Seu carrossel de Stories no Instagram sempre mostra as mesmas pessoas falando sobre a mesma coisa e você sente que seu feed virou um loop? Se isso soa familiar, você não está sozinho: quando alguém entra no modo férias infinitas ou compartilha cada prato do dia, o scroll vira uma repetição constante. A solução elegante e eficaz é silenciá-los. Silenciar (mute) os Stories é uma forma discreta de devolver ar à sua experiência sem deixar de seguir ninguém, mantendo o vínculo e, além disso, com a tranquilidade de que você pode reverter quando quiser. Como quando ativa o modo No perturbe no seu celular ou silencia um canal no Slack, você não quebra nada: simplesmente coloca ordem.

Por que silenciar os Stories salva seu feed

Silenciar alguém no Instagram é um gesto pequeno que provoca uma grande mudança no seu dia a dia dentro do app, porque prioriza o que realmente lhe interessa e reduz o ruído visual que rouba seu tempo e atenção. De fato, ao aplicar esse «filtro pessoal», o carrossel superior deixa de ser ocupado por esse contato que se tornou presença constante, e você começa a ver primeiro o conteúdo que deseja, o que torna a navegação mais leve e significativa.

Outra vantagem-chave é que se trata de uma ação privada: é uma forma sutil de gerir seu feed sem dramas e sem ter que passar pelo desconforto de deixar de seguir, que para muitos é um passo demasiado radical. Além disso, como você não está fechando nenhuma porta, no momento em que quiser retomar o ritmo dessas publicações, basta desfazer o silêncio para voltar a ver os Stories como antes. É uma estratégia de higiene digital que, com um gesto mínimo, otimiza seu tempo, melhora sua concentração e ajuda você a curtir o Instagram nos seus próprios termos, assim como quando ajusta as notificações para que só toquem as realmente importantes.

Como silenciar Stories no Instagram passo a passo

Aplicar o silêncio é simples e leva menos tempo do que escrever um comentário. Siga estes passos na própria app:

Abra o Instagram e localize a linha de Stories na parte superior do feed. Mantenha pressionada a foto de perfil da pessoa cujas Stories você quer silenciar.

No menu que aparece na parte inferior da tela, toque na opção «Silenciar».

Selecione «Silenciar histórias». A partir desse momento, você deixará de ver as Stories dessa conta na parte superior do seu feed.

Isso é tudo. Você não precisa entrar em ajustes ocultos nem navegar por submenus: com uma pressão longa e dois toques, seu carrossel fica mais limpo. E quando quiser voltar a ver essas publicações efêmeras, basta desfazer o silêncio seguindo o mesmo caminho e retomar onde parou.

Mais controle: oculte seus próprios Stories e limpe seu rastro

Silenciar os outros é apenas um lado da moeda; o outro é decidir quem pode ver seus Stories. Se você se preocupa com a privacidade ou simplesmente quer compartilhar algo com um grupo específico, o Instagram permite ocultar seus Stories de usuários específicos, de modo que apenas a audiência desejada tenha acesso a esse conteúdo efêmero. Essa abordagem é especialmente útil quando mistura ambientes pessoais e profissionais, ou quando quer manter certos momentos em um círculo reduzido.

Nesse mesmo sentido de manter sua experiência sob controle, há outro gesto que traz tranquilidade: limpar seu histórico de buscas. Apagar esse rastro não só ajuda a proteger sua privacidade, como também pode contribuir para liberar espaço no dispositivo e refrescar as sugestões que você vê. Assim como você limpa o cache do navegador para deixar tudo mais fluido, dar uma olhada no seu histórico no Instagram faz parte da manutenção básica da sua vida digital.

Em resumo, silenciar os Stories é uma ferramenta simples e poderosa para refazer seu feed à sua maneira, sem fricções sociais e com resultados imediatos. Comece por aquelas contas que monopolizam seu carrossel, respire a nova ordem e, quando quiser, recupere o conteúdo com um toque. A graça está em ter o controle: você decide o que vê, quando vê e com quem compartilha o que publica. Pronto para reivindicar seu feed e voltar a curtir o Instagram do jeito que gosta?

