Snapchat ne cesse d’expérimenter des fonctionnalités amusantes, et avec son abonnement Snapchat+ il a relevé la barre avec des extras pensés pour ceux qui vivent au rythme des streaks et des conversations. En plus d’options comme changer l’icône de l’application ou voir qui a relu votre story —dans la lignée de la personnalisation d’un pack d’icônes sur Android ou des widgets iOS—, l’une des nouveautés les plus originales est le Friend Solar System. Vous voulez savoir quelle planète vous êtes dans l’univers de vos amis et ce que chacune signifie ?

Qu’est-ce que le Friend Solar System de Snapchat+

Imaginez le système solaire traditionnel, avec le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour ; remplacez-le maintenant par votre cercle d’amis sur Snapchat : si vous avez Snapchat+, vous êtes le Soleil et vos amis les plus proches sont répartis comme des planètes selon l’intensité de vos interactions. L’ordre reprend celui du système solaire réel, de Mercure à Neptune, et chaque planète correspond à une position précise dans votre liste de meilleurs amis.

En pratique, Mercure représente la personne avec laquelle vous échangez le plus de messages et de streaks, c’est-à-dire votre meilleur ami sur l’application. Vénus occupe la deuxième place, la Terre la troisième, et ainsi de suite jusqu’à Neptune, qui identifie le huitième ami le plus proche. L’attribution n’est pas arbitraire : Snapchat prend en compte la fréquence des snaps et des chats que vous vous envoyez, et la façon dont vous maintenez le contact semaine après semaine.

Cette visualisation transforme quelque chose d’aussi froid qu’un classement en un clin d’œil cosmique qui séduit, car vous ne voyez pas seulement votre « orbite » avec chaque personne, mais vous pouvez aussi découvrir sur quelle planète quelqu’un vous a placé dans son propre système. En fait, c’est une manière très ludique de comprendre à qui vous consacrez le plus de temps sur la plateforme, sans perdre l’esthétique joueuse qui a toujours caractérisé Snapchat.

Ordre et signification des planètes sur Snapchat

Mercure est la position numéro un de votre liste. Il est représenté comme une planète rougeâtre avec cinq cœurs rouges autour, et symbolise ce contact avec lequel vous partagez le plus de snaps et de conversations.

Vénus occupe la deuxième place. Vous verrez une planète de teinte brun clair avec des cœurs jaunes, roses et bleus en orbite ; c’est votre deuxième meilleur ami.

La Terre est réservée à la troisième place. Elle apparaît avec ses couleurs caractéristiques, accompagnée d’une lune, d’étoiles et de cœurs rouges : c’est votre troisième meilleur ami sur l’application.

Mars, la quatrième, est représentée comme une planète rouge avec des étoiles et des cœurs violets et bleus ; elle correspond à votre quatrième ami le plus proche.

Jupiter équivaut à la cinquième place. Snapchat le dessine comme une planète entre orange et rouge, avec des bandes plus foncées et des étoiles autour.

Saturne, avec son anneau emblématique, marque la sixième position. Vous verrez ici une planète orange avec un anneau et des étoiles, désignant votre sixième meilleur ami.

Uranus occupe la septième place et apparaît comme une planète verte sans cœurs ; c’est celle qui se situe au septième échelon de proximité.

Neptune ferme le top avec la huitième position. C’est la planète bleue « désolée » qui identifie votre huitième meilleur ami dans le système de Snapchat.

Le charme réside dans le fait que l’iconographie n’est pas aléatoire : chaque planète, avec ses couleurs et ses détails, vous aide à reconnaître en un coup d’œil la « distance » qui vous sépare de cette personne. Et oui, l’ordre est toujours le même que dans le système solaire réel, du plus proche au plus éloigné du Soleil, ou ce qui revient au même, de celui qui interagit le plus avec vous à celui qui occupe la huitième place.

Comment voir votre planète et ce que signifient les badges

Pour entrer dans cette galaxie, vous avez besoin d’un abonnement Snapchat+. Une fois activé, en visitant le profil d’un contact vous verrez un badge au contour doré qui peut être Best Friends ou Friends. Best Friends signifie que vous êtes mutuellement dans le top 8 de l’autre ; Friends indique que vous êtes dans son top 8, mais que cette personne n’est pas dans le vôtre.

L’astuce pour connaître votre planète est aussi simple que de toucher le badge sur son profil : l’application révélera la position que vous occupez dans son Friend Solar System, traduite par l’une des planètes mentionnées. Si rien n’apparaît, vérifiez les paramètres de l’abonnement : allez dans votre profil, touchez Snapchat+ et activez l’interrupteur Solar System, car il est désactivé par défaut pour les nouveaux abonnés.

Concernant l’ordre des meilleurs amis, Snapchat privilégie l’interaction : plus vous échangez de snaps et de chats de manière constante, plus vous monterez dans le classement. Il y a huit planètes, donc le top est limité à huit personnes. Et si vous voulez propulser quelqu’un jusqu’à la première place, il n’y a pas de raccourcis miraculeux ; il faut partager plus de contenu avec cette personne pendant au moins deux semaines d’affilée pour que l’algorithme le reflète. Prêt à décoller et à conquérir votre orbite sociale comme si vous configuriez un nouveau launcher sur votre mobile ?