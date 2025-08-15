Les écrans tactiles sont notre portail vers le monde numérique, mais aussi des aimants à traces de doigts, à poussière et à micro-gouttes du quotidien. La bonne nouvelle, c’est qu’il est facile de leur rendre leur éclat d’origine si vous choisissez bien les produits et suivez une routine sûre. Vous voulez la laisser comme neuve sans risquer l’écran ni ses revêtements ? Voici le guide pratique définitif, basé sur des méthodes éprouvées et compatibles avec les mobiles, tablettes et moniteurs tactiles, ainsi qu’adapté à tout écosystème, que vous utilisiez une station d’accueil USB-C sur votre ordinateur portable ou que vous viviez avec la tablette collée au canapé. N’oubliez pas que si vous voulez faire un bon nettoyage de votre Macbook, nous avons récemment publié un tutoriel.

Préparation et nettoyage de base : moins, c’est plus

Avant tout nettoyage, éteignez complètement l’appareil et débranchez câbles, chargeurs et dongles. Cela réduit les risques électriques et évite les touches fantômes pendant le nettoyage. L’outil essentiel est un chiffon en microfibre sec, du type que vous utiliseriez pour des lunettes : passez la surface avec des mouvements doux et circulaires, sans appuyer, pour enlever poussière et traces sans rayer.

Si vous voyez des zones récalcitrantes, humidifiez légèrement la microfibre avec de l’eau (bien essorée, elle doit être humide, pas mouillée) et repassez uniquement sur les zones problématiques ; ensuite, séchez avec une autre partie du chiffon ou laissez le panneau s’aérer quelques secondes. Quand il faut un peu plus de puissance, une ou deux gouttes de savon liquide doux pour vaisselle sur le chiffon peuvent aider à décoller la saleté, toujours avec des gestes délicats.

Les lingettes pré-humidifiées pour lentilles ou celles spécifiques pour l’électronique fonctionnent également très bien, conçues pour les surfaces délicates. Si vous optez pour un spray nettoyant pour écrans, vaporisez toujours sur la microfibre, jamais directement sur le verre. Un conseil du service technique Mobile Kangaroo : une lingette de nettoyage pour lentilles suffit généralement ; si vous n’en avez pas, mettez quelques gouttes d’alcool isopropylique sur une microfibre, nettoyez en douceur et séchez avec un chiffon propre.

Désinfecter sans risques : le bon protocole

Nettoyer n’est pas la même chose que désinfecter ; la première opération enlève taches et poussière, la seconde vise à éliminer bactéries et virus. Pour désinfecter, éteignez et débranchez à nouveau l’appareil et utilisez des lingettes compatibles avec les écrans : celles à base d’alcool isopropylique à 70 %, d’alcool éthylique à 75 % ou les Clorox Disinfecting Wipes sont considérées comme sûres pour la plupart des surfaces tactiles. Passez la lingette sans l’imbiber et sans que le liquide pénètre les ports, grilles d’enceinte ou fentes.

Si vous préférez des produits conçus spécifiquement pour cet usage, il existe de nombreuses options de chiffons spécifiques pour écrans. Quel que soit votre choix, la clé est l’application : pas de liquide versé sur la surface ; gardez la lingette humidifiée, pas dégoulinante, et effectuez des passages doux d’un bord à l’autre.

Besoin d’une solution d’urgence ? Vous pouvez préparer un spray maison en mélangeant à parts égales alcool isopropylique à 70 % et eau distillée ; agitez et, très important, pulvérisez le mélange sur un chiffon sans peluche, pas sur l’appareil. Nettoyez l’écran et laissez sécher à l’air quelques instants. Évitez l’alcool pur ou des concentrations supérieures à celles indiquées, car avec le temps elles peuvent affecter les revêtements du panneau. Cette approche permet de désinfecter efficacement sans compromettre la sécurité de votre équipement, qu’il s’agisse de votre smartphone quotidien ou de la tablette que vous utilisez pour gérer votre domotique comme une Raspberry Pi surboostée.

Ce qu’il faut éviter et astuces pro pour la garder impeccable

Les liquides et l’électronique ne font pas bon ménage, même si votre appareil est déclaré résistant à l’eau. Ne plongez jamais l’écran dans des solutions de nettoyage ni ne vaporisez des liquides directement sur le verre. Si vous utilisez un chiffon humide, essorez-le soigneusement et soyez extrêmement prudent près des haut-parleurs, microphones, tiroirs SIM et ports. De même, ne frottez pas fort en nettoyant : appuyer peut endommager le panneau ou provoquer de microfissures.

Évitez les nettoyants contenant de l’eau de Javel, de l’ammoniac, du peroxyde d’hydrogène ou de l’alcool à haute concentration (au-dessus de 70 % pour l’isopropanol ou au-dessus de 75 % pour l’éthanol), car ils peuvent détériorer la surface. N’utilisez pas non plus du papier essuie-tout, des lingettes abrasives ou des éponges, car elles peuvent laisser des micro-rayures ; préférez toujours la microfibre ou les lingettes pour lentilles/électronique.

Pour un entretien optimal, un protecteur d’écran ajoutera une couche de sécurité contre les rayures et facilitera le nettoyage quotidien, tandis qu’un stylet réduit les traces de doigts et garde le panneau plus propre entre les passages. Si vous n’avez pas de microfibre sous la main, un coin d’un t-shirt en coton propre peut dépanner ponctuellement. Et avant d’essayer une méthode quelconque, consultez le manuel de votre appareil ou le site du fabricant pour d’éventuelles indications spécifiques à votre modèle. Avec ces règles, vous aurez une routine qui soigne votre écran et prolonge sa durée de vie, tout en conservant cet aspect « sorti de la boîte » que nous aimons tant, nous qui choyons notre setup.

.