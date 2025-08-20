O jogo recém-instalado está com solavancos apesar de ter um processador potente e bastante RAM? Se ao aumentar as configurações gráficas aparecem texturas que carregam aos solavancos e a experiência fica irregular, é muito possível que o gargalo não seja a CPU nem a memória do sistema, mas sim a VRAM da sua placa gráfica. No Windows 11 você pode verificar quanta memória de vídeo tem de forma nativa e em segundos, o que ajudará a entender se sua GPU está pronta para a batalha ou se convém ajustar expectativas.

O que é a VRAM e por que importa

A VRAM (Video RAM) é a memória dedicada que a GPU usa para processar e armazenar dados visuais; em outras palavras, é o espaço de trabalho onde são carregadas texturas, buffers e todos esses elementos que permitem desenhar na tela de forma fluida. Quando você joga, edita vídeo em 4K ou trabalha com modelos 3D, a quantidade de VRAM disponível influencia diretamente na nitidez das texturas, na estabilidade dos quadros e na rapidez com que o conteúdo é visualizado, por isso se ela se esgota, o sistema começa a travar e os tempos de carregamento visual aumentam.

Isto explica por que um equipamento com muita RAM e um processador moderno pode “engasgar” se a VRAM for limitada: a memória do sistema não substitui a de vídeo, já que a GPU precisa do seu próprio espaço dedicado. De fato, é comum que um ajuste tão concreto como o nível de detalhe das texturas consuma boa parte da VRAM, e aí é onde se marca a diferença entre jogar com fluidez ou lutar com pausas. Não importa se usa uma NVIDIA GeForce ou uma AMD Radeon: o comportamento é o mesmo porque o gargalo está na memória gráfica e em como as aplicações, através de APIs como DirectX, gerenciam esses recursos.

Método 1: nas Configurações do Windows 11

O Windows 11 oferece um atalho claro no seu painel de ajustes para ver a VRAM que o seu adaptador de vídeo principal reporta. Siga estes passos:

Clique com o botão direito no botão Iniciar da barra de tarefas e abra “Configurações”.

Vá para “Sistema” e depois em “Tela”.

Na seção da tela interna, clique em “Propriedades do adaptador de vídeo para a tela 1”.

Abrirá uma janela com as informações do adaptador; na seção de informações verá a memória dedicada, isto é, a VRAM disponível.

Este método é perfeito se você quer uma leitura rápida diretamente da própria interface do sistema, sem instalar nada nem procurar em menus avançados. Além disso, por estar integrado na seção Tela, é muito conveniente quando está ajustando a resolução ou o escalonamento e quer verificar, no momento, se a quantidade de memória de vídeo encaixa com o perfil gráfico que pretende usar. Vê um valor de VRAM que lhe parece curto para os seus objetivos? Então já sabe que convém moderar as opções mais vorazes em memória, começando por texturas e filtros.

Método 2: com a ferramenta de diagnóstico do DirectX (DxDiag)

Outro caminho igualmente confiável é o DxDiag, a ferramenta de diagnóstico do DirectX que o Windows inclui. Em questão de segundos mostra a memória de tela que sua GPU gerencia:

Pressione Windows + R, digite “dxdiag” e pressione Enter.

Na janela que aparece, mude para a aba “Tela”.

Localize o dado “Memória de tela (VRAM)” para ver quanto tem atribuído o seu adaptador gráfico.

O DxDiag é especialmente útil se quer uma visão sintética do hardware gráfico e do ambiente de execução baseado em DirectX, tudo num só lugar. Uma vez que conhece o valor, pode tomar decisões informadas: se os jogos apresentam travamentos ou as pré-visualizações do editor de vídeo se bloqueiam, talvez esteja no limite da sua VRAM; nesse caso, reduzir o nível de texturas, baixar a resolução dos clipes com que trabalha em edição ou, se for o caso, ponderar uma GPU com mais memória são medidas sensatas.

Em suma, verificar quanta VRAM tem não é apenas um gesto curioso para fãs de especificações; é uma ferramenta de diagnóstico chave para evitar desilusões e ajustar sua experiência. Com os dois métodos nativos do Windows 11 — Configurações e DxDiag — poderá saber num instante se sua placa está preparada para o que pede e agir em consequência: baixar alguns parâmetros gráficos, organizar melhor as cargas de trabalho ou, quando for preciso, dar o salto para uma gráfica com mais memória de vídeo. Seu PC (e seus quadros por segundo) agradecerão.

