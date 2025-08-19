Ton carrousel de Stories sur Instagram te montre toujours les mêmes personnes parlant des mêmes choses et tu as l’impression que ton fil est devenu une boucle ? Si cela te parle, tu n’es pas seul : quand quelqu’un est en mode vacances infinies ou partage chaque plat du jour, le défilement devient une répétition constante. La solution élégante et efficace est de les mettre en sourdine. Mettre les Stories en sourdine est une manière discrète de redonner de l’air à ton expérience sans arrêter de suivre qui que ce soit, en préservant le lien et, en plus, avec la tranquillité de pouvoir revenir en arrière quand tu en as envie. Comme quand tu actives le mode Ne pas déranger sur ton téléphone ou que tu mets un canal en sourdine dans Slack, tu ne rends rien irréversible : tu remets simplement de l’ordre.

Pourquoi mettre les Stories en sourdine sauve ton fil

Mettre quelqu’un en sourdine sur Instagram est un geste minime qui produit un grand changement dans ton quotidien sur l’application, car il priorise ce qui t’intéresse vraiment et réduit le bruit visuel qui te vole du temps et de l’attention. En fait, en appliquant ce « filtre personnel », la rangée supérieure cesse d’être occupée par ce contact devenu une présence constante, et tu commences à voir en premier le contenu qui te plaît, ce qui rend la navigation plus légère et plus pertinente.

Un autre avantage clé est qu’il s’agit d’une action privée : c’est une façon subtile de gérer ton fil sans drames et sans avoir à passer par la difficile étape du désabonnement, qui pour beaucoup est un pas trop radical. De plus, comme tu ne fermes aucune porte, au moment où tu voudras reprendre le fil de ces publications, il suffira d’annuler la sourdine pour retrouver leurs Stories comme avant. C’est une stratégie d’hygiène numérique qui, d’un geste minimal, optimise ton temps, améliore ta concentration et t’aide à profiter d’Instagram selon tes propres règles, comme quand tu règles les notifications pour ne garder que celles vraiment importantes.

Comment mettre les Stories en sourdine sur Instagram étape par étape

Mettre en sourdine est simple et prend moins de temps que d’écrire un commentaire. Suis ces étapes depuis l’application :

Ouvre Instagram et localise la rangée de Stories en haut du fil. Maintiens appuyée la photo de profil de la personne dont tu veux mettre les Stories en sourdine.

Dans le menu qui apparaît en bas de l’écran, touche l’option «Mettre en sourdine».

Sélectionne «Mettre les Stories en sourdine». À partir de ce moment, tu ne verras plus les Stories de ce compte en haut de ton fil.

Voilà. Tu n’as pas besoin d’accéder à des réglages cachés ni de naviguer dans des sous-menus : en maintenant une touche et en effectuant deux pressions, ton carrousel devient plus clair. Et quand tu souhaiteras revoir ces publications éphémères, il te suffira d’annuler la sourdine en suivant le même chemin pour les retrouver.

Plus de contrôle : cache tes propres Stories et efface tes traces

Mettre les autres en sourdine n’est qu’une face de la médaille ; l’autre est de décider qui peut voir tes propres Stories. Si tu te préoccupes de la confidentialité ou si tu veux simplement partager quelque chose avec un groupe précis, Instagram permet de masquer tes Stories à des utilisateurs spécifiques, de sorte que seule l’audience souhaitée ait accès à ce contenu éphémère. Cette approche est particulièrement utile lorsque tu mixes environnements personnels et professionnels, ou lorsque tu veux préserver certains moments au sein d’un cercle restreint.

Dans la même logique de garder ton expérience sous contrôle, il existe un autre geste qui apporte de la tranquillité : nettoyer ton historique de recherche. Effacer ces traces aide non seulement à protéger ta confidentialité, mais peut aussi contribuer à libérer de l’espace sur l’appareil et à rafraîchir les suggestions que tu vois. Comme vider le cache du navigateur pour que tout fonctionne plus fluidement, jeter un œil à ton historique sur Instagram fait partie d’un entretien de base de ta vie numérique.

En résumé, mettre les Stories en sourdine est un outil simple et puissant pour remodeler ton fil selon tes préférences, sans frictions sociales et avec des résultats immédiats. Commence par ces comptes qui monopolisent ton carrousel, respire le nouvel ordre et, quand tu veux, récupère leur contenu d’un simple geste. L’intérêt est d’avoir le contrôle : tu décides ce que tu vois, quand tu le vois et avec qui tu partages ce que tu publies. Prêt à reprendre ton fil et à profiter à nouveau d’Instagram comme tu l’aimes ?

.