Já tentou abrir um vídeo MP4 e o seu PC mostrou uma mensagem de erro? Fique tranquilo, você não é o único. O formato MP4 é um dos mais difundidos na Internet por seu equilíbrio entre qualidade e tamanho, mas dependendo do reprodutor que tiver instalado, pode não reproduzir à primeira tentativa. A boa notícia é que você não precisa ser um jedi do vídeo digital para resolver isso: com alguns cliques e o reprodutor adequado, você estará assistindo ao seu arquivo em questão de segundos. Além disso, se gosta de afinar o seu equipamento como quem otimiza a BIOS de uma placa-mãe, também pode escolher qual aplicação sempre abrirá esses arquivos por padrão.

Abrir um MP4 no Windows: do duplo clique ao “Abrir con”

O mais rápido é localizar o MP4 no seu disco, pen drive ou na pasta de downloads e dar um duplo clique: ele será aberto com o reprodutor predefinido do Windows. Na maior parte dos equipamentos, esse papel cabe ao Windows Media Player, que na sua versão 12 reproduz MP4 sem necessidade de nada extra; se usa a versão 11 ou anterior, precisará instalar um codec compatível ou recorrer a um reprodutor alternativo.

Se preferir escolher manualmente a app com que abrir o ficheiro, clique com o botão direito sobre o MP4, selecione “Abrir con” e escolha a sua opção favorita, como VLC Media Player, iTunes ou o próprio Windows Media Player. Esse menu é perfeito quando tem vários reprodutores instalados e quer testar qual lhe oferece a melhor reprodução, ou simplesmente quando deseja usar pontualmente uma app concreta sem alterar mais nada.

Outra via é abrir primeiro o seu reprodutor e, a partir do seu menu “Archivo” > “Abrir”, procurar o vídeo por nome e pasta; este método é muito útil quando move conteúdo entre discos ou trabalha com bibliotecas de media. Quer que todos os MP4 sejam sempre abertos com o seu reprodutor de confiança? No Windows, clique com o botão direito sobre qualquer ficheiro MP4, entre em “Propriedades”, separador “Geral”, pressione “Alterar” e selecione a aplicação desejada; confirme com “Aceptar” e pronto, missão cumprida.

Antes de complicar-se, verifique que o ficheiro termina em “.mp4”, pois por vezes um nome mal escrito confunde até o melhor software. E um conselho básico de segurança: descarregue os seus vídeos e reprodutores de sites de confiança, porque a última coisa que quer é que um simples clipe traga “convidados” indesejados ao seu sistema.

Reprodutores de terceiros: o canivete suíço (e as suas precauções)

Quando o reprodutor incluído no sistema fica curto, instalar uma alternativa costuma ser mais cómodo do que batalhar com pacotes de codecs. VLC Media Player, Media Player Classic ou XBMC (o veterano centro multimédia que muitos ainda recordam) são nomes míticos entre quem quer que “tudo se reproduza à primeira”. Estas aplicações, muitas vezes gratuitas, integram os seus próprios decodificadores e suportam praticamente qualquer formato de vídeo e áudio, o que as converte em ferramentas polivalentes.

O VLC, por exemplo, é ao vídeo o que um bom gestor de pacotes é ao Linux: abrange quase tudo e raramente o deixa na mão. Além disso, ao poder escolher entre várias opções, pode optar por reprodutores mais leves se o seu equipamento estiver justo de recursos, permitindo que a CPU se concentre no importante: descodificar o vídeo e manter a reprodução fluida. Para os mais avançados, até existem softwares de edição como o Camtasia para retocar clipes, e soluções de automatização como o Virtual DJ Pro que permitem criar listas de reprodução de vídeos e reproduzi-los um após outro sem intervenção.

No entanto, junto à versatilidade vem a responsabilidade. Instalar software de terceiros que não esteja aprovado ou revisto pode ser arriscado; alguns instaladores trazem adware, spyware ou malware disfarçado. Evite packs de codecs aleatórios e downloads suspeitos, e prefira os sites oficiais de cada programa ou repositórios bem reputados. Noutras palavras: melhor um único reprodutor de confiança do que três duvidosos. Com essa simples precaução, irá disfrutar dos seus MP4 sem surpresas desagradáveis.

Usa um Mac? QuickTime e VLC facilitam-lhe a vida

No Mac, o caminho é igualmente direto. O reprodutor por defeito é o QuickTime Player, por isso com um duplo clique sobre o MP4 deverá estar a reproduzir de imediato. Se preferir outra app, clique com o botão direito sobre o ficheiro, escolha “Abrir con” e selecione a alternativa que gostar, como o VLC para OS X, que também está disponível no Mac e oferece o mesmo amplo suporte de formatos que no Windows.

Como no PC, pode abrir primeiro o reprodutor e usar “Archivo” > “Abrir” para localizar o vídeo se o tiver num disco externo ou numa estrutura de pastas complexa. Se vai ver MP4 com frequência numa app concreta, defina essa aplicação como predefinida a partir do diálogo de informação do ficheiro, e assim cada duplo clique irá para o reprodutor correto sem mais passos intermédios.

Para quem quer ir um passo mais além, as mesmas ideias aplicam-se no ecossistema da Apple: edite com ferramentas especializadas se precisar de polir o conteúdo, ou arme listas que se reproduzam automaticamente se estiver a preparar um evento ou uma sessão de vídeo. E, claro, descarregue sempre de fontes confiáveis; é uma prática essencial em qualquer sistema operativo.

Resumindo, reproduzir MP4 no seu computador é tão simples como escolher o reprodutor adequado e, se desejar, configurá‑lo como predefinido. Com o Windows Media Player 12, o QuickTime Player e opções como o VLC à mão, tem todas as peças para desfrutar dos seus vídeos sem complicações. Pronto para carregar no play e deixar o buffering no passado?

.