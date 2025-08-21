Si te pasas por los directos de TikTok, seguro que has visto caer una lluvia de regalos virtuales que encienden el chat y hacen sonreír al creador. Entre todos, hay uno que siempre despierta curiosidad: la Galaxia. ¿Cuánto cuesta en realidad, cómo se paga y qué parte llega al streamer? Aquí te lo contamos con precios aproximados en euros y sin humo, para que no te pierdas en el cosmos de las monedas y los diamantes.

Cómo funcionan los regalos de TikTok

TikTok impulsa a sus creadores con varias herramientas, entre ellas su sistema de regalos y el programa de recompensas, que convierten la interacción en valor tangible. Los regalos son objetos virtuales que los espectadores compran con coins (monedas de TikTok) y envían durante los directos; cada regalo tiene un coste específico en monedas y, al llegar al creador, se transforma en Diamonds, una recompensa interna que luego puede canjearse por dinero según las normas de la plataforma.

Para que te hagas una idea de las escalas, existe un regalo simbólico muy popular, la rosa, que cuesta 1 moneda y equivale aproximadamente a 0,01 €; en el extremo contrario están los regalos premium que disparan la animación en pantalla y el hype del chat. Además de comprar monedas directamente, hay acciones promocionales con las que algunos usuarios consiguen coins extra, como invitar a amigos a unirse o realizar búsquedas dentro de la app. En esencia, es un sistema gamificado que recuerda a cuando recargas gemas en Clash Royale para desbloquear cosméticos o mejoras: cargamos saldo virtual y lo usamos en momentos clave para apoyar a nuestros favoritos.

Precio de la Galaxia y cuánto recibe el creador

Vamos al grano: la Galaxia cuesta 1.000 monedas. En la práctica, esto se traduce en un desembolso aproximado de entre 11,20 € y 12,90 €, ya que el precio final varía según el paquete de monedas que compres. Sin embargo, ese no es el importe que recibe el streamer, porque TikTok aplica una comisión del 50% sobre el valor del regalo cuando se convierte a dinero a través de los Diamonds. En números redondos, el creador termina recibiendo alrededor de 6,00 € a 6,90 € por cada galaxia enviada.

Este detalle es clave para entender la economía del directo: tú pagas el precio del regalo en monedas (que a su vez compraste en un paquete), el sistema lo traduce a Diamonds en la cuenta del creador y, cuando el creador lo canjea, TikTok se queda con la mitad. De hecho, puedes consultar el balance de Diamonds desde los ajustes del perfil, para llevar control de lo que vas acumulando si eres creador.

¿Y cómo queda la Galaxia frente a los regalos más caros de la plataforma? Aquí tienes algunos ejemplos con su precio aproximado en euros, para que veas hasta dónde puede llegar la fiesta del chat:

Phoenix / Adam’s Dream / Griffin (25.999 monedas): aprox. 298 €

Dragon Flame (26.999 monedas): aprox. 310 €

Lion / Golden Sports Car (29.999 monedas): aprox. 343 €

Sam The Whale / Gorilla (30.000 monedas): aprox. 344 €

Leon And Lion / Zeus (34.000 monedas): aprox. 390 €

Seal And Whale (34.500 monedas): aprox. 396 €

TikTok Stars (39.999 monedas): aprox. 459 €

TikTok Universe (44.999 monedas): aprox. 485 €

Como ves, la Galaxia es un regalo potente pero no el más caro; aun así, es lo bastante vistoso y “aspiracional” como para encender cualquier directo, algo así como cuando despliegas una skin legendaria en Fortnite y todo el mundo gira la cabeza.

Cómo comprar monedas y enviar un regalo

Si quieres apoyar a tu creador favorito en su próximo directo, el proceso para recargar y enviar un regalo es muy sencillo y está integrado en la app. Primero, necesitas monedas; luego, las canjeas en tiempo real por el regalo que prefieras. Estos son los pasos:

Para comprar monedas en TikTok:

Abre tu perfil de TikTok. Toca en “Ajustes y privacidad”. Entra en “Saldo”. Pulsa “Obtener monedas”. Selecciona “Recargar” y elige el paquete que quieras comprar.

Para enviar un regalo en un directo:

Durante el live, toca el icono de regalo que verás junto a la zona de comentarios. Elige el regalo que quieras y canjea las monedas para enviarlo al instante.

Un par de consejos prácticos: recuerda que los precios efectivos de los regalos pueden variar ligeramente en función del paquete de monedas que elijas, por lo que el coste por moneda no siempre es idéntico; además, si tu objetivo es maximizar el apoyo al creador, conocer el efecto de la comisión te ayudará a decidir qué regalo encaja mejor con tu presupuesto. Con esta información clara, ¿listo para hacer despegar una Galaxia en tu próximo directo y ver cómo el chat se vuelve loco?