Cómo ver tus 9 publicaciones más populares de Instagram en 2019

Desde hace muchos, muchos, muchos, muchos años (en realidad no tantos), cada diciembre te contamos cómo realizar ese collage que presumiblemente ya estés viendo por las redes sociales, más concretamente en Instagram, donde se muestran las publicaciones que más «me gusta» han recibido durante este 2019. Los usuarios realizan así su particular vistazo al año y recuerdan los mejores momentos compartidos en la red social de fotografía.

Llevar a cabo este Top 9 de Instagram es realmente sencillo y en esta entrada, por primera vez, te acercamos varios métodos para que elijas el que prefieras.

El Top 9 de Instagram personalizado con tus mejores fotos de 2019

En los últimos años este proceso se ha vuelto toda una tradición y no son pocas las páginas web que han brotado a raíz del éxito del invento. Por ello, sólo te traemos las que consideramos más fiables.

Requisitos previos

Eso sí, tu cuenta debe ser pública para realizar este top de fotos 2019 de Instagram ya que si la tienes establecida como privada, el software no podrá «ver» qué fotos han sido las más populares de tu perfil.

Para hacerla pública bastará con entrar en Instagram, desplazarte hasta tu perfil, tocar el icono de tres líneas horizontales y acceder a Configuración > Privacidad > Privacidad de la cuenta y desactivar la opción Cuenta privada.

Luego, una vez hayas obtenido tu collage de fotos, puedes volver a establecerla como privada si así lo prefieres.

Obteniendo el top 2019 en la web Best Nine

Por un lado tenemos bestnine.net, una página web veterana en esto y a la que solemos recurrir cada año. Es totalmente gratuita y no requiere ni iniciar sesión (así no le entregamos nuestra contraseña a nadie) ni descargar ninguna app.

Entra en bestnine.net. Introduce tu nombre de usuario (sin @) en la barra donde dice «Instagram ID» y dale a GET. Espera a que termine de procesar tu solicitud.

Si quieres, puedes cerrar la página web y volver más tarde en el caso de que ésta tarde mucho en realizar el trabajo (la sobrecarga de peticiones suele ser el motivo). Sólo tendrás que volver a introducir tu nombre de usuario para ver si tu Top 9 ya está listo o no.

Finalmente, te devolverá la imagen y podrás descargarla en tu dispositivo para colgarla en Instagram o donde tú quieras. Adicionalmente también te muestra otros datos como el número total de likes que has recibido este año, por ejemplo.

Obteniendo el top 2019 en la web Top Nine

Otra de las que lleva tiempo en esto es la web Topnine.co, es quizá más rápida que Best Nine en ofrecer los resultados e igualmente es gratuita y no requiere inicio de sesión.

Entra en topnine.co Introduce tu nombre de usuario (sin @) en la barra y dale a Continue. Introduce tu email. Espera a que termine de procesar tu solicitud.

En este caso, el email sirve para que el servicio nos envíe un correo de aviso cuando el montaje esté listo, así no tenemos que estar pendientes de abrir la página web cada dos por tres (puedes revocar el consentimiento yendo a topnine.co/forget-me). Una vez procesado, obtendrás tu collage y lo podrás descargar en tu smartphone, tablet, ordenador o desde el dispositivo en el que estés navegando.

En la página de resultados también veremos otros datos como el número total de publicaciones que hemos realizado este año (no cuentan las historias), el total de «me gusta» recibidos y una media de likes por publicación.

De igual forma, Top Nine dispone de una app dedicada que podemos descargar gratuitamente en nuestros terminales iOS y Android.

Exclusivamente con la app, podemos crear un vídeo para compartir en nuestra historias de Instagram (además del propio collage).

Cabe destacar que el montaje simplemente «mira» tus 9 publicaciones que más corazones han obtenido a lo largo del año y las ordena en un collage; en principio no se obtienen otros datos (al menos en estas dos opciones que te hemos dejado aquí arriba).

Por último, ten en cuenta que no se distinguen fotos, vídeos o galerías (post con más de una foto/vídeo), así que en el caso de que un vídeo esté entre tus publicaciones más destacadas, sólo se mostrará la imagen de previsualización; de igual modo, en el caso de las galerías sólo figurará la primera foto.

De esta forma habrás obtenido rápidamente tu top de fotos 2019 publicadas en Instagram.