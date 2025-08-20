Est-ce que ce jeu fraîchement installé rame malgré un processeur puissant et une bonne quantité de RAM ? Si, en augmentant les paramètres graphiques, des textures se chargent par à-coups et que l’expérience devient irrégulière, il est très probable que le goulot d’étranglement ne soit ni le processeur ni la mémoire système, mais la VRAM de ta carte graphique. Sous Windows 11, tu peux vérifier combien de mémoire vidéo tu as de façon native et en quelques secondes, ce qui t’aidera à savoir si ton GPU est prêt pour l’effort ou s’il vaut mieux ajuster tes attentes.

Qu’est-ce que la VRAM et pourquoi elle est importante

La VRAM (Video RAM) est la mémoire dédiée utilisée par le GPU pour traiter et stocker les données visuelles ; en d’autres termes, c’est l’espace de travail où se chargent les textures, les buffers et tous ces éléments qui permettent d’afficher à l’écran de manière fluide. Lorsque tu joues, que tu montes de la vidéo en 4K ou que tu travailles avec des modèles 3D, la quantité de VRAM disponible influence directement la netteté des textures, la stabilité des images par seconde et la rapidité de prévisualisation du contenu : si elle s’épuise, le système commence à saccader et les temps de rendu visuel s’allongent.

Cela explique pourquoi un ordinateur doté de beaucoup de RAM et d’un processeur moderne peut « enrayer » si la VRAM est limitée : la mémoire système ne remplace pas la mémoire vidéo, car le GPU a besoin de son propre espace dédié. En pratique, un réglage aussi spécifique que le niveau de détail des textures peut consommer une bonne partie de la VRAM, et c’est souvent ce qui fait la différence entre jouer de façon fluide ou lutter contre des arrêts intempestifs. Peu importe que tu utilises une NVIDIA GeForce ou une AMD Radeon : le comportement est le même parce que le goulot d’étranglement se situe dans la mémoire graphique et dans la manière dont les applications, via des API comme DirectX, gèrent ces ressources.

Méthode 1 : depuis Paramètres de Windows 11

Windows 11 propose un raccourci clair depuis son panneau de réglages pour voir la VRAM signalée par ton adaptateur d’affichage principal. Suis ces étapes :

Clic droit sur le bouton Démarrer de la barre des tâches et ouvre «Paramètres».

Va dans «Système» puis dans «Affichage».

Dans la section de l’écran interne, clique sur «Propriétés de l’adaptateur d’affichage pour l’écran 1».

Une fenêtre s’ouvrira avec les informations de l’adaptateur ; dans la section d’information, tu verras la mémoire dédiée, c’est-à-dire la VRAM disponible.

Cette méthode est parfaite si tu veux une lecture rapide directement depuis l’interface du système, sans rien installer ni fouiller dans des menus avancés. De plus, étant intégrée à la section Affichage, elle est très pratique lorsque tu ajustes la résolution ou le zoom et que tu veux vérifier, sur le moment, si la quantité de mémoire vidéo correspond au profil graphique que tu souhaites utiliser. Tu vois une valeur de VRAM qui te paraît insuffisante pour tes objectifs ? Alors tu sais qu’il vaut mieux modérer les options les plus gourmandes en mémoire, en commençant par les textures et les filtres.

Méthode 2 : avec l’outil de diagnostic DirectX (DxDiag)

Une autre voie tout aussi fiable est DxDiag, l’outil de diagnostic DirectX inclus dans Windows. En quelques secondes, il t’indique la mémoire d’écran gérée par ton GPU :

Appuie sur Windows + R, tape «dxdiag» et presse Entrée.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, passe à l’onglet «Affichage».

Repère la mention «Mémoire d’écran (VRAM)» pour voir combien est assigné à ton adaptateur graphique.

DxDiag est particulièrement utile si tu veux une vue synthétique du matériel graphique et de l’environnement d’exécution basé sur DirectX, le tout au même endroit. Une fois que tu connais la valeur, tu peux prendre des décisions éclairées : si les jeux présentent des saccades ou si les prévisualisations dans ton logiciel de montage se figent, il est possible que tu sois à la limite de ta VRAM ; dans ce cas, réduire le niveau des textures, baisser la résolution des clips sur lesquels tu travailles en montage ou, si nécessaire, envisager une carte graphique avec plus de mémoire sont des mesures sensées.

En définitive, vérifier combien de VRAM tu possèdes n’est pas seulement un geste de curiosité pour les passionnés de spécifications : c’est un outil de diagnostic essentiel pour éviter les déceptions et ajuster ton expérience. Avec les deux méthodes natives de Windows 11 — Paramètres et DxDiag — tu sauras instantanément si ta carte est prête pour ce que tu lui demandes et tu pourras agir en conséquence : baisser certains paramètres graphiques, mieux organiser les charges de travail ou, quand il le faudra, passer à une carte avec plus de mémoire vidéo. Ton PC (et tes images par seconde) te remercieront.

.