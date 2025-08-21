Si vous passez par les lives de TikTok, vous avez sûrement vu une pluie de cadeaux virtuels qui animent le chat et font sourire le créateur. Parmi tous, il y en a un qui suscite toujours la curiosité : la Galaxia. Combien coûte‑t‑elle réellement, comment se paie‑t‑elle et quelle part revient au streamer ? Voici tout expliqué avec des prix approximatifs en euros et sans fumée, pour que vous ne vous perdiez pas dans le cosmos des pièces et des diamonds.

Comment fonctionnent les cadeaux sur TikTok

TikTok favorise ses créateurs avec plusieurs outils, parmi lesquels son système de cadeaux et le programme de récompenses, qui transforment l’interaction en valeur tangible. Les cadeaux sont des objets virtuels que les spectateurs achètent avec coins (pièces de TikTok) et envoient pendant les lives ; chaque cadeau a un coût spécifique en pièces et, lorsqu’il arrive chez le créateur, il se convertit en Diamonds, une récompense interne qui peut ensuite être échangée contre de l’argent selon les règles de la plateforme.

Pour vous donner une idée des échelles, il existe un cadeau symbolique très populaire, la rose, qui coûte 1 pièce et équivaut approximativement à 0,01 € ; à l’extrémité opposée se trouvent les cadeaux premium qui déclenchent l’animation à l’écran et le hype du chat. En plus d’acheter des pièces directement, il existe des actions promotionnelles grâce auxquelles certains utilisateurs obtiennent des coins supplémentaires, comme inviter des amis à rejoindre ou effectuer des recherches dans l’app. En substance, c’est un système gamifié qui rappelle quand on recharge des gemmes dans Clash Royale pour débloquer des cosmétiques ou des améliorations : on crédite un solde virtuel et on l’utilise aux moments clés pour soutenir nos favoris.

Prix de la Galaxia et ce que reçoit le créateur

Allons droit au but : la Galaxia coûte 1.000 pièces. En pratique, cela se traduit par une dépense approximative comprise entre 11,20 € et 12,90 €, car le prix final varie selon le pack de pièces que vous achetez. Cependant, ce n’est pas le montant que reçoit le streamer, car TikTok applique une commission de 50 % sur la valeur du cadeau lorsqu’il est converti en argent via les Diamonds. En chiffres ronds, le créateur finit par recevoir environ 6,00 € à 6,90 € pour chaque Galaxia envoyée.

Ce détail est essentiel pour comprendre l’économie du live : vous payez le prix du cadeau en pièces (que vous avez achetées dans un pack), le système le traduit en Diamonds sur le compte du créateur et, lorsque le créateur le convertit, TikTok garde la moitié. D’ailleurs, vous pouvez consulter le solde de Diamonds depuis les paramètres du profil pour suivre ce que vous accumulez si vous êtes créateur.

Et comment la Galaxia se positionne‑t‑elle face aux cadeaux les plus chers de la plateforme ? Voici quelques exemples avec leur prix approximatif en euros, pour que vous voyiez jusqu’où peut aller la fête dans le chat :

Phoenix / Adam’s Dream / Griffin (25.999 pièces) : env. 298 €

Dragon Flame (26.999 pièces) : env. 310 €

Lion / Golden Sports Car (29.999 pièces) : env. 343 €

Sam The Whale / Gorilla (30.000 pièces) : env. 344 €

Leon And Lion / Zeus (34.000 pièces) : env. 390 €

Seal And Whale (34.500 pièces) : env. 396 €

TikTok Stars (39.999 pièces) : env. 459 €

TikTok Universe (44.999 pièces) : env. 485 €

Comme vous le voyez, la Galaxia est un cadeau puissant mais pas le plus cher ; néanmoins, il est assez spectaculaire et « aspirational » pour enflammer n’importe quel live, un peu comme quand vous déployez une skin légendaire dans Fortnite et que tout le monde se retourne.

Comment acheter des pièces et envoyer un cadeau

Si vous voulez soutenir votre créateur préféré lors de son prochain live, le processus pour recharger et envoyer un cadeau est très simple et intégré à l’application. D’abord, vous avez besoin de pièces ; ensuite, vous les échangez en temps réel contre le cadeau de votre choix. Voici les étapes :

Pour acheter des pièces sur TikTok :

Ouvrez votre profil TikTok. Touchez « Paramètres et confidentialité ». Allez dans « Solde ». Appuyez sur « Obtenir des pièces ». Sélectionnez « Recharger » et choisissez le pack que vous souhaitez acheter.

Pour envoyer un cadeau lors d’un live :

Pendant le live, touchez l’icône cadeau que vous verrez à côté de la zone de commentaires. Choisissez le cadeau que vous voulez et échangez les pièces pour l’envoyer instantanément.

Quelques conseils pratiques : gardez à l’esprit que les prix effectifs des cadeaux peuvent varier légèrement en fonction du pack de pièces choisi, donc le coût par pièce n’est pas toujours identique ; de plus, si votre objectif est de maximiser le soutien au créateur, connaître l’effet de la commission vous aidera à décider quel cadeau correspond le mieux à votre budget. Avec ces informations claires, prêt à faire décoller une Galaxia lors de votre prochain live et à voir le chat devenir fou ?