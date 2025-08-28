A Xiaomi acendeu o hype: o HyperOS 3 já é oficial na China e chega com uma aposta clara na fluidez, na inteligência artificial e na multitarefa. A empresa marcou 28 de agosto como a grande data de apresentação, ao mesmo tempo em que lança betas escalonadas para modelos-chave. Tudo isso acontece enquanto o HyperOS 2.2 continua a ser distribuído, por isso a mudança de versão coexistirá durante algumas semanas com a ramificação atual, como costuma acontecer no Android.

Novidades principais: Super Island e mais IA para o dia a dia

A protagonista absoluta é o Super Island, a nova proposta de notificações dinâmicas da Xiaomi que se inspira na conhecida Dynamic Island do iPhone, mas a leva mais além na produtividade. Graças à sua tecnologia multi-island, o sistema pode mostrar até três painéis simultâneos na parte superior do ecrã, permitindo atender uma chamada, acompanhar o estado de um pedido e verificar os dados do seu cartão de embarque sem alternar entre apps. Quem não gostaria de controlar tudo isso ao mesmo tempo sem perder o fio?

Além de ver os painéis, será possível interagir com eles para ampliar informações sem abandonar a tarefa principal, algo que promete agilizar o fluxo de trabalho tanto no lazer quanto em ambientes profissionais. A Xiaomi abriu o Super Island para desenvolvedores, de modo que o ecossistema de widgets e notificações ativas deverá crescer com o tempo. No entanto, convém lembrar que estamos a falar do firmware chinês; em versões anteriores (como o HyperOS 2) houve diferenças em relação à edição global, por isso é preciso esperar para confirmar o que chega exatamente à Europa.

A experiência em ecrãs grandes também melhora: o HyperOS 3 estreia um ecrã dividido que permite ajustar a proporção de cada app, otimiza o navegador para aproveitar melhor a largura e adiciona funções como a vista semanal no calendário ou a gravação de ecrã com um toque na traseira. Para quem alterna entre telemóvel e tablet, esse tipo de pormenores faz a diferença tanto para trabalhar quanto para estudar ou jogar. E, como cereja para os mais visuais, nos meses anteriores circularam fugas sobre novos efeitos «Glass UI» com um ar de «Liquid Glass» do iOS; embora seja preciso ver o que fica na versão final, a aposta da Xiaomi parece caminhar para animações mais suaves e uma interface mais moderna.

Telemóveis e tablets que testarão o HyperOS 3 em beta

A Xiaomi confirmou um roteiro de betas em ondas no seu mercado natal. Estes são os primeiros dispositivos que receberão a versão preliminar do HyperOS 3, com Android 16 em muitos deles:

A partir de 29 de agosto:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

A partir de 17 de setembro:

Xiaomi Mix Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED

A partir de 30 de setembro:

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Além disso, a Xiaomi garantiu que o HyperOS 3 procura ser mais fluido e útil em todo o ecossistema, melhorando como telemóvel, tablet, televisão e outros dispositivos da marca se entendem entre si. A promessa não é apenas estética: desempenho mais ágil, mais IA integrada e funções realmente práticas para o dia a dia.

Como instalar a beta e o que esperar fora da China

Se tiver um dispositivo chinês compatível, o acesso às primeiras betas é feito a partir da app Xiaomi Community e o processo é bastante direto:

Inicie sessão com sua conta Mi.

Toque «Eu» (canto inferior direito) e entre em «Preparar».

Volte a «Eu» e abra «Testes beta».

Entre em «Recrutamento para testes» e pressione «Solicitar»; a app detectará o seu modelo.

Siga as instruções no ecrã para começar a instalação.

Importante: por enquanto, essas betas são pensadas para hardware do mercado chinês. Embora a empresa afirme que as diferenças entre o firmware chinês e o europeu serão mínimas e que o lançamento internacional será mais rápido do que em ocasiões anteriores, a experiência nos aconselha a ser prudentes; no HyperOS 2 houve mudanças entre regiões, portanto convém aguardar os anúncios locais antes de tirar conclusões definitivas.

Em paralelo, a Xiaomi tem delineado o mapa de versões do Android sob o HyperOS 3: segundo adiantamentos, dezenas de modelos receberão a atualização com Android 15 e outros tantos o farão diretamente com Android 16. Em todo caso, a marca insiste que a prioridade é a fluidez e a coerência do ecossistema acima dos números, procurando que os seus dispositivos «conversem» melhor entre si, como quando sincroniza um teclado Bluetooth entre telemóvel e tablet ou passa de um ecrã a outro sem perder o contexto, ao mais puro estilo dos ecossistemas que tanto gostamos, os geeks.

Com o Super Island como carta de apresentação e um pacote de melhorias que olha tanto para a produtividade como para a personalização, o HyperOS 3 tende a ser uma das grandes atualizações da Xiaomi nos últimos anos. Você se lançará a testar a beta assim que estiver disponível ou esperará pela versão global?