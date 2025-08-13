¿Te imaginas ver TikTok sin mover un dedo, dejando que los vídeos se encadenen como por arte de magia? La plataforma está probando Auto Scroll, una función que hace justo eso: pasar al siguiente clip automáticamente cuando termina el actual. Aunque todavía no está disponible para todo el mundo, en los próximos meses debería llegar a más cuentas. Y si aún no te aparece, hay un plan B: usar comandos de voz en tu móvil para desplazarte sin tocar la pantalla, como cuando activas el autoplay en YouTube y te olvidas del mando.

Qué es Auto Scroll de TikTok y cómo saber si lo tienes

Auto Scroll es una opción nativa de TikTok que reproduce de manera continua los vídeos de tu pestaña Para ti sin necesidad de deslizar. Es ideal si estás cocinando, haciendo ejercicio o simplemente quieres una experiencia de consumo manos libres. Sin embargo, la función está en fase de despliegue gradual, por lo que no todas las cuentas la tienen aún. La buena noticia es que no hace falta actualizar nada ni trucos raros: si tu perfil ha sido incluido en la prueba, verás la opción directamente dentro de la app.

Para comprobarlo, abre TikTok en tu Android, iPhone o iPad y entra en Para ti. Mantén pulsado el centro de cualquier vídeo para desplegar el menú contextual; si en ese panel aparece la opción Auto scroll, puedes activarla al instante y dejar que la app pase sola al siguiente vídeo al terminar el actual. Si no ves esa entrada, significa que tu cuenta todavía no forma parte del test y tocará esperar un poco más o puedes contactar con TikTok y meterles prisa. Mientras tanto, puedes conseguir un efecto similar mediante accesibilidad y voz, algo que suena a truco de power user y recuerda a configurar una «macro» en un teclado gaming.

Activa Auto Scroll desde la pestaña Para ti

Cuando la función esté activa para tu cuenta, ponerla en marcha es extremadamente simple. Sigue estos pasos dentro de la app:

Abre TikTok y entra en la pestaña Para ti . La encuentras en la parte superior de la pantalla.

. La encuentras en la parte superior de la pantalla. Mantén pulsado el vídeo que estás viendo para abrir el menú emergente con opciones.

Toca Auto scroll. A partir de ese momento, TikTok avanzará automáticamente al siguiente vídeo cuando el actual termine.

Eso es todo. No hay menús ocultos ni ajustes avanzados; la idea es que la experiencia sea tan directa como mantener pulsado, tocar y disfrutar. Si al mantener pulsado no aparece la opción, no es un fallo: simplemente tu cuenta aún no tiene Auto Scroll disponible. En ese caso, puedes optar por la alternativa manos libres con voz que te explicamos a continuación, que además funciona tanto en Android como en iPhone y iPad.

Alternativa manos libres: controla el scroll con tu voz

Si todavía no te ha llegado Auto Scroll, puedes reproducir la experiencia usando las herramientas de accesibilidad de tu móvil. En Android lo harás con Acceso por voz de Google, y en iPhone o iPad con Control por voz de iOS. Es una solución elegante y práctica, perfecta para sesiones largas, y con «vibes» de asistente inteligente sin necesidad de invocar a nadie.

En Android (Acceso por voz):

Instala o activa Voice Access desde Google Play si no lo tienes ya. Muchos móviles Android lo incluyen de serie.

desde Google Play si no lo tienes ya. Muchos móviles Android lo incluyen de serie. Ve a Ajustes > Accesibilidad > Acceso por voz y actívalo. Concede los permisos que te solicite y completa la breve configuración inicial.

y actívalo. Concede los permisos que te solicite y completa la breve configuración inicial. Activa el botón flotante de Acceso por voz si lo deseas, para poder iniciar la escucha fácilmente.

Abre TikTok y, cuando quieras pasar de vídeo, di «Scroll down» para ir al siguiente o «Scroll up» para volver al anterior. Así de sencillo.

En iPhone y iPad (Control por voz):

Entra en Ajustes > Accesibilidad > Control por voz , toca Continuar , después OK y activa el interruptor para que empiece a escuchar.

, toca , después y activa el interruptor para que empiece a escuchar. Para que el gesto sea perfecto en TikTok, crea un comando propio: ve a Personalizar comandos > Crear nuevo comando .

. En «Frase», escribe algo que te sea cómodo (por ejemplo, Siguiente o Scroll down).

En Acción , elige Ejecutar gesto y realiza un deslizar hacia arriba (el gesto típico para pasar al siguiente vídeo). Guarda el gesto.

, elige y realiza un (el gesto típico para pasar al siguiente vídeo). Guarda el gesto. En Aplicación , selecciona TikTok para que el comando solo se aplique ahí. Guarda el nuevo comando.

, selecciona para que el comando solo se aplique ahí. Guarda el nuevo comando. Listo: con TikTok abierto, pronuncia tu frase y el iPhone hará el gesto por ti. Puedes crear otro comando con un deslizar hacia abajo para volver al vídeo anterior.

Esta alternativa no modifica TikTok ni depende de funciones ocultas: usa accesibilidad del sistema, igual que cuando controlas el móvil con la voz en situaciones de manos ocupadas. De hecho, es una forma potente de personalizar tu experiencia, muy al estilo de las automatizaciones que tanto nos gustan en el mundillo tech.

En resumen, si tu cuenta ya tiene Auto Scroll, actívalo y disfruta; si todavía no, la solución por voz te permitirá vivir un feed continuo y sin fricción. ¿Listo para que tu «Para ti» no pare de rodar?