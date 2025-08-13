Vous imaginez regarder TikTok sans bouger le petit doigt, laissant les vidéos s’enchaîner comme par magie ? La plateforme teste Auto Scroll, une fonction qui fait exactement cela : passer automatiquement au clip suivant lorsque l’actuel se termine. Bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour tout le monde, elle devrait être déployée sur davantage de comptes dans les prochains mois. Et si elle n’apparaît pas encore pour vous, il y a un plan B : utiliser les commandes vocales de votre mobile pour faire défiler sans toucher l’écran, comme quand vous activez la lecture automatique sur YouTube et oubliez la télécommande.

Qu’est-ce qu’Auto Scroll de TikTok et comment savoir si vous l’avez

Auto Scroll est une option native de TikTok qui lit en continu les vidéos de votre onglet Pour toi sans qu’il soit nécessaire de faire des balayages. C’est idéal si vous êtes en train de cuisiner, de faire de l’exercice ou si vous souhaitez simplement une expérience mains libres. Toutefois, la fonction est en cours de déploiement progressif, donc elle n’est pas encore disponible pour tous les comptes. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de mettre à jour quoi que ce soit ni d’utiliser des astuces étranges : si votre profil est inclus dans le test, vous verrez l’option directement dans l’application.

Pour le vérifier, ouvrez TikTok sur votre Android, iPhone ou iPad et allez dans Pour toi. Maintenez le centre de n’importe quelle vidéo enfoncé pour dérouler le menu contextuel ; si dans ce panneau apparaît l’option Auto scroll, vous pouvez l’activer immédiatement et laisser l’app passer seule à la vidéo suivante quand l’actuelle se termine. Si vous ne voyez pas cette entrée, cela signifie que votre compte ne fait pas encore partie du test et il faudra patienter un peu ou vous pouvez contacter TikTok pour accélérer les choses. En attendant, vous pouvez obtenir un effet similaire grâce aux fonctions d’accessibilité et à la voix, une astuce de power user qui rappelle la configuration d’une « macro » sur un clavier gaming.

Activez Auto Scroll depuis l’onglet Pour toi

Quand la fonction sera active pour votre compte, la mettre en marche est extrêmement simple. Suivez ces étapes dans l’application :

Ouvrez TikTok et allez dans l’onglet Pour toi . Vous le trouverez en haut de l’écran.

. Vous le trouverez en haut de l’écran. Maintenez la vidéo que vous regardez enfoncée pour ouvrir le menu contextuel avec les options.

Touchez Auto scroll. À partir de ce moment, TikTok avancera automatiquement à la vidéo suivante quand l’actuelle se terminera.

C’est tout. Il n’y a pas de menus cachés ni de réglages avancés ; l’idée est que l’expérience soit aussi directe que maintenir appuyé, toucher et profiter. Si en maintenant appuyé l’option n’apparaît pas, ce n’est pas une erreur : simplement votre compte n’a pas encore Auto Scroll. Dans ce cas, vous pouvez opter pour l’alternative mains libres avec la voix que nous expliquons ci-dessous, qui fonctionne aussi bien sur Android que sur iPhone et iPad.

Alternative mains libres : contrôlez le défilement avec votre voix

Si Auto Scroll ne vous est pas encore proposé, vous pouvez reproduire l’expérience en utilisant les outils d’accessibilité de votre mobile. Sur Android, cela se fait avec Voice Access de Google, et sur iPhone ou iPad avec le Contrôle vocal d’iOS. C’est une solution élégante et pratique, parfaite pour les sessions longues, avec des airs d’assistant intelligent sans avoir à solliciter qui que ce soit.

Sur Android (Voice Access) :

Installez ou activez Voice Access depuis Google Play si vous ne l’avez pas déjà. Beaucoup de mobiles Android l’incluent par défaut.

depuis Google Play si vous ne l’avez pas déjà. Beaucoup de mobiles Android l’incluent par défaut. Allez dans Paramètres > Accessibilité > Voice Access et activez-le. Accordez les permissions demandées et complétez la brève configuration initiale.

et activez-le. Accordez les permissions demandées et complétez la brève configuration initiale. Activez le bouton flottant de Voice Access si vous le souhaitez, pour pouvoir lancer l’écoute facilement.

Ouvrez TikTok et, quand vous voulez passer à la vidéo suivante, dites « Scroll down » pour aller à la suivante ou « Scroll up » pour revenir à la précédente. C’est aussi simple que ça.

Sur iPhone et iPad (Contrôle vocal) :

Allez dans Réglages > Accessibilité > Contrôle vocal , touchez Continuer , puis OK et activez l’interrupteur pour commencer l’écoute.

, touchez , puis et activez l’interrupteur pour commencer l’écoute. Pour que le geste soit parfait dans TikTok, créez une commande personnalisée : allez dans Personnaliser les commandes > Créer une nouvelle commande .

. Dans « Phrase », écrivez quelque chose de confortable pour vous (par exemple, Suivant ou Scroll down).

Dans Action , choisissez Exécuter un geste et effectuez un glissement vers le haut (le geste typique pour passer à la vidéo suivante). Enregistrez le geste.

, choisissez et effectuez un (le geste typique pour passer à la vidéo suivante). Enregistrez le geste. Dans Application , sélectionnez TikTok pour que la commande ne s’applique que là. Enregistrez la nouvelle commande.

, sélectionnez pour que la commande ne s’applique que là. Enregistrez la nouvelle commande. Voilà : avec TikTok ouvert, prononcez votre phrase et l’iPhone effectuera le geste pour vous. Vous pouvez créer une autre commande avec un glissement vers le bas pour revenir à la vidéo précédente.

Cette alternative ne modifie pas TikTok et ne dépend pas de fonctions cachées : elle utilise l’accessibilité du système, comme lorsque vous contrôlez le mobile à la voix en situation de mains occupées. En fait, c’est une façon puissante de personnaliser votre expérience, très dans l’esprit des automatisations que nous aimons dans le monde tech.

En résumé, si votre compte dispose déjà d’Auto Scroll, activez-le et profitez-en ; sinon, la solution vocale vous permettra d’avoir un fil continu et sans friction. Prêt pour que votre « Pour toi » ne s’arrête plus ?

