¿Quién dijo que los eventos de rol en Twitch están muertos? Tuvieron un auténtico boom años atrás, pero hay series que siguen manteniendo el interés del público y este año vuelve una de las más queridas. Marbella Vice 3 abre servidores para recibir a nada más y nada menos que 150 participantes confirmados; muchos de ellos repetidores que retomarán a sus queridos personajes de anteriores entregas.

Como siempre, no faltan grandes nombres del panorama como Auron, Carola o Perxita, con muchos más que se anunciarán a lo largo del mes de agosto. ¿Preparado para volver a uno de los servidores más gamberros de Grand Theft Auto?

Vuelve Marbella Vice este 2025

Tras una primera entrega que arrasó en Twitch y fuera de él, y una segunda, la cual contó con una extensa lista de participantes, llega Marbella Vice 3 para recuperar ese rol canalla en uno de los servidores de GTA V más exclusivos de todo internet. Multitud de grandes nombres comparten ciudad en una experiencia completamente personalizada hasta el mínimo detalle, llena de referencias que acompañan a célebres streamers que, como es habitual, encarnarán a disparatados personajes

Fecha de estreno de Marbella Vice 3

Arrancamos… 🌴 Vuelve la mejor serie de roleplay 🏝️ pic.twitter.com/YlNc3q8UqO — Marbella 3🌴 (@MarbellaSerie) August 11, 2025

Para ponerle la guinda a este verano, Marbella Vice 3 arrancará oficialmente el 31 de agosto de 2025. Recuerda que no tendrá un canal de Twitch propio donde se retransmita, sino que será cada streamer quien emita sus vivencias a través de sus propios canales habituales desde las famosas calles del servidor de GTA. Y, como viene siendo costumbre, no faltarán recopilatorios y mejores momentos desde diferentes puntos de vista a lo largo y ancho de YouTube y X.

Lista de participantes en Marbella Vice 3 y sus personajes

A continuación te dejamos la lista de los 150 participantes que estarán presentes en Marbella Vice 3 (por orden de anuncio) y los personajes que han interpretado en anteriores entregas (y que podrían retomar en esta ocasión también).

Jacky (CoolLifeGame): Fundador y Chino Chan Mayicius: Fundador Genesis: Igor Carola: Currito Charly Ruiz: Diseñador y El Pisha Auronplay: Tony Gambino Perxita: Carlo Gambino Pato de Aqualand: Jose Gambino, José Heredia «Ruina» Jokki: Gasolino Elisawaves: Iris Márquez (En construcción…) actualizaremos conforme se vayan anunciando.

¿Qué es Marbella Vice?

Si nunca has visto Marbella Vice (ahora rebautizado como Marbella, directamente), es un evento de streaming en Twitch basado en el videojuego Grand Theft Auto V (GTA V), creado en 2021 por los streamers Ibai Llanos y Jacky (CooLifeGame). Es una serie de roleplay donde más de 150 creadores de contenido hispanohablantes interpretan personajes ficticios (policías, mafiosos, civiles, etc.) en una versión virtual inspirada en Marbella, con mapas y elementos referenciando a eventos relacionados con los propios creadores de contenido que participan en el juego.

Cada participante desarrolla historias y tramas interactuando con otros, generando momentos divertidos, dramáticos o caóticos que se retransmiten en directo. El evento, que combina improvisación y narrativa, ha llegado a reunir a miles de espectadores y ha marcado un hito en Twitch por su gran audiencia. En 2024 regresó con una segunda edición, y en este 2025, como indicábamos antes, se espera la tercera, consolidándose como un fenómeno cultural del streaming hispano.