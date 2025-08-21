O Snapchat não para de experimentar funções divertidas, e com a sua assinatura Snapchat+ elevou o nível com extras pensados para quem vive a base de rachas e conversas. Além de opções como mudar o ícone do app ou ver quem voltou a reproduzir sua história —muito no estilo de personalizar um pacote de ícones no Android ou os widgets do iOS—, uma das novidades mais curiosas é o Friend Solar System. Quer saber que planeta você é no universo dos seus amigos e o que significa cada um?

O que é o Friend Solar System do Snapchat+

Imagine o sistema solar de sempre, com o Sol no centro e os planetas girando ao redor; agora troque-o pelo seu círculo de amizades no Snapchat: se você tem Snapchat+, você é o Sol e seus amigos mais próximos se distribuem como planetas segundo a intensidade da interação entre vocês. A ordem replica a do sistema solar real, de Mercúrio a Netuno, e cada planeta corresponde a uma posição concreta na sua lista de melhores amigos.

Na prática, Mercúrio representa a pessoa com quem você mais troca mensagens e mantém streaks, isto é, seu melhor amigo no app. Vênus fica em segundo lugar, a Terra no terceiro, e assim por diante até Netuno, que identifica o oitavo amigo mais próximo. A atribuição não é arbitrária: o Snapchat leva em conta quanto vocês trocam snaps e chats, e como mantêm o contato semana após semana.

Essa visualização transforma algo tão frio quanto um ranking num aceno cósmico que prende, porque você não só vê sua “órbita” com cada pessoa, como também pode descobrir em que planeta alguém te colocou dentro do próprio sistema. De fato, é uma forma muito gamificada de entender a quem você dedica mais tempo na plataforma, sem perder a estética divertida que sempre caracterizou o Snapchat.

Ordem e significado dos planetas no Snapchat

Mercúrio é a posição número um da sua lista. Mostra-se como um planeta avermelhado com cinco corações vermelhos ao redor, e simboliza aquele contato com quem você mais compartilha snaps e conversas.

Vênus ocupa o segundo lugar. Você verá um planeta de tom marrom claro com corações amarelos, rosas e azuis orbitando; é o seu segundo melhor amigo.

A Terra é reservada para a terceira posição. Aparece com suas cores características, acompanhada por uma lua, estrelas e corações vermelhos: é o seu terceiro melhor amigo no app.

Marte, o quarto, representa-se como um planeta vermelho com estrelas e corações roxos e azuis; corresponde ao seu quarto amigo mais próximo.

Júpiter equivale ao quinto lugar. O Snapchat o desenha como um planeta entre alaranjado e avermelhado, com faixas mais escuras e estrelas ao redor.

Saturno, com seu icônico anel, marca a sexta posição. Aqui você verá um planeta laranja com anel e estrelas, apontando para o seu sexto melhor amigo.

Urano ocupa a sétima praça e aparece como um planeta verde sem corações; é quem fica no sétimo degrau de proximidade.

Netuno fecha o top com a oitava posição. É o planeta azul “desolado” que identifica o seu oitavo melhor amigo no sistema do Snapchat.

A graça é que a iconografia não é aleatória: cada planeta, com suas cores e detalhes, ajuda você a reconhecer num relance a “distância” que separa você daquela pessoa. E sim, a ordem é sempre a mesma do sistema solar real, do mais próximo ao mais distante do Sol, ou seja, de quem mais interage com você a quem está na oitava posição.

Como ver seu planeta e o que significam as insígnias

Para entrar nessa galáxia você precisa de uma assinatura do Snapchat+. Uma vez ativada, ao visitar o perfil de um contato verá uma insígnia com contorno dourado que pode ser Best Friends ou Friends. Best Friends significa que ambos estão no top 8 um do outro; Friends indica que você está no top 8 dessa pessoa, mas essa pessoa não está no seu.

O truque para saber seu planeta é tão simples quanto tocar na insígnia no perfil dela: o app revelará a posição que você ocupa no Friend Solar System dela, traduzida para um dos planetas mencionados. Se nada aparecer, verifique as configurações da assinatura: entre no seu perfil, toque em Snapchat+ e ative o interruptor de Solar System, pois vem desabilitado por padrão para novos assinantes.

Sobre a ordem dos melhores amigos, o Snapchat prioriza a interação: quanto mais snaps e chats vocês trocarem de forma constante, mais alto vocês subirão. Há oito planetas, então o top está limitado a oito pessoas. E se você quer impulsionar alguém até o número um, não há atalhos milagrosos; compartilhe mais conteúdo com essa pessoa por pelo menos duas semanas seguidas para que o algoritmo o reflita. Pronto para decolar e conquistar sua órbita social como se fosse configurar um novo launcher no seu celular?