Läuft das frisch installierte Spiel ruckelig, obwohl Sie eine leistungsstarke CPU und viel RAM haben? Wenn beim Hochdrehen der Grafik Texturen ruckartig geladen werden und das Erlebnis ungleichmäßig ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Nadelöhr nicht die CPU oder der Systemspeicher, sondern der VRAM Ihrer Grafikkarte ist. Unter Windows 11 können Sie in Sekundenschnelle und nativ prüfen, wie viel Videospeicher Ihnen zur Verfügung steht. Das hilft Ihnen einzuschätzen, ob Ihre GPU bereit für die Aufgabe ist oder ob Sie die Erwartungen anpassen sollten.

Was ist VRAM und warum ist er wichtig

Der VRAM (Video-RAM) ist der dedizierte Speicher, den die GPU zur Verarbeitung und Speicherung visueller Daten nutzt; mit anderen Worten: es ist der Arbeitsbereich, in dem Texturen, Puffer und alle Elemente geladen werden, die ein flüssiges Rendern auf dem Bildschirm ermöglichen. Beim Spielen, bei der 4K-Videobearbeitung oder bei der Arbeit mit 3D-Modellen beeinflusst die verfügbare VRAM-Menge direkt die Texturschärfe, die Stabilität der Bildraten und die Geschwindigkeit der Vorschauen. Geht der VRAM zur Neige, beginnt das System zu ruckeln und die visuellen Ladezeiten verlängern sich.

Das erklärt, warum ein System mit viel RAM und einer modernen CPU „stolpern“ kann, wenn der VRAM begrenzt ist: der Systemspeicher ersetzt nicht den Videospeicher, denn die GPU benötigt eigenen dedizierten Platz. Tatsächlich verbraucht eine so konkrete Einstellung wie das Detailniveau der Texturen häufig einen Großteil des VRAMs, und genau hier liegt der Unterschied zwischen flüssigem Spielen und ständigen Unterbrechungen. Egal, ob Sie eine NVIDIA GeForce oder eine AMD Radeon verwenden: das Verhalten ist gleich, weil das Nadelöhr im Grafikspeicher liegt und daran, wie Anwendungen über APIs wie DirectX diese Ressourcen verwalten.

Methode 1: über die Einstellungen von Windows 11

Windows 11 bietet eine direkte Abkürzung in den Einstellungen, um den VRAM Ihres primären Anzeigeadapters anzuzeigen. Gehen Sie dabei so vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche in der Taskleiste und öffnen Sie „Einstellungen“.

Öffnen Sie „System“ und anschließend „Anzeige“.

Im Abschnitt der internen Anzeige klicken Sie auf „Eigenschaften des Anzeigeadapters für Anzeige 1“.

Es öffnet sich ein Fenster mit Informationen zum Adapter; im Informationsbereich sehen Sie den dedizierten Speicher, also den verfügbaren VRAM.

Diese Methode ist ideal, wenn Sie eine schnelle Ablesung direkt aus der Systemoberfläche wünschen, ohne etwas installieren oder in erweiterten Menüs suchen zu müssen. Da sie im Bereich Anzeige integriert ist, ist sie besonders praktisch, wenn Sie gerade Auflösung oder Skalierung anpassen und unterwegs prüfen möchten, ob die Menge des Videospeichers zu dem von Ihnen geplanten Grafikprofil passt. Erscheint Ihnen der VRAM-Wert zu knapp für Ihre Ziele? Dann sollten Sie die speicherintensivsten Optionen drosseln, angefangen bei Texturen und Filtern.

Methode 2: mit dem DirectX-Diagnosetool (DxDiag)

Ein ebenso zuverlässiger Weg ist DxDiag, das DirectX-Diagnosetool, das in Windows enthalten ist. In wenigen Sekunden zeigt es Ihnen den von Ihrer GPU verwendeten Bildschirmspeicher an:

Drücken Sie Windows + R, geben Sie „dxdiag“ ein und drücken Sie Enter.

Wechseln Sie im erscheinenden Fenster zur Registerkarte „Anzeige“.

Suchen Sie den Eintrag „Bildschirmspeicher (VRAM)“, um zu sehen, wie viel Ihrem Grafikadapter zugewiesen ist.

DxDiag ist besonders nützlich, wenn Sie eine kompakte Übersicht über die Grafikhardware und die DirectX-Laufzeitumgebung an einem Ort haben möchten. Sobald Sie den Wert kennen, können Sie fundierte Entscheidungen treffen: Wenn Spiele ruckeln oder Vorschauen in Ihrem Videobearbeitungsprogramm stocken, könnte Ihr VRAM an der Grenze sein; in diesem Fall ist es sinnvoll, das Texturlevel zu reduzieren, die Auflösung der Clips in der Bearbeitung zu senken oder — falls angebracht — eine GPU mit mehr Videospeicher in Betracht zu ziehen.

Zusammengefasst: den VRAM zu prüfen ist nicht nur eine neugierige Beschäftigung für Spezifikationsfans, sondern ein wichtiges Diagnosewerkzeug, um Enttäuschungen zu vermeiden und die Erfahrung anzupassen. Mit den zwei nativen Methoden von Windows 11 — Einstellungen und DxDiag — wissen Sie sofort, ob Ihre Karte für das Geforderte bereit ist und können entsprechend handeln: einige Grafikparameter reduzieren, die Arbeitslast besser organisieren oder, wenn nötig, auf eine Grafikkarte mit mehr Videospeicher umsteigen. Ihr PC (und Ihre Frames pro Sekunde) wird es Ihnen danken.

.