Hast du versucht, ein MP4-Video zu öffnen und dein PC hat dir eine Fehlermeldung angezeigt? Keine Sorge, du bist nicht allein. Das MP4-Format gehört zu den am weitesten verbreiteten im Internet, da es Qualität und Dateigröße gut ausbalanciert, aber je nach installiertem Player wird es vielleicht nicht beim ersten Versuch abgespielt. Die gute Nachricht: Du musst kein Jedi des digitalen Videos sein, um das zu beheben: Mit ein paar Klicks und dem passenden Player siehst du deine Datei innerhalb von Sekunden. Außerdem kannst du, wenn du dein System gern so feinabstimmst wie jemand, der das BIOS eines Motherboards optimiert, auch festlegen, welche Anwendung diese Dateien standardmäßig öffnen soll.

MP4 in Windows öffnen: vom Doppelklick bis „Öffnen mit“

Am schnellsten ist es, die MP4-Datei auf deiner Festplatte, deinem USB-Stick oder im Download-Ordner zu finden und doppelt zu klicken: Sie wird mit dem Standardplayer von Windows geöffnet. Auf den meisten Rechnern übernimmt Windows Media Player diese Rolle; in Version 12 spielt er MP4 ohne zusätzliche Komponenten ab. Wenn du Version 11 oder älter verwendest, musst du einen kompatiblen Codec installieren oder auf einen alternativen Player zurückgreifen.

Wenn du die App zum Öffnen der Datei manuell wählen möchtest, mache einen Rechtsklick auf die MP4-Datei, wähle „Öffnen mit“ und entscheide dich für deine Lieblingsoption, etwa VLC Media Player, iTunes oder den Windows Media Player. Dieses Menü ist perfekt, wenn mehrere Player installiert sind und du testen willst, welcher die beste Wiedergabe liefert, oder wenn du punktuell eine bestimmte App nutzen möchtest, ohne sonst etwas zu ändern.

Eine andere Möglichkeit ist, zuerst deinen Player zu öffnen und im Menü „Datei“ > „Öffnen“ nach dem Video anhand von Name und Ordner zu suchen; diese Methode ist sehr nützlich, wenn du Inhalte zwischen Festplatten verschiebst oder mit Medienbibliotheken arbeitest. Möchtest du, dass alle MP4-Dateien immer mit deinem bevorzugten Player geöffnet werden? Klicke in Windows mit der rechten Maustaste auf eine beliebige MP4-Datei, öffne „Eigenschaften“, den Reiter „Allgemein“, klicke auf „Ändern“ und wähle die gewünschte Anwendung; bestätige mit „OK“ und fertig, Mission erfüllt.

Bevor du dir den Kopf zerbrichst, prüfe, ob die Datei tatsächlich auf „.mp4″ endet, denn manchmal verwirrt ein falsch benannter Dateiname sogar die beste Software. Und ein grundlegender Sicherheitstipp: Lade Videos und Player nur von vertrauenswürdigen Seiten herunter, denn das Letzte, was du willst, ist, dass ein einfacher Clip unerwünschte „Gäste“ in dein System bringt.

Drittanbieter-Player: das Schweizer Taschenmesser (und seine Vorsichtsmaßnahmen)

Wenn der im System enthaltene Player nicht ausreicht, ist die Installation einer Alternative meist bequemer, als sich mit Codec-Paketen herumzuschlagen. VLC Media Player, Media Player Classic oder XBMC (das alte Media-Center, an das sich viele noch erinnern) sind legendäre Namen für alle, die wollen, dass „alles auf Anhieb läuft“. Diese Programme, oft kostenlos, bringen eigene Decoder mit und unterstützen praktisch jedes Video- und Audioformat, was sie zu echten Allroundern macht.

VLC ist zum Video etwa das, was ein guter Paketmanager für Linux ist: Er deckt fast alles ab und lässt dich selten im Stich. Außerdem kannst du, je nach Bedarf, leichtere Player wählen, wenn dein System wenig Ressourcen hat, sodass die CPU sich auf das Wesentliche konzentrieren kann: das Dekodieren des Videos und eine flüssige Wiedergabe. Für Fortgeschrittene gibt es sogar Schnittprogramme wie Camtasia zum Nachbearbeiten von Clips und Automatisierungslösungen wie Virtual DJ Pro, mit denen man Wiedergabelisten aus Videos erstellen und sie nacheinander abspielen kann, ohne eingreifen zu müssen.

Allerdings bringt Vielseitigkeit auch Verantwortung mit sich. Drittsoftware, die nicht geprüft oder offiziell freigegeben ist, kann riskant sein; manche Installer kommen mit Adware, Spyware oder getarnter Malware. Vermeide zufällige Codec-Pakete und verdächtige Downloads und setze auf die offiziellen Websites der Programme oder gut reputierte Repositorien. Anders gesagt: Lieber ein verlässlicher Player als drei fragwürdige. Mit dieser einfachen Vorsichtsmaßnahme kannst du deine MP4s ohne unangenehme Überraschungen genießen.

Benutzt du einen Mac? QuickTime und VLC machen es dir leicht

Auf dem Mac ist der Weg ebenso direkt. Der Standardplayer ist QuickTime Player, sodass ein Doppelklick auf die MP4 normalerweise sofort die Wiedergabe startet. Wenn du eine andere App bevorzugst, klicke mit der rechten Maustaste auf die Datei, wähle „Öffnen mit“ und entscheide dich für eine Alternative wie VLC für macOS, das auch auf dem Mac erhältlich ist und denselben breiten Format-Support wie unter Windows bietet.

Wie beim PC kannst du zuerst den Player öffnen und „Datei“ > „Öffnen“ verwenden, um das Video zu finden, wenn es auf einer externen Festplatte liegt oder in einer komplexen Ordnerstruktur. Wenn du MP4s häufig mit einer bestimmten App ansehen willst, lege diese als Standardanwendung über das Informationsfenster der Datei fest, dann führt jeder Doppelklick direkt zum richtigen Player ohne weitere Schritte.

Für diejenigen, die einen Schritt weitergehen wollen, gelten die gleichen Ideen im Apple-Ökosystem: Bearbeite mit spezialisierten Tools, wenn du Inhalte aufpolieren musst, oder erstelle automatische Wiedergabelisten, wenn du eine Veranstaltung oder eine Videosession vorbereitest. Und natürlich: Lade immer aus vertrauenswürdigen Quellen herunter; das ist auf jedem Betriebssystem eine Grundregel.

Zusammenfassend ist das Abspielen von MP4s auf deinem Computer so einfach wie die Wahl des passenden Players und — falls gewünscht — das Festlegen als Standard. Mit Windows Media Player 12, QuickTime Player und Optionen wie VLC hast du alle Teile, um deine Videos problemlos zu genießen. Bereit, auf Play zu drücken und das Buffering hinter dir zu lassen?

