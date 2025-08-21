Snapchat no deja de experimentar con funciones divertidas, y con su suscripción Snapchat+ ha subido el listón con extras pensados para quienes viven a base de rachas y chats. Además de opciones como cambiar el icono de la app o ver quién ha vuelto a reproducir tu historia —muy en la línea de personalizar un pack de iconos en Android o los widgets de iOS—, una de las novedades más curiosas es el Friend Solar System. ¿Quieres saber qué planeta eres en el universo de tus amigos y qué significa cada uno?

Qué es el Friend Solar System de Snapchat+

Imagínate el sistema solar de toda la vida, con el Sol en el centro y los planetas girando alrededor; ahora cámbialo por tu círculo de amistades en Snapchat: si tienes Snapchat+, tú eres el Sol y tus amigos más cercanos se reparten como planetas según la intensidad de vuestra interacción. El orden replica al del sistema solar real, de Mercurio a Neptuno, y cada planeta corresponde a una posición concreta en tu lista de mejores amigos.

En la práctica, Mercurio representa a la persona con la que más te escribes y haces racha, es decir, tu mejor amigo en la app. Venus va para el segundo puesto, la Tierra para el tercero, y así sucesivamente hasta Neptuno, que identifica al octavo amigo más cercano. La asignación no es arbitraria: Snapchat tiene en cuenta cuánto os enviáis snaps y chats, y cómo mantenéis el contacto semana tras semana.

Esta visualización convierte algo tan frío como un ranking en un guiño cósmico que engancha, porque no solo ves tu «órbita» con cada persona, sino que también puedes descubrir en qué planeta te ha colocado alguien dentro de su propio sistema. De hecho, es una forma muy gamificada de entender a quién dedicas más tiempo en la plataforma, sin perder la estética juguetona que siempre ha caracterizado a Snapchat.

Orden y significado de los planetas en Snapchat

Mercurio es la posición número uno de tu lista. Se muestra como un planeta rojizo con cinco corazones rojos alrededor, y simboliza a ese contacto con el que más compartes snaps y conversaciones.

Venus ocupa el segundo lugar. Verás un planeta de tono marrón claro con corazones amarillos, rosas y azules orbitando; es tu segundo mejor amigo.

La Tierra se reserva para el tercer puesto. Aparece con sus colores característicos, acompañada por una luna, estrellas y corazones rojos: es tu tercer mejor amigo en la app.

Mars, el cuarto, se representa como un planeta rojo con estrellas y corazones morados y azules; corresponde a tu cuarto amigo más cercano.

Júpiter equivale al quinto puesto. Snapchat lo dibuja como un planeta entre anaranjado y rojizo, con franjas más oscuras y estrellas alrededor.

Saturno, con su icónico anillo, marca la sexta posición. Aquí verás un planeta naranja con anillo y estrellas, señalando a tu sexto mejor amigo.

Urano ocupa la séptima plaza y aparece como un planeta verde sin corazones; es quien queda en el séptimo escalón de cercanía.

Neptuno cierra el top con la octava posición. Es el planeta azul «desolado» que identifica a tu octavo mejor amigo en el sistema de Snapchat.

La gracia está en que la iconografía no es aleatoria: cada planeta, con sus colores y detalles, te ayuda a reconocer de un vistazo la «distancia» que te separa de esa persona. Y sí, el orden siempre es el mismo que en el sistema solar real, de más cercano a más lejano al Sol, o lo que es lo mismo, de quien más interactúa contigo a quien está en el octavo puesto.

Cómo ver tu planeta y qué significan las insignias

Para entrar en esta galaxia necesitas una suscripción a Snapchat+. Una vez activada, al visitar el perfil de un contacto verás una insignia con contorno dorado que puede ser Best Friends o Friends. Best Friends significa que ambos estáis en el top 8 del otro; Friends indica que tú estás en su top 8, pero esa persona no está en el tuyo.

El truco para conocer tu planeta es tan simple como tocar la insignia en su perfil: la app revelará la posición que ocupas en su Friend Solar System, traducida a uno de los planetas mencionados. Si no te aparece nada, revisa los ajustes de la suscripción: entra en tu perfil, toca Snapchat+ y activa el interruptor de Solar System, porque viene deshabilitado por defecto para nuevos suscriptores.

Sobre el orden de los mejores amigos, Snapchat prioriza la interacción: cuanto más snaps y chats intercambiéis de manera constante, más arriba subiréis. Hay ocho planetas, así que el top está limitado a ocho personas. Y si quieres impulsar a alguien hasta el número uno, no hay atajos milagro; toca compartir más contenido con esa persona durante al menos dos semanas seguidas para que el algoritmo lo refleje. ¿Listo para despegar y conquistar tu órbita social como si fueras a configurar un nuevo launcher en tu móvil?