nivel.

Nothing Ear 1: audífonos inalámbricos transparentes

Al poco tiempo de lanzar al mercado su primer smartphone —el Nothing Phone 1 reseñado líneas arriba—, la compañía de Carl Pei sorprendió a toda la comunidad tecnológica al lanzar los Ear 1, sus audífonos inalámbricos con un diseño innovador.

Los Ear 1 tienen un diseño semitransparente que no pasa desapercibido en un mercado tan competitivo como el de este tipo de dispositivos. Pero también tiene otros aspectos destacados como su rendimiento, su precio y que tienen una ergonomía sin igual; realmente son muy cómodos de llevar, no notarás ni que los tienes puestos en horas.

Quizás estas transparencias que dejan ver los circuitos reales del equipo (al igual que en el Phone 1) no es para todos los gustos, pero son el sello característico de la incipiente marca y desde ya ¡queremos ver qué hacen con otros modelos!

OnePlus Watch: diseño impecable

El sector de los smartwatch es algo complejo, pues no han calado en el mercado con fuerza y aún no se han establecido como un equipo infaltable para los entusiastas de la tecnología. No obstante, la reconocida marca OnePlus está dispuesta a revertir esta situación con el OnePlus Watch.

Este reloj inteligente combina a la perfección todo lo que un buen equipo de este tipo debe tener: la apariencia y diseño de un reloj de lujo; hardware de gran calidad, en especial su batería con duración de 14 días en activo; software práctico para actividades deportivas, dotado de diversos sensores; y la resistencia contra el agua, rayaduras, etc., algo muy importante para un dispositivo de “exteriores”.

El OnePlus Watch se convertirá en un accesorio infaltable y, seguramente, hará que cambies la percepción que tienes de los smartwatch; en caso de que no seas muy fan de ellos.