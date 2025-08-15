O mítico Pebble está vivendo seu próprio retorno tecnológico e, desta vez, não é um simples aceno à nostalgia: Eric Migicovsky, seu fundador, mostrou o design final do novo Pebble Time 2 com uma mistura muito atraente de materiais premium, sensores inteligentes e uma tela e-paper a cores que promete autonomia de sobra. Quem disse que um smartwatch não pode aguentar um mês longe do carregador?

Um clássico que volta com aço, parafusos e espíritu maker

O Pebble Time 2 chega como uma reinterpretação moderna do modelo de 2016, preservando a essência que conquistou sua comunidade, mas elevando o nível de acabamento. A caixa, tanto frontal quanto traseira, é fabricada em aço inoxidável 316, com botões do mesmo material que incorporam um estriado para melhorar a aderência e manter a estética dos antigos Pebble Time Steel. A tampa posterior é fixa com parafusos em vez de abas, uma decisão que busca aumentar a resistência à água e, além disso, facilitar a substituição da bateria com ferramentas padrão, o que combina com aquele DNA prático que sempre distinguiu a Pebble.

A superfície do relógio está protegida por cristal endurecido para mitigar arranhões, enquanto a pulseira usa um sistema de liberação rápida de 22 mm, de modo que trocar de estilo é questão de segundos e sem ferramentas. A marca planeja oferecer quatro variantes de cor —ainda por decidir— e confirmou que quem reservou o modelo Pebble 2 Duo poderá alterar seu pedido para este novo Time 2 sem perder sua posição na fila.

Após recuperar a marca Pebble, Migicovsky já havia mostrado a primeira demo do Pebble 2 Duo (anteriormente conhecido como Core 2 Duo), um movimento que marcou o início deste retorno. Agora, com o design final do Time 2 sobre a mesa e um calendário que aponta para envios a partir de dezembro de 2025, a coisa fica séria para quem passou anos esperando um relógio simples, durável e muito personalizável.

Tela e-paper tátil com 64 cores e retroiluminação RGB

A grande protagonista é a tela: um painel e-paper de 1,5 polegadas capaz de mostrar 64 cores, visível à luz do sol e com um consumo energético muito inferior ao de um LCD tradicional. Além disso, é tátil, por isso reduz a dependência dos botões físicos e possibilita interações mais naturais no dia a dia, algo que os fãs de interfaces simples vão agradecer. Se você já usou um leitor tipo Kindle, terá uma ideia do conforto que a tecnologia de tinta eletrônica oferece quando falamos de legibilidade e eficiência.

A retroiluminação do Pebble Time 2 também dá um salto importante: incorpora um sistema RGB multicolor que não só permite personalizar a cor da luz de fundo, como pode variar automaticamente em função do app ou da notificação que você receber, abrindo a porta para códigos de cor muito úteis. Pense nisso como a iluminação de um teclado gamer que te “fala” com cores, mas aplicada ao seu pulso e com a sobriedade minimalista típica da Pebble.

O conjunto se completa com um alto-falante integrado que reproduz avisos sonoros e o áudio de apps, e que permite atender chamadas quando o relógio está conectado ao smartphone. A combinação de tela de baixo consumo, retroiluminação inteligente e áudio integrado cria uma experiência que busca equilibrar praticidade e autonomia, sem cair no desperdício energético de outros smartwatches mais “brilhantes” mas menos duráveis.

Saúde, sensores e 30 dias de bateria: uma proposta diferente

No capítulo de sensores, o Time 2 chega bem equipado: integra um medidor de frequência cardíaca na parte traseira para monitorar seu pulso, pode contar passos durante o dia e registrar o sono à noite, e faz isso mesmo sem a necessidade de levar o celular junto para as funções básicas. A isso se somam dois microfones —o segundo com cancelamento de ruído ambiental— pensados para melhorar as chamadas ou os comandos de voz, além de uma bússola que complementa as funções de navegação quando o relógio trabalha junto ao GPS do smartphone.

A vibração fica a cargo de um motor linear que oferece hápticas mais precisas para notificações, alarmes e interações dentro de apps, com padrões diferenciados segundo o tipo de aviso, de modo que você possa “ler” com o pulso sem olhar para a tela. Em paralelo, a equipe está finalizando os testes de estanqueidade; a construção com tampa aparafusada indica bons resultados e o objetivo é que você possa usá-lo nadando e em esportes aquáticos, embora o nível final de certificação ainda esteja em validação.

E a autonomia? É aqui que o e-paper desfila sua magia: a marca estima até 30 dias por carga, um número que coloca o Time 2 em uma liga própria frente à maioria dos relógios com telas tradicionais. Esse enfoque “menos é mais” encaixa com a filosofia Pebble de priorizar funções essenciais, notificações claras e uma experiência sem atritos, mais do que perseguir o brilho absoluto.

O retorno da Pebble também despertou comentários sobre o que a comunidade espera de um smartwatch em 2025. Entre as reações iniciais, há quem celebre a volta por pura nostalgia, enquanto outros apontam que, para abandonar seu relógio atual, precisariam de coisas como pagamentos NFC, conectividade LTE ou um app de fitness mais ambicioso. Esse debate é saudável e, de fato, serve para situar o Time 2: uma alternativa diferente, centrada em eficiência, legibilidade e modularidade, que não pretende ser um mini-smartphone no pulso, mas sim um companheiro fiável, configurável e com bateria para semanas.

Com sua mistura de aço 316, tela e-paper tátil de 64 cores, retroiluminação RGB, microfones com cancelamento de ruído, bússola, alto-falante e um design pensado para durar —e manter-se—, o Pebble Time 2 chega com uma proposta tão peculiar quanto coerente. Se você procurava um relógio que não peça uma tomada a toda hora e que possa “hackear” ao seu gosto com estilos e cores, este retorno pode ser exatamente o que você queria.

