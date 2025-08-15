Le mythique Pebble vit son propre retour technologique et, cette fois, ce n’est pas un simple clin d’œil à la nostalgie : Eric Migicovsky, son fondateur, a montré le design final du nouveau Pebble Time 2 avec un mélange très attractif de matériaux haut de gamme, de capteurs intelligents et un écran e-paper couleur qui promet une autonomie à n’en plus finir. Qui a dit qu’une montre connectée ne pouvait pas tenir un mois loin du chargeur ?

Un classique qui revient avec de l’acier, des vis et un esprit maker

Le Pebble Time 2 arrive comme une réinterprétation moderne du modèle de 2016, conservant l’essence qui a séduit sa communauté, mais en élevant le niveau de finition. Le boîtier, tant à l’avant qu’à l’arrière, est fabriqué en acier inoxydable 316, avec des boutons du même matériau qui comportent un striage pour améliorer la prise en main et préserver l’esthétique des anciens Pebble Time Steel. La partie arrière est fixée avec des vis au lieu d’encoches, une décision qui vise à augmenter la résistance à l’eau et, en outre, à faciliter le remplacement de la batterie avec des outils standards, ce qui correspond à cet ADN pratique qui a toujours distingué Pebble.

La surface de la montre est protégée par un verre trempé pour atténuer les rayures, tandis que le bracelet utilise un système de libération rapide de 22 mm, de sorte que changer de style se fait en quelques secondes et sans outils. La marque prévoit d’offrir quatre variantes de couleur — encore à déterminer — et a confirmé que ceux qui avaient réservé le modèle Pebble 2 Duo pourront modifier leur commande pour ce nouveau Time 2 sans perdre leur place dans la file.

Après avoir récupéré la marque Pebble, Migicovsky avait déjà montré la première démo du Pebble 2 Duo (anciennement connu sous le nom de Core 2 Duo), un mouvement qui a marqué le début de ce retour. Maintenant, avec le design final du Time 2 sur la table et un calendrier qui pointe des envois à partir de décembre 2025, les choses deviennent sérieuses pour ceux qui attendaient depuis des années une montre simple, durable et très personnalisable.

Écran e-paper tactile avec 64 couleurs et rétroéclairage RGB

La grande protagoniste est l’écran : une dalle e-paper de 1,5 pouce capable d’afficher 64 couleurs, visible en plein soleil et avec une consommation énergétique bien inférieure à celle d’un LCD traditionnel. De plus, il est tactile, ce qui diminue la dépendance aux boutons physiques et permet des interactions plus naturelles au quotidien, quelque chose que les fans d’interfaces simples apprécieront. Si vous avez utilisé une liseuse type Kindle, vous aurez une idée du confort qu’offre la technologie à encre électronique en termes de lisibilité et d’efficacité.

Le rétroéclairage du Pebble Time 2 fait aussi un bond important : il intègre un système RGB multicolore qui permet non seulement de personnaliser la couleur du rétroéclairage, mais qui peut varier automatiquement en fonction de l’application ou de la notification que vous recevez, ouvrant la porte à des codes couleur très utiles. Pensez-y comme l’éclairage d’un clavier gaming qui vous « parle » avec des couleurs, mais appliqué à votre poignet et avec la sobriété minimaliste typique de Pebble.

L’ensemble est complété par un haut-parleur intégré qui restitue les alertes sonores et l’audio des applications, et qui permet de répondre aux appels lorsque la montre est connectée au smartphone. La combinaison d’un écran à faible consommation, d’un rétroéclairage intelligent et d’un audio intégré crée une expérience qui cherche à équilibrer praticité et autonomie, sans tomber dans le gaspillage énergétique d’autres smartwatches plus « brillants » mais moins durables.

Santé, capteurs et 30 jours d’autonomie : une proposition différente

Côté capteurs, le Time 2 est bien armé : il intègre un capteur de fréquence cardiaque à l’arrière pour surveiller votre pouls, peut compter les pas pendant la journée et enregistrer le sommeil la nuit, et le fait même sans avoir besoin d’avoir le téléphone sur soi pour les fonctions basiques. S’y ajoutent deux microphones — le second avec annulation du bruit ambiant — pensés pour améliorer les appels ou les commandes vocales, ainsi qu’une boussole qui complète les fonctions de navigation lorsque la montre travaille de concert avec le GPS du smartphone.

La vibration est assurée par un moteur linéaire qui offre des retours haptiques plus précis pour les notifications, les alarmes et les interactions au sein des applications, avec des motifs différenciés selon le type d’alerte, de sorte que vous puissiez « lire » avec le poignet sans regarder l’écran. Parallèlement, l’équipe finalise les tests d’étanchéité ; la construction avec couvercle vissé laisse présager de bons résultats et l’objectif est que vous puissiez l’utiliser pour nager et pour les sports aquatiques, même si le niveau final de certification est encore en validation.

Et l’autonomie ? C’est là que l’e-paper déploie sa magie : la marque estime jusqu’à 30 jours par charge, un chiffre qui place le Time 2 dans une ligue à part par rapport à la majorité des montres avec écrans traditionnels. Cette approche « moins c’est plus » s’accorde avec la philosophie Pebble de prioriser les fonctions essentielles, des notifications claires et une expérience sans friction, plutôt que de poursuivre l’éclat absolu.

Le retour de Pebble a aussi suscité des commentaires sur ce que la communauté attend d’une montre connectée en 2025. Parmi les réactions initiales, certains célèbrent le retour par pure nostalgie, tandis que d’autres indiquent que pour abandonner leur montre actuelle ils auraient besoin de choses comme le paiement NFC, la connectivité LTE ou une application fitness plus ambitieuse. Ce débat est sain et, en fait, sert à situer le Time 2 : une alternative différente, centrée sur l’efficacité, la lisibilité et la modularité, qui ne prétend pas être un mini-smartphone au poignet, mais un compagnon fiable, configurable et avec une batterie pour des semaines.

Avec son mélange d’acier 316, un écran e-paper tactile de 64 couleurs, un rétroéclairage RGB, des microphones avec annulation de bruit, une boussole, un haut-parleur et un design pensé pour durer — et rester —, le Pebble Time 2 arrive avec une proposition aussi particulière que cohérente. Si vous cherchiez une montre qui ne vous demande pas une prise toutes les deux minutes et que vous pouvez « hacker » à votre goût avec des styles et des couleurs, ce retour peut être exactement ce que vous vouliez.