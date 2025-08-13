Consegue imaginar ver o TikTok sem mover um dedo, deixando que os vídeos se encadeiem como por magia? A plataforma está a testar Auto Scroll, uma função que faz exatamente isso: passar para o clipe seguinte automaticamente quando o atual termina. Embora ainda não esteja disponível para toda a gente, nos próximos meses deverá chegar a mais contas. E se ainda não aparecer para si, há um plano B: usar comandos de voz no seu telemóvel para deslocar-se sem tocar no ecrã, como quando activa o autoplay no YouTube e se esquece do comando.

O que é o Auto Scroll do TikTok e como saber se o tem

O Auto Scroll é uma opção nativa do TikTok que reproduz continuamente os vídeos da sua aba Para si sem necessidade de deslizar. É ideal se estiver a cozinhar, a fazer exercício ou simplesmente quiser uma experiência mãos-livres. No entanto, a função encontra-se em fase de implementação gradual, por isso nem todas as contas a têm ainda. A boa notícia é que não é preciso atualizar nada nem truques estranhos: se o seu perfil foi incluído no teste, verá a opção diretamente dentro da app.

Para verificar, abra o TikTok no seu Android, iPhone ou iPad e entre em Para si. Mantenha pressionado o centro de qualquer vídeo para abrir o menu contextual; se nesse painel aparecer a opção Auto scroll, pode ativá-la de imediato e deixar que a app passe sozinha para o vídeo seguinte quando o atual terminar. Se não vir essa entrada, significa que a sua conta ainda não faz parte do teste e terá de esperar um pouco mais ou pode contactar com o TikTok para acelerar o processo. Entretanto, pode obter um efeito semelhante através das opções de acessibilidade e de voz, algo que soa a truque de power user e lembra configurar uma «macro» num teclado gaming.

Ative o Auto Scroll a partir da aba Para si

Quando a função estiver ativa para a sua conta, ativá-la é extremamente simples. Siga estes passos dentro da app:

Abra o TikTok e entre na aba Para si . Encontra-a na parte superior do ecrã.

. Encontra-a na parte superior do ecrã. Mantenha pressionado o vídeo que está a ver para abrir o menu emergente com opções.

Toque em Auto scroll. A partir desse momento, o TikTok avançará automaticamente para o próximo vídeo quando o atual terminar.

Isso é tudo. Não há menus ocultos nem definições avançadas; a ideia é que a experiência seja tão direta como manter pressionado, tocar e desfrutar. Se ao manter pressionado não aparecer a opção, não é um erro: simplesmente a sua conta ainda não tem o Auto Scroll disponível. Nesse caso, pode optar pela alternativa mãos-livres com voz que explicamos a seguir, que além disso funciona tanto no Android como no iPhone e iPad.

Alternativa mãos-livres: controle o scroll com a sua voz

Se ainda não lhe chegou o Auto Scroll, pode replicar a experiência usando as ferramentas de acessibilidade do seu telemóvel. No Android, faça-o com o Acesso por voz da Google, e no iPhone ou iPad com o Controlo por voz do iOS. É uma solução elegante e prática, perfeita para sessões longas, e com vibes de assistente inteligente sem necessidade de invocar ninguém.

No Android (Acesso por voz):

Instale ou ative o Voice Access a partir da Google Play se ainda não o tiver. Muitos telemóveis Android já o incluem de série.

a partir da Google Play se ainda não o tiver. Muitos telemóveis Android já o incluem de série. Vá a Definições > Acessibilidade > Acesso por voz e ative-o. Conceda as permissões solicitadas e complete a breve configuração inicial.

e ative-o. Conceda as permissões solicitadas e complete a breve configuração inicial. Ative o botão flutuante do Acesso por voz se desejar, para poder iniciar a escuta facilmente.

Abra o TikTok e, quando quiser passar de vídeo, diga “Scroll down” para ir ao seguinte ou “Scroll up” para voltar ao anterior. Assim de simples.

No iPhone e iPad (Controlo por voz):

Entre em Ajustes > Acessibilidade > Controlo por voz , toque em Continuar , depois em OK e ative o interruptor para começar a escutar.

, toque em , depois em e ative o interruptor para começar a escutar. Para que o gesto funcione perfeitamente no TikTok, crie um comando próprio: vá a Personalizar comandos > Criar novo comando .

. Em «Frase», escreva algo que lhe seja confortável (por exemplo, Seguinte ou Scroll down).

Em Ação , escolha Executar gesto e faça um deslizar para cima (o gesto típico para passar para o próximo vídeo). Guarde o gesto.

, escolha e faça um (o gesto típico para passar para o próximo vídeo). Guarde o gesto. Em Aplicação , selecione TikTok para que o comando se aplique apenas aí. Guarde o novo comando.

, selecione para que o comando se aplique apenas aí. Guarde o novo comando. Pronto: com o TikTok aberto, pronuncie a sua frase e o iPhone fará o gesto por si. Pode criar outro comando com um deslizar para baixo para voltar ao vídeo anterior.

Esta alternativa não modifica o TikTok nem depende de funções ocultas: usa a acessibilidade do sistema, tal como quando controla o telemóvel com a voz em situações de mãos ocupadas. De facto, é uma forma potente de personalizar a sua experiência, muito ao estilo das automações que tanto gostamos no mundo tech.

Em resumo, se a sua conta já tem o Auto Scroll, ative-o e desfrute; se ainda não, a solução por voz permitir-lhe-á ter um feed contínuo e sem atrito. Pronto para que o seu «Para si» não pare de rolar?

