Se você passa pelas transmissões ao vivo de TikTok, certamente já viu uma chuva de presentes virtuais que acendem o chat e fazem o criador sorrir. Entre todos, há um que sempre desperta curiosidade: a Galáxia. Quanto custa na realidade, como se paga e que parte chega ao streamer? Aqui contamos isso com preços aproximados em euros e sem rodeios, para que você não se perca no cosmos das moedas e dos diamantes.

Como funcionam os presentes do TikTok

O TikTok impulsiona seus criadores com várias ferramentas, entre elas seu sistema de presentes e o programa de recompensas, que convertem a interação em valor tangível. Os presentes são objetos virtuais que os espectadores compram com coins (moedas do TikTok) e enviam durante as transmissões ao vivo; cada presente tem um custo específico em moedas e, ao chegar ao criador, transforma-se em Diamonds, uma recompensa interna que depois pode ser trocada por dinheiro segundo as regras da plataforma.

Para ter uma ideia das escalas, existe um presente simbólico muito popular, a rosa, que custa 1 moeda e equivale aproximadamente a 0,01 €; no extremo oposto estão os presentes premium que disparam a animação na tela e o hype do chat. Além de comprar moedas diretamente, há ações promocionais com as quais alguns usuários conseguem coins extras, como convidar amigos para se juntar ou realizar buscas dentro do app. Em essência, é um sistema gamificado que lembra quando recarregamos gemas no Clash Royale para desbloquear cosméticos ou melhorias: carregamos saldo virtual e o usamos em momentos-chave para apoiar nossos favoritos.

Preço da Galáxia e quanto recebe o criador

Vamos ao ponto: a Galáxia custa 1.000 moedas. Na prática, isso se traduz em um desembolso aproximado entre 11,20 € e 12,90 €, já que o preço final varia segundo o pacote de moedas que você comprar. No entanto, esse não é o valor que o streamer recebe, porque o TikTok aplica uma comissão de 50% sobre o valor do presente quando é convertido em dinheiro através dos Diamonds. Em números redondos, o criador acaba recebendo cerca de 6,00 € a 6,90 € por cada Galáxia enviada.

Esse detalhe é chave para entender a economia da transmissão ao vivo: você paga o preço do presente em moedas (que por sua vez comprou em um pacote), o sistema o traduz em Diamonds na conta do criador e, quando o criador os troca, o TikTok fica com metade. De fato, você pode consultar o saldo de Diamonds nas configurações do perfil, para controlar o que vai acumulando se é criador.

E como a Galáxia se posiciona frente aos presentes mais caros da plataforma? Aqui tem alguns exemplos com seu preço aproximado em euros, para que veja até onde a festa do chat pode chegar:

Phoenix / Adam’s Dream / Griffin (25.999 moedas): aprox. 298 €

Dragon Flame (26.999 moedas): aprox. 310 €

Lion / Golden Sports Car (29.999 moedas): aprox. 343 €

Sam The Whale / Gorilla (30.000 moedas): aprox. 344 €

Leon And Lion / Zeus (34.000 moedas): aprox. 390 €

Seal And Whale (34.500 moedas): aprox. 396 €

TikTok Stars (39.999 moedas): aprox. 459 €

TikTok Universe (44.999 moedas): aprox. 485 €

Como você vê, a Galáxia é um presente potente mas não o mais caro; ainda assim, é vistoso e “aspiracional” o bastante para incendiar qualquer transmissão ao vivo, algo assim como quando desfila uma skin lendária no Fortnite e todo mundo vira a cabeça.

Como comprar moedas e enviar um presente

Se quer apoiar seu criador favorito na próxima transmissão ao vivo, o processo para recarregar e enviar um presente é muito simples e está integrado no app. Primeiro, você precisa de moedas; depois, as troca em tempo real pelo presente que preferir. Estes são os passos:

Para comprar moedas no TikTok:

Abra seu perfil do TikTok. Toque em “Ajustes e privacidade”. Entre em “Saldo”. Toque em “Obter moedas”. Selecione “Recarregar” e escolha o pacote que quiser comprar.

Para enviar um presente em uma transmissão ao vivo:

Durante o live, toque no ícone de presente que verá junto à área de comentários. Escolha o presente que quiser e troque as moedas para enviá-lo instantaneamente.

Um par de conselhos práticos: lembre-se de que os preços efetivos dos presentes podem variar ligeiramente em função do pacote de moedas que escolher, portanto o custo por moeda nem sempre é idêntico; além disso, se seu objetivo é maximizar o apoio ao criador, conhecer o efeito da comissão ajudará a decidir qual presente se encaixa melhor no seu orçamento. Com esta informação clara, pronto para fazer decolar uma Galáxia na sua próxima transmissão ao vivo e ver como o chat enlouquece?