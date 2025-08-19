¿Tu carrusel de Historias en Instagram te enseña siempre a las mismas personas hablando de lo mismo y sientes que tu feed se ha vuelto un bucle? Si te suena, no estás solo: cuando alguien se pone en modo vacaciones infinitas o comparte cada plato del día, el scroll se convierte en una repetición constante. La solución elegante y efectiva es silenciarlos. Silenciar (mute) las Historias es una manera discreta de devolver aire a tu experiencia sin dejar de seguir a nadie, manteniendo el vínculo y, además, con la tranquilidad de que puedes revertirlo cuando te apetezca. Como cuando activas el modo No molestar en tu móvil o silencias un canal en Slack, no rompes nada: simplemente pones orden.

Por qué silenciar Historias te salva el feed

Silenciar a alguien en Instagram es un gesto pequeño que produce un gran cambio en tu día a día dentro de la app, porque prioriza lo que de verdad te interesa y reduce el ruido visual que te roba tiempo y atención. De hecho, al aplicar este «filtro personal», el carrusel superior deja de estar ocupado por ese contacto que se ha convertido en presencia constante, y empiezas a ver antes el contenido que te apetece, lo que hace que la navegación sea más ligera y significativa.

Otra ventaja clave es que se trata de una acción privada: es una forma sutil de gestionar tu feed sin dramas y sin tener que pasar por el trago de un unfollow, que para muchos es un paso demasiado radical. Además, como no estás cerrando ninguna puerta, en el momento en que quieras retomar el pulso de esas publicaciones, bastará con deshacer el silencio para volver a ver sus Historias donde siempre. Es una estrategia de higiene digital que, con un gesto mínimo, optimiza tu tiempo, mejora tu concentración y te ayuda a disfrutar de Instagram en tus propios términos, igual que cuando ajustas notificaciones para que solo suenen las realmente importantes.

Cómo silenciar Historias en Instagram paso a paso

Aplicar el silencio es sencillo y tarda menos que escribir un comentario. Sigue estos pasos desde la propia app:

Abre Instagram y localiza la fila de Historias en la parte superior del feed. Mantén pulsada la foto de perfil de la persona cuyas Historias quieres silenciar.

En el menú que aparece en la parte inferior de la pantalla, toca la opción «Silenciar».

Selecciona «Silenciar historias». A partir de ese momento, dejarás de ver las Historias de esa cuenta en la parte superior de tu feed.

Eso es todo. No necesitas entrar en ajustes ocultos ni navegar por submenús: con una pulsación larga y dos toques, tu carrusel queda más limpio. Y cuando te apetezca volver a ver esas publicaciones efímeras, basta con deshacer el silencio siguiendo el mismo camino y retomarlo donde lo dejaste.

Más control: oculta tus propias Historias y limpia tu rastro

Silenciar a otros es solo una cara de la moneda; la otra es decidir quién puede ver tus Historias. Si te preocupa la privacidad o simplemente quieres compartir algo con un grupo concreto, Instagram permite ocultar tus Historias a usuarios específicos, de manera que solo tu audiencia deseada tenga acceso a ese contenido efímero. Este enfoque es especialmente útil cuando mezclas entornos personales y profesionales, o cuando quieres mantener ciertos momentos en un círculo reducido.

En la misma línea de mantener tu experiencia bajo control, hay otro gesto que aporta tranquilidad: limpiar tu historial de búsqueda. Borrar ese rastro no solo ayuda a proteger tu privacidad, sino que también puede contribuir a liberar algo de espacio en el dispositivo y a refrescar las sugerencias que ves. Igual que vacías la caché del navegador para que todo vaya más fluido, darle un repaso a tu historial en Instagram forma parte de un mantenimiento básico de tu vida digital.

En resumen, silenciar Historias es una herramienta sencilla y poderosa para rehacer tu feed a tu medida, sin fricciones sociales y con resultados inmediatos. Empieza por esas cuentas que monopolizan tu carrusel, respira el nuevo orden y, cuando quieras, recupera su contenido con un toque. La gracia está en tener el control: tú decides qué ves, cuándo lo ves y con quién compartes lo que publicas. ¿Listo para reclamar tu feed y volver a disfrutar de Instagram como te gusta?