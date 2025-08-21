Wenn du bei den Livestreams von TikTok vorbeischaust, hast du sicher einen Regen virtueller Geschenke gesehen, die den Chat anheizen und den Creator zum Lächeln bringen. Unter ihnen gibt es eines, das immer Neugier weckt: die Galaxie. Was kostet sie wirklich, wie wird bezahlt und welcher Anteil kommt beim Streamer an? Hier erklären wir es dir mit ungefähren Preisen in Euro und ohne Schnickschnack, damit du dich nicht im Kosmos der Coins und Diamonds verirrst.

Wie Geschenke auf TikTok funktionieren

TikTok fördert seine Creator mit verschiedenen Tools, darunter das Geschenke-System und das Belohnungsprogramm, die Interaktionen in greifbaren Wert umwandeln. Geschenke sind virtuelle Gegenstände, die Zuschauer mit Coins (TikTok-Münzen) kaufen und während eines Livestreams verschicken; jedes Geschenk hat einen spezifischen Preis in Coins und wird beim Eintreffen beim Creator in Diamonds umgewandelt, eine interne Belohnung, die später gemäß den Regeln der Plattform in Geld eingetauscht werden kann.

Um dir eine Vorstellung von den Größenordnungen zu geben, gibt es ein sehr beliebtes symbolisches Geschenk, die Rose, das 1 Coin kostet und ungefähr 0,01 € entspricht; am anderen Ende stehen Premium-Geschenke, die die Bildschirmanimation und den Hype im Chat explosionsartig erhöhen. Zusätzlich zum direkten Kauf von Coins gibt es Promotion-Aktionen, bei denen einige Nutzer extra Coins erhalten, etwa durch das Einladen von Freunden oder durch Suchaktionen in der App. Im Kern ist es ein gamifiziertes System, das an das Aufladen von Juwelen in Clash Royale erinnert, um Cosmetics oder Verbesserungen freizuschalten: Man lädt virtuelles Guthaben auf und verwendet es in Schlüsselmomenten, um seine Favoriten zu unterstützen.

Preis der Galaxie und wie viel der Creator bekommt

Kommen wir zur Sache: die Galaxie kostet 1.000 Coins. Praktisch bedeutet das eine Ausgabe von etwa 11,20 € bis 12,90 €, da der Endpreis je nach dem gekauften Coin-Paket variiert. Das ist jedoch nicht der Betrag, der beim Streamer ankommt, denn TikTok zieht beim Umwandeln in Diamonds eine Provision von 50 % vom Wert des Geschenks ab. Grob gerechnet erhält der Creator so etwa 6,00 € bis 6,90 € pro verschickter Galaxie.

Dieses Detail ist entscheidend, um die Livestream-Ökonomie zu verstehen: du zahlst den Preis des Geschenks in Coins (die du zuvor in einem Paket gekauft hast), das System übersetzt es in Diamonds auf dem Konto des Creators und bei der Einlösung behält TikTok die Hälfte. Tatsächlich kannst du das Diamonds-Guthaben in den Profileinstellungen einsehen, um als Creator den Überblick über deine angesammelten Werte zu behalten.

Und wie wirkt sich die Galaxie im Vergleich zu den teuersten Geschenken der Plattform aus? Hier einige Beispiele mit ungefährem Preis in Euro, damit du siehst, wie hoch die Party im Chat steigen kann:

Phoenix / Adam’s Dream / Griffin (25.999 Coins): ca. 298 €

Dragon Flame (26.999 Coins): ca. 310 €

Lion / Golden Sports Car (29.999 Coins): ca. 343 €

Sam The Whale / Gorilla (30.000 Coins): ca. 344 €

Leon And Lion / Zeus (34.000 Coins): ca. 390 €

Seal And Whale (34.500 Coins): ca. 396 €

TikTok Stars (39.999 Coins): ca. 459 €

TikTok Universe (44.999 Coins): ca. 485 €

Wie du siehst, ist die Galaxie ein starkes Geschenk, aber nicht das teuerste; trotzdem ist es auffällig und „aspirationsfördernd“ genug, um jeden Livestream zu entfachen — ähnlich wie wenn du ein legendäres Outfit in Fortnite auspackst und alle Köpfe sich drehen.

Wie man Coins kauft und ein Geschenk verschickt

Wenn du deinen Lieblings-Creator im nächsten Livestream unterstützen willst, ist der Vorgang zum Aufladen und Verschicken eines Geschenks sehr einfach und in der App integriert. Zuerst brauchst du Coins; dann tauschst du sie in Echtzeit gegen das gewünschte Geschenk ein. Das sind die Schritte:

So kaufst du Coins auf TikTok:

Öffne dein TikTok-Profil. Tippe auf „Einstellungen und Datenschutz“. Gehe zu „Guthaben“. Tippe auf „Coins erhalten“. Wähle „Aufladen“ und entscheide dich für das Paket, das du kaufen möchtest.

So verschickst du ein Geschenk während eines Livestreams:

Tippe während des Lives auf das Geschenk-Icon neben dem Kommentarbereich. Wähle das gewünschte Geschenk und löse die Coins ein, um es sofort zu senden.

Noch ein paar praktische Tipps: Denk daran, dass die tatsächlichen Preise der Geschenke je nach dem gewählten Coin-Paket leicht variieren können, sodass der Preis pro Coin nicht immer identisch ist; außerdem, wenn dein Ziel ist, die Unterstützung des Creators zu maximieren, hilft dir das Wissen über die Provision bei der Entscheidung, welches Geschenk am besten zu deinem Budget passt. Mit diesen klaren Informationen — bereit, eine Galaxie im nächsten Livestream abzuschießen und zu sehen, wie der Chat durchdreht?