As telas sensíveis ao toque são o nosso portal para o mundo digital, mas também ímãs de impressões, poeira e microgotas do dia a dia. A boa notícia é que devolver-lhes o brilho original é fácil se você escolher bem os produtos e seguir uma rotina segura. Quer deixá-la como nova sem arriscar a tela nem os seus revestimentos? Aqui está o guia prático definitivo, baseado em métodos testados e compatíveis com celulares, tablets e monitores táteis, além de adequado para qualquer ecossistema, quer você use um dock USB-C no laptop ou viva com o tablet grudado no sofá. Lembre-se que, se quiser fazer uma boa limpeza do seu Macbook, recentemente fizemos um tutorial.

Preparação e limpeza básica: menos é mais

Antes de qualquer limpeza, desligue o dispositivo por completo e desconecte cabos, carregadores e dongles. Assim reduz os riscos elétricos e evita toques fantasmas enquanto limpa. O passo essencial é um pano de microfibra seco, do tipo que você usaria para óculos: passe a superfície com movimentos suaves e circulares, sem pressionar, para remover poeira e impressões sem riscar.

Se vir zonas mais difíceis, humedeça ligeiramente a microfibra com água (bem torcida, deve ficar húmida, não molhada) e passe apenas nas áreas problemáticas; depois, seque com outra parte do pano ou deixe o painel arejar uns segundos. Quando for necessário um plus de potência, um par de gotas de detergente suave para louça no pano pode ajudar a soltar a sujidade, sempre com toques delicados.

Funcionam muito bem também as toalhitas pré-humidificadas para lentes ou as específicas para eletrónica, desenhadas para superfícies delicadas. Se optar por um spray limpa-ecrãs, pulverize sempre sobre a microfibra, nunca diretamente no vidro. Um conselho do serviço técnico Mobile Kangaroo: uma toalhita de limpeza de lentes costuma ser suficiente; se não tiver, coloque algumas gotas de álcool isopropílico numa microfibra, limpe com suavidade e seque com um pano limpo.

Desinfetar sem riscos: o protocolo correto

Limpar não é o mesmo que desinfetar; o primeiro remove manchas e pó, o segundo procura eliminar bactérias e vírus. Para desinfetar, volte a desligar e desconectar o dispositivo e utilize toalhitas compatíveis com ecrãs: as de álcool isopropílico a 70%, etílico a 75% ou as Clorox Disinfecting Wipes são consideradas seguras para a maioria das superfícies táteis. Passe a toalhita sem encharcá-la e evitando que o líquido entre em portas, grelhas de altifalante ou ranhuras.

Se preferir produtos pensados especificamente para estes usos, existem muitas opções de panos específicos para ecrãs. Seja qual for a escolha, a chave é a aplicação: nada de escoar líquido sobre o ecrã; mantenha a toalhita húmida, não ensopada, e faça passadas suaves de borda a borda.

Precisa de uma solução de emergência? Pode preparar um spray caseiro misturando em partes iguais álcool isopropílico a 70% e água destilada; agite e, muito importante, pulverize a mistura sobre um pano sem fiapos, não sobre o dispositivo. Limpe a tela e deixe secar ao ar alguns instantes. Evite usar álcool puro ou concentrações mais altas do que as indicadas, pois com o tempo podem afetar os revestimentos do painel. Esta abordagem permite desinfetar com eficácia sem renunciar à segurança do seu equipamento, seja o seu smartphone de batalha ou o tablet que usa para gerir a sua domótica como se fosse uma Raspberry Pi com esteroides.

O que evitar e truques profissionais para mantê-la impecável

Líquidos e eletrónica não são amigos, mesmo que o seu dispositivo presuma resistência à água. Nunca mergulhe o ecrã em soluções de limpeza nem pulverize fluidos diretamente sobre o vidro. Se utilizar um pano húmido, torça-o bem e tenha extremo cuidado perto de altifalantes, microfones, bandejas SIM e portas. Da mesma forma, não pressione com força ao limpar: apertar pode danificar o painel ou provocar microfissuras.

Afast-se de produtos de limpeza com lixívia, amoníaco, peróxido de hidrogénio ou álcool em concentrações elevadas (acima de 70% em isopropílico ou de 75% em etílico), pois podem deteriorar a superfície. Também não use papel de cozinha, toalhitas abrasivas nem esfregões, porque podem deixar microarranhões; aposte sempre em microfibra ou toalhitas para lentes/eletrónica.

Para uma manutenção top, um protector de ecrã acrescentará uma camada de segurança contra riscos e facilitará a limpeza diária, enquanto um stylus reduz as marcas de dedos e mantém o painel mais limpo entre limpezas. Se não tiver uma microfibra à mão, um canto de uma t-shirt de algodão limpa pode tirá-lo do aperto de forma pontual. E antes de experimentar qualquer método, consulte o manual do seu dispositivo ou o site do fabricante por se houver indicações específicas para o seu modelo. Com estas normas, terá uma rotina que cuida do seu ecrã e prolonga a sua vida útil, ao mesmo tempo que mantém aquele aspeto “recém-saído da caixa” que tanto gostamos os que tratamos bem o nosso setup.

